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जयशंकर ने UAE के डिप्टी PM अल-नाहयान के साथ की बैठक, द्विपक्षीय और वैश्विक मुद्दों पर की चर्चा

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को यूएई के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री अब्दुल्ला बिन जायद अल-नाहयान के साथ बैठक की ( jaishankar x handle )

By ANI 4 Min Read

अबू धाबी: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को यूएई के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री अब्दुल्ला बिन जायद अल-नाहयान के साथ बैठक की. इस दौरान दोनों नेताओं ने अपनी व्यापक रणनीतिक साझेदारी की भावना से द्विपक्षीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान किया.

सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में जयशंकर ने कहा, 'यूएई के उप प्रधानमंत्री अब्दुल्ला बिन जायद के साथ एक अच्छी और फायदेमंद मीटिंग हुई. हमारी व्यापक रणनीतिक साझेदारी की भावना से द्विपक्षीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान किया.'

जयशंकर अबू धाबी में रायसीना डायलॉग के 'मिडिल ईस्ट सेशन' में अब्दुल्ला बिन जायद अल-नाहयान के साथ भी शामिल हुए, जिसका टाइटल था 'आगे की दुनिया: पावर, मकसद और संभावना'. एक्स पर एक और पोस्ट में विदेश मंत्री ने कहा कि इस कार्यक्रम में शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल-नाहयान के साथ जुड़कर बहुत खुशी हुई. हमारी बातचीत में इस बात पर जोर दिया गया कि वैश्विक व्यवस्था में बदलाव की बढ़ती गति को पहचानना महत्वपूर्ण है. यह दीर्घकालिक रुझान और तात्कालिक झटके दोनों को दर्शाता है. देश अपनी विशिष्ट स्थिति के अनुसार प्रतिक्रिया देते हैं. उस प्रयास में नई साझेदारियां और नए विकल्प अनिवार्य रूप से तलाशे जाते हैं. इसमें पारंपरिक आराम क्षेत्रों से परे जाना और तीव्र रणनीतिक जागरूकता विकसित करना शामिल है. बहुपक्षवाद का सुधार अत्यावश्यक है. इसे मजबूत लघुपक्षवाद के माध्यम से समर्थन दिया जा सकता है. पिछले दशक की भारत और यूएई की साझेदारी हमारे दोनों देशों द्वारा बदलते वैश्विक परिवेश पर प्रतिक्रिया देने का एक बेहतरीन उदाहरण है.