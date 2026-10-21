पोलैंड के पीएम की भारत यात्रा, रणनीतिक साझेदारी पर जोर
साल 2024 में पीएम मोदी पोलैंड गए थे. तभी दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी पर जोर देने का फैसला किया गया था.
Published : October 21, 2026 at 1:27 PM IST
नई दिल्ली : पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क 23 अक्टूबर तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर हैं. अब से थोड़ी देर बाद वह दिल्ली आने वाले हैं. उनकी यह यात्रा दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने और 2024 में स्थापित रणनीतिक साझेदारी को आर्थिक, तकनीकी और सुरक्षा सहयोग के ठोस रूप में बदलने का एक महत्वपूर्ण अवसर है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर भारत आ रहे हैं. वह नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता करेंगे. इसके बाद वे बेंगलुरु जाएंगे, जहां वे व्यापार जगत के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे. इसमें मुख्य रूप से सूचना प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े लोग शामिल होंगे.
दो दिन पहले सोमवार को विदेश मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, प्रधानमंत्री टस्क के साथ वित्त और अर्थव्यवस्था मंत्री आंद्रेज डोमांस्की और व्यापार जगत के लोगों का एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल भी आ रहा है. पोलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में टस्क की यह दूसरी भारत यात्रा होगी. इससे पहले वे 2010 में अपने पिछले कार्यकाल के दौरान भारत आए थे. इसके अलावा, 2017 में यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष के रूप में भी प्रधानमंत्री टस्क भारत-यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली आए थे.
विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है, "प्रधानमंत्री टस्क 22 अक्टूबर 2026 को प्रधानमंत्री मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे. इस दौरान दोनों नेता आपसी संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे. अगस्त 2024 में प्रधानमंत्री मोदी की पोलैंड यात्रा के दौरान इन संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया गया था." बयान में यह भी कहा गया है कि वे आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी अपने विचार साझा करेंगे.
टस्क बेंगलुरु भी जाएंगे, जहां वे आईटी और अंतरिक्ष क्षेत्रों सहित विभिन्न व्यावसायिक हितधारकों के साथ बातचीत करेंगे. 22 अक्टूबर को नई दिल्ली में और 23 अक्टूबर को बेंगलुरु में भारत पोलैंड बिजनेस फोरम का आयोजन किया जाएगा. बयान में आगे कहा गया है, "यह यात्रा भारत-पोलैंड रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने तथा व्यापार और निवेश, रक्षा, उभरती प्रौद्योगिकियों, नवीकरणीय ऊर्जा, शिक्षा, संस्कृति और लोगों के बीच आपसी संबंधों जैसे साझा हितों के क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान करेगी."
विदेश मंत्रालय ने कहा, "इससे भारत-यूरोपीय संघ रणनीतिक साझेदारी को भी और गहरा करने में मदद मिलेगी." बयान के अनुसार, यह यात्रा भारत-पोलैंड रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने तथा व्यापार और निवेश, रक्षा, उभरती प्रौद्योगिकियों, नवीकरणीय ऊर्जा, शिक्षा, संस्कृति और लोगों के बीच आपसी संबंधों जैसे साझा हितों के क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान करेगी. मंत्रालय ने आगे कहा, "इससे भारत-यूरोपीय संघ रणनीतिक साझेदारी को भी और करीब लाने में मदद मिलेगी."
यह यात्रा यूरोप के साथ भारत के संबंधों के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर हो रही है. अगस्त 2024 में वारसॉ में पीएम मोदी की ऐतिहासिक यात्रा के दो साल से अधिक समय बाद, दोनों सरकारों के पास अपनी रणनीतिक साझेदारी के तहत हुई प्रगति की समीक्षा करने, सहयोग के नए क्षेत्रों की पहचान करने और अपनी प्रतिबद्धताओं को लागू करने के लिए संस्थागत तंत्र को मजबूत करने का अवसर है. इस यात्रा का महत्व केवल द्विपक्षीय कूटनीति तक ही सीमित नहीं है.
