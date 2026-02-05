जयशंकर ने क्रिटिकल मिनरल्स मिनिस्टीरियल के बीच कनाडा की विदेश मंत्री के साथ द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा की

ETV Bharat / international

By ANI

Published : February 5, 2026 at 8:56 AM IST

वॉशिंगटन: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वॉशिंगटन में क्रिटिकल मिनरल्स मिनिस्टीरियल के मौके पर कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद और पेरू के विदेश मंत्री ह्यूगो डी जेला सहित कई अहम समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की.

एक्स पर एक पोस्ट में विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि उन्हें अपने कनाडाई समकक्ष से मिलकर और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने पर चर्चा करके बहुत अच्छा लगा. विदेश मंत्री ने अपने पोस्ट में कहा, 'आज कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से मिलकर बहुत अच्छा लगा. हमने अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के बारे में बात की.'

उन्होंने पेरू के विदेश मंत्री ह्यूगो डी जेला से भी मुलाकात की और बताया कि दोनों पक्ष सहयोग को और गहरा करने पर सहमत हुए हैं. जयशंकर ने एक्स पर एक अलग पोस्ट में लिखा, 'पेरू के विदेश मंत्री ह्यूगो डी जेला के साथ हमने अपने सहयोग को और गहरा करने पर सहमति जताई है.'

उनकी मुलाकातें बुधवार को वाशिंगटन डीसी में क्रिटिकल मिनरल्स मिनिस्टीरियल के दौरान हुई. इसमें विदेश मंत्री ने क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन को 'डी-रिस्क' करने के लिए स्ट्रक्चर्ड इंटरनेशनल सहयोग की अपील की, और कहा कि 'बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन' एक बड़ा ग्लोबल रिस्क है.

एक्स पर एक और पोस्ट में जयशंकर ने कहा, 'आज वाशिंगटन डीसी में क्रिटिकल मिनरल्स मिनिस्टीरियल में बात की. इसमें अत्यधिक एकाग्रता की चुनौतियों और संरचित अंतरराष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से सप्लाई चेन को जोखिम मुक्त करने के महत्व पर जोर दिया गया.

नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन, रेयर अर्थ कॉरिडोर और जिम्मेदार कॉमर्स जैसी पहलों के जरिए ज्यादा मजबूती के लिए भारत की कोशिशों पर जोर दिया. क्रिटिकल मिनरल्स पर फोर्ज (FORGE) पहल के लिए भारत के समर्थन की बात कही. मंत्रिस्तरीय बैठक से पहले जयशंकर ने नीदरलैंड के विदेश मंत्री डेविड वैन वील, इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो तजानी, मलेशिया के मोहम्मद हाजी हसन, बहरीन के विदेश मंत्री अब्दुल्लातिफ बिन राशिद अल जयानी और मंगोलिया के विदेश मंत्री बटसेटसेग बटमुंख के साथ अपनी बैठकों की तस्वीरें साझा की.

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में 50 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधिमंडल और यूरोपीय संघ शामिल हुए और इसे ग्लोबल सप्लाई चेन डिप्लोमेसी में एक ऐतिहासिक क्षण के तौर पर देखा जा रहा है. इस मिनिस्ट्रियल मीटिंग का एक मुख्य लक्ष्य रेयर अर्थ एलिमेंट्स और लिथियम, कोबाल्ट और निकल जैसे जरूरी मिनरल्स के लिए सप्लाई चेन में विविधता लाना है, ताकि चीन पर ग्लोबल निर्भरता को कम किया जा सके, जो अभी प्रोसेसिंग और माइनिंग पर हावी है.

इस बीच कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी मार्च के पहले हफ्ते में भारत आने वाले हैं. उम्मीद है कि उनकी यात्रा के दौरान यूरेनियम, एनर्जी, मिनरल्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर डील साइन होगी. विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि पीएम कार्नी की यात्रा के दौरान व्यापार पर भी खास ध्यान दिया जाएगा.

