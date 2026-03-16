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दुबई एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला: तेल टैंक में लगी भीषण आग, सभी उड़ानें सस्पेंड

दुबई एयरपोर्ट के पास ड्रोन हमले से तेल टैंक में आग लगी. सुरक्षा कारणों से सभी उड़ानें निलंबित हैं और यात्री सुरक्षित हैं.

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 16, 2026 at 11:01 AM IST

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दुबई: दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में से एक, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट (DXB) पर सोमवार सुबह हड़कंप मच गया. एक संदिग्ध ड्रोन के तेल टैंक (Fuel Tank) से टकराने के बाद वहां भीषण आग लग गई. सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने एयरपोर्ट की सभी उड़ानों को तत्काल प्रभाव से रोक दिया है.

क्या है पूरी घटना?
सोमवार सुबह एक ड्रोन ने एयरपोर्ट परिसर के पास स्थित एक ईंधन भंडारण टैंक को निशाना बनाया. टक्कर के बाद जोरदार धमाका हुआ और आसमान में काले धुएं का गुबार छा गया. सूचना मिलते ही दुबई सिविल डिफेंस की टीमें मौके पर पहुंचीं और राहत कार्य शुरू किया. राहत की बात यह है कि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है और आग पर सफलतापूर्वक काबू पा लिया गया है.

हवाई यातायात पर बड़ा असर
दुबई एयरपोर्ट अथॉरिटी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर जानकारी दी कि यात्रियों और स्टाफ की सुरक्षा के लिए उड़ानों का संचालन अस्थायी रूप से बंद किया गया है.

  • उड़ानें रद्द: एमिरेट्स (Emirates) और फ्लाईदुबई जैसी बड़ी एयरलाइंस ने अपनी सेवाएं "अगले आदेश तक" रोक दी हैं.
  • विमानों का रास्ता बदला: दुबई आने वाले विमानों को अब अल मकतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट (DWC) और शारजाह एयरपोर्ट की ओर भेजा जा रहा है.
  • भारत पर असर: भारत से दुबई जाने वाली उड़ानों पर भी इसका बुरा असर पड़ा है. कोच्चि से सुबह 4:30 बजे उड़ान भरने वाली एमिरेट्स की फ्लाइट EK533 को बीच रास्ते से ही वापस कोच्चि मोड़ दिया गया.

सड़कें और ट्रैफिक जाम
दुबई पुलिस ने सुरक्षा कारणों से एयरपोर्ट की ओर जाने वाले कई मुख्य रास्तों को बंद कर दिया है. एयरपोर्ट रोड, एयरपोर्ट टनल और अल गरहूद ब्रिज पर ट्रैफिक पूरी तरह से रोक दिया गया है ताकि इमरजेंसी गाड़ियां आसानी से आ-जा सकें.

क्षेत्रीय तनाव और सुरक्षा
यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब खाड़ी देशों में तनाव काफी बढ़ा हुआ है. पिछले कुछ हफ्तों में दुबई एयरपोर्ट के पास इस तरह की यह तीसरी घटना है. यूएई का रक्षा मंत्रालय और सुरक्षा एजेंसियां इस मामले की गहराई से जांच कर रही हैं.

यात्रियों के लिए सलाह: प्रशासन ने साफ तौर पर कहा है कि यात्री फिलहाल एयरपोर्ट न आएं. वे घर से निकलने से पहले अपनी एयरलाइन की वेबसाइट या ऐप पर फ्लाइट का स्टेटस जरूर चेक करें. कई एयरलाइंस टिकट कैंसिल करने पर पूरा रिफंड या फ्री में नई टिकट बुक करने की सुविधा दे रही हैं.

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DUBAI AIRPORTS UPDATE 16 MARCH
दुबई एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला
DUBAI AIRPORT SUSPENDS ALL FLIGHTS

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