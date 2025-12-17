जयशंकर ने इजराइली पीएम नेतन्याहू से मुलाकात की, द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा की
जयशंकर और नेतन्याहू ने तकनीकी, अर्थव्यवस्था, कनेक्टिविटी और सिक्योरिटी समेत कई अहम क्षेत्रों में भारत और इजराइल के बीच सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की.
By IANS
Published : December 17, 2025 at 9:22 AM IST
यरूशलम: विदेश मंत्री (EAM) एस जयशंकर ने यरूशलम में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुभकामनाएं दीं. दोनों नेताओं ने तकनीकी, अर्थव्यवस्था, कौशल, टैलेंट, कनेक्टिविटी और सिक्योरिटी समेत कई क्षेत्रों में भारत और इजराइल के बीच सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की. क्षेत्रीय और वैश्विक विकास पर उनके नजरिए को अहमियत दी गई.
सोशल मीडिया एक्स पर बुधवार को विदेश मंत्री जयशंकर ने लिखा, 'जेरूसलम में इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से हुई मुलाकात के लिए मैं उनकी सराहना करता हूं.' एक्स पर जयशंकर ने लिखा, 'इजराइल के राष्ट्रपति आइजैक हर्ज़ोग से मिलकर सम्मानित महसूस कर रहा हूँ. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं दीं. हमारी रणनीतिक साझेदारी और इसके लगातार गहरा होने पर चर्चा हुई.
Deeply appreciate the call on Prime Minister Israel @netanyahu in Jerusalem this evening. Extended warm wishes of PM @narendramodi.— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) December 16, 2025
Discussed deepening cooperation in technology, economy, skills and talent, connectivity and security.
Valued his perspectives on regional and… pic.twitter.com/pjIqujXIrA
मीटिंग के बाद पीएम नेतन्याहू ने एक्स पर यह भी पोस्ट किया. कहा, 'मैंने यरुशलम में अपने कार्यालय में भारत के विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मुलाकात की. इस इलाके में हमेशा शांति बनाए रखने के लिए भारत के पक्के समर्थन को फिर से पक्का किया. जयशंकर से मिलकर खुशी जाहिर करते हुए राष्ट्रपति हर्ज़ोग ने सोशल मीडिया पर कहा कि दोनों पक्षों ने रणनीतिक रिश्तों को बढ़ाने और खासकर इंडिया-मिडिल ईस्ट-यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर (IMEC) के जरिए रीजनल कोऑपरेशन को बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की. भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मिलकर खुशी हुई.
इजराइली राष्ट्रपति ने एक्स पर पोस्ट किया, 'हमने इजराइल-भारत के रणनीतिक रिश्तों को गहरा करने के मौकों और एएमईसी के बड़े विजन के जरिए क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाने की अहमियत पर चर्चा की.' जयशंकर ने इजराइल के अर्थव्यवस्था और उद्योग मंत्री नीर बरकत से भी मुलाकात की, जहाँ दोनों पक्षों ने दोनों देशों के बीच निवेश और इनोवेशन सहयोग को गहरा करने के तरीकों पर चर्चा की. येरुशलम में इजराइल के अर्थव्यवस्था और उद्योग मंत्री नीर बरकत के साथ बहुत अच्छी बैठक हुई.
जयशंकर ने एक्स पर पोस्ट किया,'हमारे इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन कोऑपरेशन को आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई. हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप को और बढ़ावा देने के लिए इंडिया-इजराइल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के जल्द पूरा होने पर भरोसा जताया.' इजरायली मंत्री बरकत ने यह भी बताया कि उन्हें जयशंकर से मिलकर खुशी हुई. उन्होंने कहा, 'हमने उनके देश के साथ करीब तीन हफ्ते पहले हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से पहले फ्रेमवर्क एग्रीमेंट से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा की. उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, 'भविष्य का समझौता इजराइल के लिए एक बड़ा बाजार खोलेगा, व्यापार की रुकावटें दूर करेगा, और इजराइली एक्सपोर्ट बढ़ाएगा.'