यूरोपीय संघ के भीतर पोलैंड की स्थिति, उसकी औद्योगिक क्षमताएं और मध्य तथा पूर्वी यूरोप में उसकी सुरक्षा चिंताएं उसे भारत के लिए एक महत्वपूर्ण भागीदार बनाती हैं, खासकर ऐसे समय में जब नई दिल्ली यूरोप के साथ अपने संबंधों में विविधता लाना चाहती है. वारसॉ के लिए, भारत के साथ करीबी जुड़ाव व्यापार का विस्तार करने, निवेश आकर्षित करने और दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक के साथ मजबूत संबंध बनाने के अवसर प्रदान करता है. इसका मुख्य उद्देश्य रणनीतिक साझेदारी की राजनीतिक गति को व्यापार, रक्षा, उभरती प्रौद्योगिकियों, नवीकरणीय ऊर्जा, शिक्षा और लोगों के बीच आपसी संबंधों में निरंतर सहयोग में बदलना है, और साथ ही व्यापक भारत-यूरोपीय संघ संबंधों को भी मजबूत करना है.
2024 में स्थापित रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना - टस्क की इस यात्रा का मुख्य महत्व उस रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के प्रयास में निहित है, जिसे 21-22 अगस्त, 2024 को वारसॉ में प्रधानमंत्री मोदी की ऐतिहासिक यात्रा के दौरान स्थापित किया गया था. 45 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पोलैंड की यह पहली यात्रा थी, और यह दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की 70वीं वर्षगांठ के समय हुई.
द्विपक्षीय संबंधों को एक लंबे समय से चले आ रहे राजनयिक जुड़ाव से ऊपर उठाकर एक रणनीतिक साझेदारी का रूप देना, इस आपसी समझ को दर्शाता है कि ये संबंध पारंपरिक व्यापारिक लेन-देन और सांस्कृतिक संपर्कों से कहीं आगे तक जा सकते हैं. दोनों देशों ने 2024-2028 के लिए एक पांच वर्षीय कार्य योजना (एक्शन प्लान) अपनाई, जिसमें राजनीतिक संवाद, सुरक्षा सहयोग, रक्षा, व्यापार और निवेश, कृषि, ऊर्जा, हरित तकनीक, बुनियादी ढांचा, फार्मास्यूटिकल्स, खनन और डिजिटलीकरण को प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के रूप में चिह्नित किया गया. इस योजना में साइबर सुरक्षा में मजबूत सहयोग और नियमित संस्थागत परामर्श की परिकल्पना भी की गई है. इसलिए, टस्क की यह यात्रा इस रोडमैप को लागू करने में हुई प्रगति का आकलन करने और शेष अवधि के लिए प्राथमिकताएं तय करने का एक अवसर प्रदान करती है.
इस प्रक्रिया में कई सवाल अहम होंगे : क्या दोनों सरकारें व्यापारिक संबंधों को गति दे सकती हैं, रक्षा-औद्योगिक क्षेत्र में अधिक टिकाऊ संबंध बना सकती हैं, उभरती प्रौद्योगिकियों में निवेश को बढ़ावा दे सकती हैं, और व्यवसायों तथा सरकारी एजेंसियों के बीच संस्थागत समन्वय को बेहतर बना सकती हैं ? यह यात्रा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पहले 2026 में कई उच्च-स्तरीय बैठकें और बातचीत हो चुकी हैं. सितंबर में पोलैंड के विदेश मंत्री राडोस्लाव सिकोरस्की ने विदेश मंत्री एस. जयशंकर से मुलाकात की थी, जबकि अगस्त में पोलैंड के अधिकारियों ने नई दिल्ली में रक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की थी. जुलाई में आर्थिक सहयोग के लिए भारत-पोलैंड संयुक्त आयोग का सातवां सत्र आयोजित किया गया था. बातचीत और मुलाकातों का यह सिलसिला बताता है कि रणनीतिक साझेदारी को केवल शिखर सम्मेलन कूटनीति (समिट डिप्लोमेसी) पर निर्भर रहने के बजाय, कई अलग-अलग माध्यमों से विकसित किया जा रहा है. मोदी टस्क मुलाकात वह राजनीतिक दिशा प्रदान कर सकती है, जिसकी जरूरत इन विचार विमर्शों को ठोस परियोजनाओं, निवेश प्रतिबद्धताओं और कार्यान्वयन की समय-सीमाओं में बदलने के लिए है.
