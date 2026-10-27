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ये है दुनिया का पहला गोल्ड वॉकवे...चारों ओर सोना ही सोना, 24 कैरेट एकदम खरा

सांकेतिक तस्वीर ( From Eenadu )

नई दिल्ली : दुबई गोल्ड डिस्ट्रिक्ट ने इस साल के अंत से पहले दुनिया का पहला "गोल्ड वॉकवे" खोलने की योजना की घोषणा की है. इसे अपनी तरह का पहला और दुनिया का सबसे लंबा वॉकवे बताया गया है. यह वॉकवे 24 कैरेट सोने से बना होगा.

घोषणा ऐसे समय में की गई है जब दुबई ने सोने की बालियों की सबसे भारी जोड़ी और दुनिया की सबसे बड़ी बालियों की जोड़ी के लिए दो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं. ये बालियां पारंपरिक "झुमके" डिजाइन में हाथ से बनाई गई थीं. दुबई गोल्ड डिस्ट्रिक्ट के कमर्शियल सेक्टर के सीनियर डायरेक्टर, राशिद अल हरमौदी ने इस साल के अंत से पहले गोल्ड वॉकवे खोलने की योजना का खुलासा किया. इससे इस इलाके में पर्यटकों के लिए एक नया आकर्षण तैयार होगा. अल हरमौदी ने कहा

--- यह वॉकवे, जो अगले दो महीनों के भीतर खुलने वाला है, अपनी तरह का पहला और दुनिया का सबसे लंबा वॉकवे होगा. इसे 24 कैरेट सोने से बनाया जाएगा." --- यह प्रोजेक्ट दुबई को एक प्रमुख पर्यटन स्थल और सोने के व्यापार के वैश्विक केंद्र के रूप में और मजबूत करने की कोशिशों का हिस्सा है. --- इस वॉकवे पर आने वाले लोग और पर्यटक सोने के रास्ते पर चल सकेंगे, जिससे दुबई गोल्ड डिस्ट्रिक्ट में पर्यटन का एक नया अनुभव मिलेगा. उन्होंने इस इलाके में एक प्रदर्शनी (एग्जीबिशन) आयोजित करने की योजना के बारे में भी बताया. इसका लक्ष्य मध्य पूर्व (मिडिल ईस्ट) में सोने और आभूषणों के व्यापार की सबसे बड़ी प्रदर्शनी बनना है. इस साल की शुरुआत से, दुबई गोल्ड डिस्ट्रिक्ट में सोने के थोक व्यापार वाले कार्यालयों की संख्या में 20 फीसदी की वृद्धि हुई है. इसके साथ ही, सोने, आभूषणों, कीमती पत्थरों और लग्जरी घड़ियों के नए स्टोरों की संख्या में भी 15 फीसदी की बढ़ोतरी देखी गई है. अल हरमौदी ने बताया कि दुबई गोल्ड डिस्ट्रिक्ट में विस्तार का काम चल रहा है, ताकि यहां अपना कारोबार शुरू करने की इच्छा रखने वाली सोने और आभूषण कंपनियों की बढ़ती मांग को पूरा किया जा सके. उन्होंने अनुमान जताया कि अगले साल यहां आने वाली कंपनियों की संख्या में 10 फीसदी से 20 फीसदी तक की वृद्धि होगी. इस विस्तार योजना के तहत नए कार्यालय और रिटेल स्पेस भी उपलब्ध कराए जाएंगे. दुबई गोल्ड डिस्ट्रिक्ट --- इस क्षेत्र के स्वर्ण और आभूषण उद्योग के लिए इस ऐतिहासिक पल में इथरा दुबई ने आधिकारिक तौर पर दुबई गोल्ड डिस्ट्रिक्ट लॉन्च किया है. इसे विशेष रूप से इस तरह तैयार किया गया है कि यह स्वर्ण और आभूषण व्यापार के लिए दुबई को दुनिया के प्रमुख केंद्र के रूप में और अधिक ऊंचाइयों पर ले जा सके. --- इसमें 6 होटल, 8000 पार्किंग स्पेस, 2200 आवासीय अपार्टमेंट, 1000 रिटेल विकल्प, 40 रेस्तरां और कैफे, एक कम्युनिटी मॉल, 2 मेट्रो स्टेशन और गोल्ड सूक/अल रास शामिल हैं. --- यह डिस्ट्रिक्ट खरीदारों और व्यापारियों की एक बड़ी विविधता को एक ही छत के नीचे लाता है. 2025 में ही यहां 147 से अधिक देशों के खरीदार आए.