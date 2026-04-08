ईरान युद्ध से खतरे में मिडिल ईस्ट-खाड़ी देशों की 36 लाख नौकरियां; जंग से डगमगाई ग्लोबल इकोनॉमी
रिपोर्ट के मुताबिक मिडिल ईस्ट में बेरोजगारी दर में 4 फीसदी बढ़ोतरी का अनुमान है. 40 लाख लोग गरीबी रेखा के नीचे जा सकते हैं.
Published : April 8, 2026 at 12:34 PM IST
Iran US Israel War Impact: अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच एक महीने से ज्यादा समय से जारी जंग ने अब ग्लोबल इकोनॉमी को भी हिलाना शुरू कर दिया है. संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन की एक रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध से खाड़ी देशों को करीब 200 अरब डॉलर की आर्थिक चोट पहुंच सकती है. इसका असर आम लोगों पर भी पड़ेगा.
रिपोर्ट के मुताबिक मिडिल ईस्ट इलाके में बेरोजगारी दर में करीब 4 फीसदी बढ़ोतरी का अनुमान है. इससे करीब 36 लाख लोगों की नौकरियों पर खतरे के बादल हैं. जो करीब 40 लाख लोगों को गरीबी रेखा के नीचे ले जा सकती है. UN ने इन परिस्थितियों को मिडिल ईस्ट और खाड़ी देशों के लिए खतरे की घंटी माना है.
खाड़ी देशों और मिडिल ईस्ट में कितने भारतीय: विदेश मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार मिडिल ईस्ट और खाड़ी देशों में 90 लाख से 1 करोड़ भारतीय नागरिक रहते हैं. यह क्षेत्र दुनिया में सबसे बड़ी भारतीय प्रवासी आबादी है, जो संयुक्त अरब अमीरात (UAE), सऊदी अरब, कुवैत, कतर और ओमान में रहती है. संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में 34-35 लाख, सऊदी अरब में 25-26 लाख, कुवैत में करीब 10 लाख, कतर में 8 लाख से अधिक, ओमान में 5-6 लाख भारतीय रहते हैं. जो निर्माण, स्वास्थ्य सेवा और वित्त जैसे प्रमुख क्षेत्रों में काम करते हैं.
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ईरान जंग में कितने भारतीय मारे गए: विदेश मंत्रालय (MEA) ने 3 अप्रैल को एक बयान जारी करके बताया था कि ईरान-इजरायल/अमेरिका संघर्ष में अब तक 8 भारतीय नागरिकों की मौत की पुष्टि हुई है. जो ओमान, कुवैत और मध्य पूर्व क्षेत्र में हुए हवाई हमलों में मारे गए. रिपोर्ट्स के अनुसार, 30 मार्च से 2 अप्रैल 2026 तक की जानकारी में 1 भारतीय लापता है और कई अन्य घायल हुए हैं. 5 भारतीय अबू धाबी में मिसाइल मलबे से घायल हुए. विदेश मंत्रालय प्रभावित क्षेत्रों में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए लगातार काम कर रहा है.
ईरान जंग से खतरे में लाखों नौकरियां: ईरान-इजरायल/अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध के कारण खाड़ी देशों में 36 लाख से अधिक नौकरियां खतरे में हैं. बेरोजगारी 4% तक बढ़ सकती है. भारतीय प्रवासियों, विशेषकर बिहार/यूपी के मजदूरों, के लिए बड़े पैमाने पर वापसी का संकट पैदा हो गया है. संघर्ष ने आईटी सेक्टर में 5 लाख तक नौकरियों को प्रभावित किया है. साथ ही 10,000 से अधिक भारतीय आईटी कंपनियों पर बंद होने का खतरा मंडरा रहा है. भारत में भी, विशेषकर ऑटोमोबाइल सेक्टर में युद्ध की वजह से सप्लाई चेन बाधित होने के कारण हजारों लोग बेरोजगार हुए हैं.
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ईरान जंग की वजह से कितने भारतीयों ने छोड़ा मिडिल ईस्ट-खाड़ी देश: भारतीय विदेश मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार ईरान-इजरायल तनाव और मिडिल ईस्ट संकट के कारण 28 फरवरी 2026 से अब तक पश्चिम एशिया से लगभग 6.49 लाख भारतीय भारत लौट आए हैं. सिर्फ ईरान से ही 1,200 से अधिक भारतीय नागरिकों (जिनमें 845 छात्र शामिल हैं) को सुरक्षित बाहर निकाला गया है. इसके अलावा 3 लाख से ज्यादा भारतीय कर्मचारी गल्फ (Gulf) छोड़कर वापस आने के कगार पर हैं, क्योंकि रिहाइशी इलाकों पर हमले की धमकी के बाद वहां स्थिति तनावपूर्ण है. युद्धग्रस्त क्षेत्रों में फंसे भारतीयों की सुरक्षा के लिए सरकार लगातार भारतीय दूतावास के माध्यम से अभियान चला रही है.