द्विपक्षीय व्यापार और निवेश का विस्तार - भारतीय दूतावास के आंकड़ों के अनुसार, द्विपक्षीय वस्तु व्यापार 2024 में लगभग 5.80 अरब डॉलर से बढ़कर 2025 में 6.36 अरब डॉलर हो गया. यह आगे के विस्तार के लिए एक आधार प्रदान करता है, हालांकि दोनों सरकारों को व्यापार की संरचना और संतुलन पर ध्यान देना होगा, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इस वृद्धि का लाभ दोनों पक्षों के व्यवसायों को मिले. पोलैंड को भारत के निर्यात में कपड़ा और परिधान, दवाएं और रसायन, इंजीनियरिंग सामान, इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी, वाहन और अन्य विनिर्मित उत्पाद शामिल हैं. पोलैंड के औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों में भी भारतीय कंपनियों की अच्छी उपस्थिति है. इसके बदले में, पोलैंड भारत को मशीनरी, यांत्रिक और विद्युत उपकरण, रसायन, धातु, खनिज उत्पाद और विशेष औद्योगिक सामान की आपूर्ति करता है. व्यापार का यह मौजूदा प्रवाह विनिर्माण और आपूर्ति-श्रृंखला (सप्लाई-चेन) के क्षेत्र में एक-दूसरे के पूरक संबंध विकसित करने के अवसर प्रदान करता है. इस संदर्भ में, पोलैंड के वित्त और अर्थव्यवस्था मंत्री तथा एक बड़े व्यापार प्रतिनिधिमंडल की भागीदारी महत्वपूर्ण है.
क्या हैं अवसर - निर्माण और इंजीनियरिंग :
पोलैंड की औद्योगिक विशेषज्ञता भारत के विनिर्माण विस्तार में मददगार हो सकती है, जबकि भारतीय कंपनियां पोलैंड को यूरोपीय बाजारों में आपूर्ति के लिए एक आधार के रूप में इस्तेमाल कर सकती हैं. फार्मास्यूटिकल्स और हेल्थकेयर - भारतीय दवा निर्माता कंपनियां बाजार तक अपनी पहुंच बढ़ाने, वितरण साझेदारी, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग और अनुसंधान सहयोग की संभावनाएं तलाश सकती हैं.
कृषि और खाद्य प्रौद्योगिकी - कृषि मशीनरी, खाद्य प्रसंस्करण, भंडारण और सप्लाई-चेन प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग से उत्पादकता बढ़ सकती है और व्यावसायिक अवसर पैदा हो सकते हैं.
खनन और औद्योगिक इनपुट - विशेष मशीनरी, इंजीनियरिंग और औद्योगिक प्रसंस्करण में पोलैंड की क्षमताएं भारत की बुनियादी ढांचा और विनिर्माण संबंधी जरूरतों को पूरा करने में मदद कर सकती हैं.
सूचना प्रौद्योगिकी और व्यावसायिक सेवाएं - भारतीय आईटी कंपनियां पोलैंड में अपनी उपस्थिति और मजबूत कर सकती हैं, जबकि पोलैंड की प्रौद्योगिकी कंपनियां भारतीय साझेदारों, ग्राहकों और विकास क्षमताओं की तलाश कर सकती हैं. चुनौती यह होगी कि इन अवसरों को ठोस और मापने योग्य परिणामों में कैसे बदला जाए.
बिजनेस फोरम तब सबसे अधिक प्रभावी होते हैं, जब उनके बाद निवेश समझौते, संयुक्त उद्यम, प्रौद्योगिकी साझेदारी और उद्योग संघों के बीच निरंतर जुड़ाव देखने को मिलता है. चर्चा का एक महत्वपूर्ण विषय व्यापार के दायरे (ट्रेड बास्केट) को बढ़ाने और द्विपक्षीय व्यापार के संतुलन में सुधार करने की आवश्यकता है. भारत की रणनीतिक साझेदारी कार्य योजना में स्पष्ट रूप से संतुलित व्यापार और व्यापार तथा निवेश में आने वाली बाधाओं को दूर करने को एक लक्ष्य के रूप में रखा गया है. भारत के लिए प्राथमिकता यह होगी कि वह अपने प्रतिस्पर्धी सामानों और सेवाओं विशेष रूप से फार्मास्यूटिकल्स, इंजीनियरिंग उत्पादों, आईटी सेवाओं और विनिर्मित वस्तुओं की पहुंच बढ़ाए. पोलैंड को औद्योगिक उपकरणों, विशेष तकनीकों और अन्य ऐसे उत्पादों के निर्यात में वृद्धि से लाभ हो सकता है, जिनकी भारत में मांग बढ़ रही है. एक व्यापक और अधिक विविध व्यापार संबंध होने से, यह साझेदारी किसी एक विशेष क्षेत्र में आने वाले उतार-चढ़ाव से कम प्रभावित होगी.
