UAE में बराक न्यूक्लियर प्लांट को निशाना बनाकर ड्रोन हमला, कॉम्प्लेक्स में लगी आग
संयुक्त अरब अमीरात के बराक न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट को निशाना बनाकर ड्रोन हमला किया गया. जिससे कॉम्प्लेक्स में आग लग गई.
By ANI
Published : May 17, 2026 at 6:19 PM IST
अबू धाबी: पश्चिम एशिया में एक बार फिर युद्ध शुरू होने का खतरा बढ़ रहा है. रविवार को संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के अल-जफरा इलाके को निशाना बनाकर ड्रोन हमले किए गए, जिससे बराक न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट के बड़े कॉम्प्लेक्स में रखे एक इलेक्ट्रिकल जनरेटर में आग लग गई. अचानक हुए ड्रोन हमले से अहम ऊर्जा सुविधा में लगी आग पर काबू पाने के लिए तुरंत इमरजेंसी टीमों को लगाया गया.
अबू धाबी के मीडिया ऑफिस ने एक्स पोस्ट में पुष्टि की कि इमरजेंसी टीमों ने मौके पर हालात को कामयाबी से संभाल लिया. पोस्ट में लोगों को भरोसा दिलाया गया कि किसी के घायल होने की खबर नहीं है और पावर प्लांट परिसर में आग लगने के बाद रेडियोलॉजिकल सेफ्टी लेवल पर कोई असर नहीं पड़ा.
इस घटना से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चिंता बढ़ गई है. लांकि अभी तक कोई भी समूह ने इस ड्रोन हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है. UAE की तरफ से जारी आधिकारिक बयान में इस हमले के लिए किसी भी समूह को को जिम्मेदार ठहराने से परहेज किया गया है.
इसी तरह, वियना में स्थित अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA), जो संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था है, ने भी इस गंभीर सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के बारे में टिप्पणी के अनुरोध का तुरंत जवाब नहीं दिया.
दुनिया भर की संस्थाओं की चुप्पी इस स्थिति की गंभीरता को दिखाती है, क्योंकि रविवार को हुआ हमला पहली बार है, जब ईरान युद्ध और पश्चिम एशिया में संघर्ष के दौरान चार रिएक्टर वाले बराक न्यूक्लियर पावर प्लांट को निशाना बनाया गया है. भौगोलिक रूप से अलग-थलग, यह पावर प्लांट अबू धाबी से दूर पश्चिमी रेगिस्तान में है, जो सऊदी अरब से लगती सीमा के बहुत पास है. यह अरब प्रायद्वीप में मौजूद पहली और एकमात्र ऑपरेशनल न्यूक्लियर पावर फैसिलिटी है. यूएई ने दक्षिण कोरिया के तकनीकी सहयोग से 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश से बराक न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया था और 2020 में इसका सफलतापूर्वक ऑपरेशन शुरू हुआ था.
बराक पावर प्लांट पर हमला कोई अकेला हमला नहीं है, बल्कि यह दुश्मनी के एक अशांत पैटर्न को दिखाता है, जिसमें पिछले कई हफ्तों में होर्मुज स्ट्रेट और फारस की खाड़ी के देशों के आसपास हमलों के कई मामले दर्ज हैं. साथ ही, ईरान और अमेरिका के बीच कूटनीतिक बातचीत पूरी तरह रुक गई है, जिससे बहुत अस्थिर माहौल बन गया है और एक कमजोर युद्धविराम समझौते के पूरी तरह से टूटने का खतरा है.
इस नाजुक युद्धविराम समझौते के टूटने से पूरे पश्चिम एशिया में फिर से युद्ध के हालात बन सकते हैं. इससे दुनिया भर में ऊर्जा संकट को और गहरा सकता है.
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