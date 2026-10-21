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पोलैंड के पीएम की भारत यात्रा, रणनीतिक साझेदारी पर जोर

पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ( AP )

By Aroonim Bhuyan 16 Min Read

नई दिल्ली : पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क 23 अक्टूबर तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर हैं. अब से थोड़ी देर बाद वह दिल्ली आने वाले हैं. उनकी यह यात्रा दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने और 2024 में स्थापित रणनीतिक साझेदारी को आर्थिक, तकनीकी और सुरक्षा सहयोग के ठोस रूप में बदलने का एक महत्वपूर्ण अवसर है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर भारत आ रहे हैं. वह नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता करेंगे. इसके बाद वे बेंगलुरु जाएंगे, जहां वे व्यापार जगत के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे. इसमें मुख्य रूप से सूचना प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े लोग शामिल होंगे.

दो दिन पहले सोमवार को विदेश मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, प्रधानमंत्री टस्क के साथ वित्त और अर्थव्यवस्था मंत्री आंद्रेज डोमांस्की और व्यापार जगत के लोगों का एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल भी आ रहा है. पोलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में टस्क की यह दूसरी भारत यात्रा होगी. इससे पहले वे 2010 में अपने पिछले कार्यकाल के दौरान भारत आए थे. इसके अलावा, 2017 में यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष के रूप में भी प्रधानमंत्री टस्क भारत-यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली आए थे. विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है, "प्रधानमंत्री टस्क 22 अक्टूबर 2026 को प्रधानमंत्री मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे. इस दौरान दोनों नेता आपसी संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे. अगस्त 2024 में प्रधानमंत्री मोदी की पोलैंड यात्रा के दौरान इन संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया गया था." बयान में यह भी कहा गया है कि वे आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी अपने विचार साझा करेंगे. टस्क बेंगलुरु भी जाएंगे, जहां वे आईटी और अंतरिक्ष क्षेत्रों सहित विभिन्न व्यावसायिक हितधारकों के साथ बातचीत करेंगे. 22 अक्टूबर को नई दिल्ली में और 23 अक्टूबर को बेंगलुरु में भारत पोलैंड बिजनेस फोरम का आयोजन किया जाएगा. बयान में आगे कहा गया है, "यह यात्रा भारत-पोलैंड रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने तथा व्यापार और निवेश, रक्षा, उभरती प्रौद्योगिकियों, नवीकरणीय ऊर्जा, शिक्षा, संस्कृति और लोगों के बीच आपसी संबंधों जैसे साझा हितों के क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान करेगी." विदेश मंत्रालय ने कहा, "इससे भारत-यूरोपीय संघ रणनीतिक साझेदारी को भी और गहरा करने में मदद मिलेगी." बयान के अनुसार, यह यात्रा भारत-पोलैंड रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने तथा व्यापार और निवेश, रक्षा, उभरती प्रौद्योगिकियों, नवीकरणीय ऊर्जा, शिक्षा, संस्कृति और लोगों के बीच आपसी संबंधों जैसे साझा हितों के क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान करेगी. मंत्रालय ने आगे कहा, "इससे भारत-यूरोपीय संघ रणनीतिक साझेदारी को भी और करीब लाने में मदद मिलेगी." यह यात्रा यूरोप के साथ भारत के संबंधों के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर हो रही है. अगस्त 2024 में वारसॉ में पीएम मोदी की ऐतिहासिक यात्रा के दो साल से अधिक समय बाद, दोनों सरकारों के पास अपनी रणनीतिक साझेदारी के तहत हुई प्रगति की समीक्षा करने, सहयोग के नए क्षेत्रों की पहचान करने और अपनी प्रतिबद्धताओं को लागू करने के लिए संस्थागत तंत्र को मजबूत करने का अवसर है. इस यात्रा का महत्व केवल द्विपक्षीय कूटनीति तक ही सीमित नहीं है. यूरोपीय संघ के भीतर पोलैंड की स्थिति, उसकी औद्योगिक क्षमताएं और मध्य तथा पूर्वी यूरोप में उसकी सुरक्षा चिंताएं उसे भारत के लिए एक महत्वपूर्ण भागीदार बनाती हैं, खासकर ऐसे समय में जब नई दिल्ली यूरोप के साथ अपने संबंधों में विविधता लाना चाहती है. वारसॉ के लिए, भारत के साथ करीबी जुड़ाव व्यापार का विस्तार करने, निवेश आकर्षित करने और दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक के साथ मजबूत संबंध बनाने के अवसर प्रदान करता है. इसका मुख्य उद्देश्य रणनीतिक साझेदारी की राजनीतिक गति को व्यापार, रक्षा, उभरती प्रौद्योगिकियों, नवीकरणीय ऊर्जा, शिक्षा और लोगों के बीच आपसी संबंधों में निरंतर सहयोग में बदलना है, और साथ ही व्यापक भारत-यूरोपीय संघ संबंधों को भी मजबूत करना है. 