यूरोपीय संघ का पहलू : व्यापक आर्थिक साझेदारी का एक प्रवेश द्वार इस यात्रा के सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक परिणामों में से एक इसका यूरोपीय पहलू है. पोलैंड यूरोपीय संघ का सदस्य है और मध्य तथा पूर्वी यूरोप की एक महत्वपूर्ण औद्योगिक अर्थव्यवस्था है. इसलिए, भारत और पोलैंड के बीच मजबूत संबंध, यूरोपीय संस्थानों और बाजारों के साथ भारत के व्यापक जुड़ाव को और बेहतर बना सकते हैं. यूरोपीय आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, यूरोपीय संघ और भारत ने 27 जनवरी, 2026 को मुक्त व्यापार समझौते (फ्री ट्रेड एग्रीमेंट) पर बातचीत पूरी कर ली है. यह समझौता व्यावसायिक संबंधों को बढ़ाने के लिए एक व्यापक ढांचा प्रदान कर सकता है, बशर्ते इसे लागू करने के लिए आवश्यक कानूनी और संस्थागत प्रक्रियाएं पूरी कर ली जाएं. 2025 में यूरोपीय संघ और भारत के बीच वस्तुओं का व्यापार 118 अरब यूरो तक पहुंच गया था. इससे पोलैंड और भारत के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर पैदा होता है कि वे व्यापक ईयू-भारत आर्थिक ढांचे के साथ-साथ अपने द्विपक्षीय सहयोग को भी विकसित करें.
भारतीय व्यवसायों के लिए, पोलैंड यूरोपीय निर्माताओं, औद्योगिक आपूर्तिकर्ताओं और अनुसंधान संस्थानों के साथ साझेदारी करने के लिए एक मंच के रूप में काम कर सकता है. पोलैंड में पहले से काम कर रही भारतीय आईटी, फार्मास्युटिकल, ऑटोमोटिव कंपोनेंट और इंजीनियरिंग कंपनियां वहां और अधिक निवेश और उत्पादन के अवसरों की तलाश कर सकती हैं. पोलिश कंपनियों के लिए, भारत एक बड़े घरेलू बाजार, एक मजबूत औद्योगिक आधार और डिजिटल सेवाओं, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्वच्छ ऊर्जा तथा उन्नत विनिर्माण (एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग) के क्षेत्र में तेजी से विकसित हो रहे इकोसिस्टम तक पहुंच प्रदान करता है. हालांकि, पोलैंड अपने आप में पूरे यूरोपीय बाजार के लिए एक बिना किसी प्रतिबंध वाले प्रवेश द्वार के रूप में काम नहीं कर सकता. कंपनियों को अभी भी ईयू के उत्पाद मानकों, प्रतिस्पर्धा नियमों, सीमा शुल्क संबंधी आवश्यकताओं और अन्य नियमों का पालन करना होगा. व्यावसायिक लाभ इस बात पर निर्भर करेगा कि अलग अलग परियोजनाएं कितनी प्रतिस्पर्धी हैं और वे यूरोपीय आवश्यकताओं को पूरा करने में कितनी सक्षम हैं. राजनीतिक पहलू भी उतना ही महत्वपूर्ण है. ईयू के सदस्य के रूप में, पोलैंड भारत ईयू व्यापार, प्रौद्योगिकी, औद्योगिक सहयोग और रणनीतिक कनेक्टिविटी पर होने वाली चर्चाओं में योगदान दे सकता है. द्विपक्षीय संबंधों के और मजबूत होने से दोनों देशों को ऐसी व्यावहारिक परियोजनाओं की पहचान करने में मदद मिल सकती है, जो उनके व्यापक संबंधों को और सुदृढ़ करें. इस प्रकार, इस यात्रा में द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग को भारत-ईयू के व्यापक रणनीतिक और व्यावसायिक एजेंडे से जोड़ने की क्षमता है, बजाय इसके कि इन दोनों को अलग-अलग रास्ते मानकर चला जाए.
