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UAE में बराक न्यूक्लियर प्लांट को निशाना बनाकर ड्रोन हमला, कॉम्प्लेक्स में लगी आग

बराक न्यूक्लियर प्लांट ( File/ AFP )

By ANI 3 Min Read

अबू धाबी: पश्चिम एशिया में एक बार फिर युद्ध शुरू होने का खतरा बढ़ रहा है. रविवार को संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के अल-जफरा इलाके को निशाना बनाकर ड्रोन हमले किए गए, जिससे बराक न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट के बड़े कॉम्प्लेक्स में रखे एक इलेक्ट्रिकल जनरेटर में आग लग गई. अचानक हुए ड्रोन हमले से अहम ऊर्जा सुविधा में लगी आग पर काबू पाने के लिए तुरंत इमरजेंसी टीमों को लगाया गया. अबू धाबी के मीडिया ऑफिस ने एक्स पोस्ट में पुष्टि की कि इमरजेंसी टीमों ने मौके पर हालात को कामयाबी से संभाल लिया. पोस्ट में लोगों को भरोसा दिलाया गया कि किसी के घायल होने की खबर नहीं है और पावर प्लांट परिसर में आग लगने के बाद रेडियोलॉजिकल सेफ्टी लेवल पर कोई असर नहीं पड़ा. इस घटना से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चिंता बढ़ गई है. लांकि अभी तक कोई भी समूह ने इस ड्रोन हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है. UAE की तरफ से जारी आधिकारिक बयान में इस हमले के लिए किसी भी समूह को को जिम्मेदार ठहराने से परहेज किया गया है. इसी तरह, वियना में स्थित अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA), जो संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था है, ने भी इस गंभीर सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के बारे में टिप्पणी के अनुरोध का तुरंत जवाब नहीं दिया.