ये है दुनिया का पहला गोल्ड वॉकवे...चारों ओर सोना ही सोना, 24 कैरेट एकदम खरा
आप इस रास्ते पर चल सकेंगे और उसका पूरा लुत्फ उठा सकेंगे. पढ़ें पूरी खबर.
Published : October 27, 2026 at 7:28 PM IST
नई दिल्ली : दुबई गोल्ड डिस्ट्रिक्ट ने इस साल के अंत से पहले दुनिया का पहला "गोल्ड वॉकवे" खोलने की योजना की घोषणा की है. इसे अपनी तरह का पहला और दुनिया का सबसे लंबा वॉकवे बताया गया है. यह वॉकवे 24 कैरेट सोने से बना होगा.
घोषणा ऐसे समय में की गई है जब दुबई ने सोने की बालियों की सबसे भारी जोड़ी और दुनिया की सबसे बड़ी बालियों की जोड़ी के लिए दो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं. ये बालियां पारंपरिक "झुमके" डिजाइन में हाथ से बनाई गई थीं. दुबई गोल्ड डिस्ट्रिक्ट के कमर्शियल सेक्टर के सीनियर डायरेक्टर, राशिद अल हरमौदी ने इस साल के अंत से पहले गोल्ड वॉकवे खोलने की योजना का खुलासा किया. इससे इस इलाके में पर्यटकों के लिए एक नया आकर्षण तैयार होगा. अल हरमौदी ने कहा
--- यह वॉकवे, जो अगले दो महीनों के भीतर खुलने वाला है, अपनी तरह का पहला और दुनिया का सबसे लंबा वॉकवे होगा. इसे 24 कैरेट सोने से बनाया जाएगा."
--- यह प्रोजेक्ट दुबई को एक प्रमुख पर्यटन स्थल और सोने के व्यापार के वैश्विक केंद्र के रूप में और मजबूत करने की कोशिशों का हिस्सा है.
--- इस वॉकवे पर आने वाले लोग और पर्यटक सोने के रास्ते पर चल सकेंगे, जिससे दुबई गोल्ड डिस्ट्रिक्ट में पर्यटन का एक नया अनुभव मिलेगा.
उन्होंने इस इलाके में एक प्रदर्शनी (एग्जीबिशन) आयोजित करने की योजना के बारे में भी बताया. इसका लक्ष्य मध्य पूर्व (मिडिल ईस्ट) में सोने और आभूषणों के व्यापार की सबसे बड़ी प्रदर्शनी बनना है. इस साल की शुरुआत से, दुबई गोल्ड डिस्ट्रिक्ट में सोने के थोक व्यापार वाले कार्यालयों की संख्या में 20 फीसदी की वृद्धि हुई है. इसके साथ ही, सोने, आभूषणों, कीमती पत्थरों और लग्जरी घड़ियों के नए स्टोरों की संख्या में भी 15 फीसदी की बढ़ोतरी देखी गई है. अल हरमौदी ने बताया कि दुबई गोल्ड डिस्ट्रिक्ट में विस्तार का काम चल रहा है, ताकि यहां अपना कारोबार शुरू करने की इच्छा रखने वाली सोने और आभूषण कंपनियों की बढ़ती मांग को पूरा किया जा सके. उन्होंने अनुमान जताया कि अगले साल यहां आने वाली कंपनियों की संख्या में 10 फीसदी से 20 फीसदी तक की वृद्धि होगी. इस विस्तार योजना के तहत नए कार्यालय और रिटेल स्पेस भी उपलब्ध कराए जाएंगे.
दुबई गोल्ड डिस्ट्रिक्ट
--- इस क्षेत्र के स्वर्ण और आभूषण उद्योग के लिए इस ऐतिहासिक पल में इथरा दुबई ने आधिकारिक तौर पर दुबई गोल्ड डिस्ट्रिक्ट लॉन्च किया है. इसे विशेष रूप से इस तरह तैयार किया गया है कि यह स्वर्ण और आभूषण व्यापार के लिए दुबई को दुनिया के प्रमुख केंद्र के रूप में और अधिक ऊंचाइयों पर ले जा सके.
--- इसमें 6 होटल, 8000 पार्किंग स्पेस, 2200 आवासीय अपार्टमेंट, 1000 रिटेल विकल्प, 40 रेस्तरां और कैफे, एक कम्युनिटी मॉल, 2 मेट्रो स्टेशन और गोल्ड सूक/अल रास शामिल हैं.