2024 में स्थापित रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना - टस्क की इस यात्रा का मुख्य महत्व उस रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के प्रयास में निहित है, जिसे 21-22 अगस्त, 2024 को वारसॉ में प्रधानमंत्री मोदी की ऐतिहासिक यात्रा के दौरान स्थापित किया गया था. 45 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पोलैंड की यह पहली यात्रा थी, और यह दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की 70वीं वर्षगांठ के समय हुई. द्विपक्षीय संबंधों को एक लंबे समय से चले आ रहे राजनयिक जुड़ाव से ऊपर उठाकर एक रणनीतिक साझेदारी का रूप देना, इस आपसी समझ को दर्शाता है कि ये संबंध पारंपरिक व्यापारिक लेन-देन और सांस्कृतिक संपर्कों से कहीं आगे तक जा सकते हैं. दोनों देशों ने 2024-2028 के लिए एक पांच वर्षीय कार्य योजना (एक्शन प्लान) अपनाई, जिसमें राजनीतिक संवाद, सुरक्षा सहयोग, रक्षा, व्यापार और निवेश, कृषि, ऊर्जा, हरित तकनीक, बुनियादी ढांचा, फार्मास्यूटिकल्स, खनन और डिजिटलीकरण को प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के रूप में चिह्नित किया गया. इस योजना में साइबर सुरक्षा में मजबूत सहयोग और नियमित संस्थागत परामर्श की परिकल्पना भी की गई है. इसलिए, टस्क की यह यात्रा इस रोडमैप को लागू करने में हुई प्रगति का आकलन करने और शेष अवधि के लिए प्राथमिकताएं तय करने का एक अवसर प्रदान करती है. इस प्रक्रिया में कई सवाल अहम होंगे : क्या दोनों सरकारें व्यापारिक संबंधों को गति दे सकती हैं, रक्षा-औद्योगिक क्षेत्र में अधिक टिकाऊ संबंध बना सकती हैं, उभरती प्रौद्योगिकियों में निवेश को बढ़ावा दे सकती हैं, और व्यवसायों तथा सरकारी एजेंसियों के बीच संस्थागत समन्वय को बेहतर बना सकती हैं ? यह यात्रा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पहले 2026 में कई उच्च-स्तरीय बैठकें और बातचीत हो चुकी हैं. सितंबर में पोलैंड के विदेश मंत्री राडोस्लाव सिकोरस्की ने विदेश मंत्री एस. जयशंकर से मुलाकात की थी, जबकि अगस्त में पोलैंड के अधिकारियों ने नई दिल्ली में रक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की थी. जुलाई में आर्थिक सहयोग के लिए भारत-पोलैंड संयुक्त आयोग का सातवां सत्र आयोजित किया गया था. बातचीत और मुलाकातों का यह सिलसिला बताता है कि रणनीतिक साझेदारी को केवल शिखर सम्मेलन कूटनीति (समिट डिप्लोमेसी) पर निर्भर रहने के बजाय, कई अलग-अलग माध्यमों से विकसित किया जा रहा है. मोदी टस्क मुलाकात वह राजनीतिक दिशा प्रदान कर सकती है, जिसकी जरूरत इन विचार विमर्शों को ठोस परियोजनाओं, निवेश प्रतिबद्धताओं और कार्यान्वयन की समय-सीमाओं में बदलने के लिए है. द्विपक्षीय व्यापार और निवेश का विस्तार - भारतीय दूतावास के आंकड़ों के अनुसार, द्विपक्षीय वस्तु व्यापार 2024 में लगभग 5.80 अरब डॉलर से बढ़कर 2025 में 6.36 अरब डॉलर हो गया. यह आगे के विस्तार के लिए एक आधार प्रदान करता है, हालांकि दोनों सरकारों को व्यापार की संरचना और संतुलन पर ध्यान देना होगा, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इस वृद्धि का लाभ दोनों पक्षों के व्यवसायों को मिले. पोलैंड को भारत के निर्यात में कपड़ा और परिधान, दवाएं और रसायन, इंजीनियरिंग सामान, इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी, वाहन और अन्य विनिर्मित उत्पाद शामिल हैं. पोलैंड के औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों में भी भारतीय कंपनियों की अच्छी उपस्थिति है. इसके बदले में, पोलैंड भारत को मशीनरी, यांत्रिक और विद्युत उपकरण, रसायन, धातु, खनिज उत्पाद और विशेष औद्योगिक सामान की आपूर्ति करता है. व्यापार का यह मौजूदा प्रवाह विनिर्माण और आपूर्ति-श्रृंखला (सप्लाई-चेन) के क्षेत्र में एक-दूसरे के पूरक संबंध विकसित करने के अवसर प्रदान करता है. इस संदर्भ में, पोलैंड के वित्त और अर्थव्यवस्था मंत्री तथा एक बड़े व्यापार प्रतिनिधिमंडल की भागीदारी महत्वपूर्ण है. क्या हैं अवसर - निर्माण और इंजीनियरिंग : पोलैंड की औद्योगिक विशेषज्ञता भारत के विनिर्माण विस्तार में मददगार हो सकती है, जबकि भारतीय कंपनियां पोलैंड को यूरोपीय बाजारों में आपूर्ति के लिए एक आधार के रूप में इस्तेमाल कर सकती हैं. फार्मास्यूटिकल्स और हेल्थकेयर - भारतीय दवा निर्माता कंपनियां बाजार तक अपनी पहुंच बढ़ाने, वितरण साझेदारी, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग और अनुसंधान सहयोग की संभावनाएं तलाश सकती हैं. कृषि और खाद्य प्रौद्योगिकी - कृषि मशीनरी, खाद्य प्रसंस्करण, भंडारण और सप्लाई-चेन प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग से उत्पादकता बढ़ सकती है और व्यावसायिक अवसर पैदा हो सकते हैं.