ईरान युद्ध ने खाड़ी देशों से भारत आने वाली विदेशी मुद्रा रोकी: मिडिल ईस्ट और खाड़ी देशों (GCC) में लगभग 90 लाख से 1 करोड़ भारतीय काम करते हैं. इनके जरिए भारत को सालाना लगभग 40 से 45 अरब डॉलर (लगभग 4 लाख करोड़ रुपए) की रेमिटेंस (विदेशी मुद्रा) प्राप्त होती है. यह भारत को मिलने वाली कुल विदेशी रकम का 38% से 40% हिस्सा है. इसमें भी सबसे ज्यादा मुद्रा खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) देशों से आता है, जिसमें यूएई, सऊदी अरब, ओमान, कतर, कुवैत और बहरीन शामिल हैं. यह राशि भारत के व्यापार घाटे को कम करने में बड़ी भूमिका निभाती है. लेकिन, ईरान-इजराइल तनाव के कारण खाड़ी देशों में लेबर मार्केट पर असर पड़ा है, जिससे रेमिटेंस में अस्थिरता की आशंका है.
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खाड़ी देशों का रियल एस्टेट कारोबार चरमराया: भारतीयों ने 2025 में दुबई रियल एस्टेट में 95,000 करोड़ रुपए (लगभग 11.4 बिलियन डॉलर) का रिकॉर्ड निवेश किया है, जो उन्हें यूएई (UAE) में सबसे बड़े विदेशी संपत्ति खरीदारों में से एक बनाता है. उच्च किराया आय (5-8% तक), 'गोल्डन वीजा', और कम टैक्स के कारण निवेशक आकर्षित हुए.
लेकिन, ईरान-इजरायल युद्ध के कारण खाड़ी देशों (विशेषकर दुबई) के रियल एस्टेट क्षेत्र में बड़ी गिरावट आई है. प्रॉपर्टी की मांग और कीमतों में 30-40% तक की कमी की आशंका है. निवेशकों का भरोसा कम होने से मार्च के पहले पखवाड़े में प्रॉपर्टी लेनदेन में 31% से 51% की गिरावट आई है. अनिश्चितता के कारण NRI निवेशकों ने भी नए निवेश रोक दिए हैं.
ईरान युद्ध से पाकिस्तान-नेपाल में बेरोजगारी: ईरान युद्ध के कारण पाकिस्तान और नेपाल में भी बेरोजगारी व आर्थिक संकट गहरा गया है. क्योंकि खाड़ी देशों में काम करने वाले लाखों प्रवासी मजदूरों की नौकरियां खतरे में हैं. पाकिस्तान में प्रतिवर्ष लगभग 80,000 मजदूरों के बाहर जाने की संभावना खत्म हो गई है. जबकि नेपाल में पर्यटन और रेमिटेंस में भारी गिरावट देखने को मिल रही है. होटल बुकिंग में 70% से अधिक की गिरावट आई है, जिससे हज़ारों नौकरियां खतरे में हैं.
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ईरान युद्ध का अरब देशों की GDP पर असर: UN रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध के कारण अरब देशों की अर्थव्यवस्था को 200 अरब डॉलर तक का नुकसान हो सकता है. जो व्यापार, आपूर्ति चेन और एनर्जी सप्लाई में आई रुकावटों के चलते होना माना जा रहा है. UN के अनुसार, भले ही युद्ध जल्द खत्म हो जाए, लेकिन इसके आर्थिक और सामाजिक असर लंबे समय तक बने रह सकते हैं.
मिडिल ईस्ट संकट का किन सेक्टर्स पर ज्यादा असर: रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान जंग का सबसे ज्यादा असर गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल (GCC) के देशों और लेवेंट इलाके पर पड़ेगा. लेवेंट इलाकों में जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, फिलिस्तीन और इजराइल जैसे देश आते हैं. इन क्षेत्रों की GDP में 5.2% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिल सकती है. दरअसल, ये इलाके पहले से ही ग्लोबल एनर्जी बाजार और व्यापार के लिहाज से अहम माने जाते हैं. ऐसे में इन पर पड़ने वाल आर्थिक झटका पूरी दुनिया पर असर डाल सकता है.
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