रक्षा और सुरक्षा सहयोग : औद्योगिक साझेदारी की ओर बढ़ते कदम रक्षा सहयोग एक ऐसा महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जिसमें रणनीतिक साझेदारी को और अधिक ठोस रूप दिया जा सकता है. दोनों देशों की रुचि अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने, औद्योगिक लचीलेपन को बेहतर बनाने और सैन्य तकनीक के क्षेत्र में भरोसेमंद साझेदारियां विकसित करने में है. पोलैंड के रक्षा उद्योग के पास सैन्य उपकरणों, उनके रखरखाव, आधुनिकीकरण और विशेष विनिर्माण का अनुभव है. वहीं, भारत रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण के एक बड़े कार्यक्रम पर काम कर रहा है, जिसका उद्देश्य आयातित प्रणालियों पर निर्भरता कम करना और साथ ही घरेलू उत्पादन तथा निर्यात को बढ़ाना है. रणनीतिक साझेदारी कार्य योजना 2024 में विशेष रूप से रक्षा उद्योगों के बीच आपसी संपर्क बढ़ाने, सैन्य उपकरणों के आधुनिकीकरण में सहयोग करने और सुरक्षा मामलों पर नियमित संस्थागत परामर्श करने का आह्वान किया गया है.
यह दौरा सहयोग के व्यावहारिक क्षेत्रों की जांच करने का अवसर प्रदान कर सकता है, जिनमें शामिल हैं- रखरखाव, मरम्मत, ओवरहाल, उपकरणों की सर्विसिंग. पुर्जों के निर्माण और लाइफ-साइकिल सपोर्ट से जुड़ी साझेदारियां दोनों देशों के सैन्य उपयोगकर्ताओं और उद्योग जगत के लिए फायदेमंद हो सकती हैं.
संयुक्त अनुसंधान और विकास - सुरक्षा और निर्यात-नियंत्रण संबंधी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, दोनों देशों की कंपनियां और अनुसंधान संस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स, सेंसर, संचार, सामग्री और रक्षा से जुड़े अन्य क्षेत्रों में चुनिंदा तकनीकों पर काम कर सकते हैं.
विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) में साझेदारी - पोलैंड की कंपनियां भारत में उत्पादन संबंधी साझेदारियों की संभावनाएं तलाश सकती हैं, जबकि भारतीय रक्षा निर्माता पोलिश कंपनियों के साथ सहयोग करने या उन्हें पुर्जे सप्लाई करने के अवसरों का आकलन कर सकते हैं.
साइबर सुरक्षा और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम - दोनों पक्ष रक्षा नेटवर्क, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और औद्योगिक आपूर्ति श्रृंखलाओं की सुरक्षा के मामले में आपसी सहयोग को मजबूत कर सकते हैं.
सैन्य-से-सैन्य जुड़ाव - नियमित परामर्श, पेशेवर आदान-प्रदान और प्रशिक्षण से आपसी समझ बेहतर हो सकती है और उन क्षेत्रों की पहचान की जा सकती है जहां व्यावहारिक सहयोग संभव है.
व्यापक रणनीतिक संदर्भ इस सहयोग को महत्वपूर्ण बनाता है. पोलैंड नाटो का सदस्य है और गठबंधन के पूर्वी हिस्से में स्थित है. यूक्रेन के खिलाफ रूस के युद्ध से उत्पन्न सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए, पोलैंड अपनी सैन्य क्षमताओं को मजबूत कर रहा है. वहीं, भारत को दक्षिण एशिया और व्यापक हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अलग तरह की सुरक्षा चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और वह लगातार अपने सशस्त्र बलों का आधुनिकीकरण कर रहा है.
इन मतभेदों के बावजूद सहयोग संभव है. दोनों देशों के लिए यह जरूरी है कि वे ऐसे क्षेत्रों की पहचान करें जहां वे एक-दूसरे के पूरक बन सकते हैं, बिना यह माने कि उनके खतरे के आकलन या गठबंधन संबंधी प्रतिबद्धताएं एक जैसी हैं. भारत के लिए, पोलैंड के उद्योग के साथ जुड़ने से कुछ चुनिंदा तकनीकों और औद्योगिक परियोजनाओं के लिए यूरोपीय रक्षा साझेदारों का दायरा बढ़ सकता है. वहीं पोलैंड के लिए, भारत एक ऐसा संभावित साझेदार है जिसके पास एक बड़ा रक्षा बाजार और तेजी से बढ़ता घरेलू विनिर्माण आधार है. हालांकि, इस एजेंडे की सफलता व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा, तकनीक के हस्तांतरण की व्यवस्था, खरीद के नियमों और कंपनियों की उस इच्छाशक्ति पर निर्भर करेगी, जिसके जरिए वे दीर्घकालिक साझेदारियों में अपने संसाधन लगाने को तैयार हों. इसलिए, इस दौरे का मूल्यांकन केवल बड़े-बड़े बयानों के आधार पर नहीं, बल्कि सामने आने वाली व्यावहारिक व्यवस्थाओं के आधार पर किया जाना चाहिए.
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