--- यह डिस्ट्रिक्ट खरीदारों और व्यापारियों की एक बड़ी विविधता को एक ही छत के नीचे लाता है. 2025 में ही यहां 147 से अधिक देशों के खरीदार आए.
--- इस हब में 1000 से अधिक रिटेलर हैं, जो सोना, आभूषण, इत्र, सौंदर्य प्रसाधन (कॉस्मेटिक्स) और लाइफस्टाइल ब्रांड्स से जुड़े हैं.
--- प्रमुख फ्लैगशिप स्टोरों में जौहरा ज्वेलरी, मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स, अल रोमाइजान और तनिष्क शामिल हैं. जॉयलुक्कास यहां 24,000 वर्ग फुट का एक फ्लैगशिप स्टोर खोलने की योजना बना रहा है, जो मध्य पूर्व में उनका सबसे बड़ा स्टोर होगा.
--- दुबई गोल्ड डिस्ट्रिक्ट का लॉन्च, रिटेल, वाणिज्य और व्यापार के वैश्विक केंद्र के रूप में दुबई के विकास में एक नए चरण की शुरुआत है. एक एकीकृत गंतव्य के रूप में विकसित, यह डिस्ट्रिक्ट स्वर्ण और आभूषण की पूरी वैल्यू चेन को एक ही स्थान पर लाता है, जिसमें रिटेल, बुलियन (सोने-चांदी का व्यापार), थोक व्यापार और निवेश शामिल हैं. इन सभी गतिविधियों को एक जगह लाने से, दुबई गोल्ड डिस्ट्रिक्ट सोने के लिए दुनिया के सबसे भरोसेमंद वैश्विक केंद्रों में से एक के रूप में दुबई की स्थिति को और मजबूत करता है.
--- यह दुबई इकोनॉमिक एजेंडा D33 के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है. यह वैश्विक स्वर्ण और आभूषण व्यापार के भविष्य को आकार देने में इस डिस्ट्रिक्ट की भूमिका को और पुख्ता करता है.
--- यह सोने और कीमती धातुओं के लिए एक प्रमुख वैश्विक व्यापारिक राष्ट्र के रूप में यूएई की निरंतर भूमिका को भी दर्शाता है. वर्ष 2024–25 में देश ने लगभग 53.41 अरब अमेरिकी डॉलर मूल्य के सोने का निर्यात किया. स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, भारत, हांगकांग और तुर्की जैसे प्रमुख व्यापारिक साझेदारों के साथ, यह देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फिजिकल गोल्ड ट्रेडिंग डेस्टिनेशन बन गया है.
--- यहां का एक मुख्य आकर्षण दुनिया की पहली गोल्ड स्ट्रीट होगी, जिसे असली सोने से बनाया गया है. इसके बारे में और जानकारी चरणों में सामने लाई जाएगी.
--- इस जगह पर छह होटल हैं, जिनमें 1,000 से अधिक कमरे हैं. यहां अंतरराष्ट्रीय व्यापार साझेदार और पर्यटक ठहर सकते हैं.
--- 2025 में बिग बस रूट शुरू होने से, दुनिया भर से आने वाले लोगों के लिए यहां तक पहुंचना और भी आसान हो गया है.
दुबई चैंबर्स के अध्यक्ष और सीईओ मोहम्मद अली रशीद लूताह ने कहा कि यह इलाका निवेशकों को एक भरोसेमंद केंद्र तक बेहतरीन पहुंच देता है. इससे सोने और आभूषणों के व्यापार के लिए दुबई की पहचान एक वैश्विक गेटवे के रूप में और मजबूत होती है. डीएफआरई के सीईओ अहमद अल खजा ने बताया कि यह विकास कार्य दुबई इकोनॉमिक एजेंडा के अनुरूप है, जिसका मकसद व्यापार और मनोरंजन के लिए दुबई की स्थिति को और मजबूत करना है. इथरा दुबई के सीईओ इसाम गलादारी ने कहा कि यह प्रोजेक्ट विरासत, बड़े पैमाने और अवसरों को एक साथ लाता है, जिससे व्यापारियों, निवेशकों और ब्रांडों का एक विविध इकोसिस्टम तैयार होता है.
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