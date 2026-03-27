अमेरिकी डॉलर पर होंगे ट्रंप के हस्ताक्षर, बन जाएंगे पहले मौजूदा राष्ट्रपति
1861 में डॉलर बिल शुरू होने के बाद से यह पहली बार होगा कि किसी मौजूदा राष्ट्रपति के हस्ताक्षर डॉलर नोटों पर होंगे.
By PTI
Published : March 27, 2026 at 10:20 AM IST
वॉशिंगटन: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हस्ताक्षर जल्द ही अमेरिकी करेंसी नोटों पर दिखने वाले हैं. 1861 में डॉलर बिल शुरू होने के बाद से यह किसी मौजूदा राष्ट्रपति के लिए पहली बार होगा. अमेरिकी वित्त विभाग द्वारा लिया गया यह फैसला इस साल अमेरिका की आजादी की 250वीं सालगिरह के जश्न के साथ मेल खाता है.
अमेरिकी ट्रेजरर ब्रैंडन बीच (Brandon Beach) ने एक्स पोस्ट में कहा, "अमेरिका की आजादी की 250वीं सालगिरह के जश्न में, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हस्ताक्षर वित्त सचिव स्कॉट बेसेंट के साथ जल्द ही अमेरिकी करेंसी पर दिखेंगे, जो इतिहास में पहली बार होगा, और यह हमारे महान देश के लिए राष्ट्रपति ट्रंप की लीडरशिप और समर्पण का प्रतीक है, जिसका लंबे समय तक असर रहेगा."
इस महीने की शुरुआत में, एक फेडरल आर्ट्स कमीशन ने अमेरिकी स्वतंत्रता की 250वीं सालगिरह मनाने में मदद के लिए ट्रंप की तस्वीर वाले 24-कैरेट सोने के यादगार सिक्के के फाइनल डिजाइन को मंजूरी दी. बेसेंट ने एक बयान में कहा, "राष्ट्रपति ट्रंप की लीडरशिप में, हम पहले कभी नहीं हुई आर्थिक वृद्धि, डॉलर के लंबे समय तक चलने वाले दबदबे, और राजकोषीय मजबूती और स्थिरता की ओर बढ़ रहे हैं."
उन्होंने कहा, "हमारे महान देश और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ऐतिहासिक उपलब्धियों को पहचानने का इससे अधिक प्रभावी तरीका कोई नहीं है कि उनके नाम वाले अमेरिकी डॉलर के नोट जारी किए जाएं, और यह बिल्कुल सही है कि यह ऐतिहासिक करेंसी 250वीं सालगिरह पर जारी की जाए."
ट्रेजरर बीच ने कहा कि अमेरिका के स्वर्ण युग के आर्थिक पुनरुद्धार के वास्तुकार के तौर पर इतिहास पर राष्ट्रपति की छाप को नकारा नहीं जा सकता, उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिकन करेंसी पर उनके हस्ताक्षर छापना न केवल सही है, बल्कि इसके लायक भी है.
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