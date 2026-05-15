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चीन-अमेरिका के बीच कई मुद्दों पर सहमति बनी, ट्रंप बोले- दोनों पक्षों ने शानदार ट्रेड डील की

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग ने बैठक में ईरान युद्ध समेत कई मुद्दों पर चर्चा की.

Donald Trump Xi Jinping talks in Beijing US-China new common understanding Iran War
बीजिंग में एक समारोह में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (X/ @WhiteHouse)
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By PTI

Published : May 15, 2026 at 11:12 AM IST

3 Min Read
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बीजिंग: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को दूसरे दिन भी बीजिंग में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ शिखर वार्ता की. दोनों नेताओं ने ईरान युद्ध समेत कई मुद्दों पर चर्चा की. ट्रंप ने कहा कि उन्होंने और शी ने "कई अलग-अलग समस्याओं" को सुलझाया, जिन्हें सुलझाने में दूसरों को मुश्किल होती. ट्रंप ने अमेरिका-चीन संबंधों की खूब तारीफ की. ट्रंप ने कहा कि दोनों पक्षों ने "शानदार ट्रेड डील" कीं.

राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि हमने ईरान पर बात की. वह और शी इस बारे में एक जैसी भावनाएं रखते हैं कि वे कैसे चाहते हैं कि लड़ाई खत्म हो. उन्होंने होर्मुज जलडमरूमध्य का जिक्र करते हुए कहा, "हम नहीं चाहते कि उनके पास परमाणु हथियार हो; हम चाहते हैं कि जलडमरूमध्य खुला रहे". यह एक जरूरी शिपिंग रूट है जिसे ईरान द्वारा बंद करने से दुनिया भर में ऊर्जा सप्लाई में रुकावट आई है.

शी के साथ मीडिया ब्रीफिंग में ट्रंप के साथ अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ, विदेश सचिव मार्को रुबियो और वित्त सचिव स्कॉट बेसेंट, चीन में अमेरिकी राजदूत डेविड परड्यू और अमेरिकी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जैमीसन ग्रीर भी थे. शी के साथ उनके चीफ ऑफ स्टाफ काई की, विदेश मंत्री वांग यी, उप-प्रधानमंत्री हे लिफेंग और विदेश मामलों के डिप्टी मंत्री मा झाओक्सू समेत कई बड़े अधिकारी थे.

ट्रंप के बीजिंग दौरे के नतीजों को बताते हुए चीन के विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों और दुनिया से जुड़े बड़े मुद्दों पर गहराई से बातचीत की और कई नई आम समझ पर पहुंचे. दोनों नेता अगले तीन वर्षों और उसके बाद भी आपसी रिश्तों के लिए स्ट्रेटेजिक गाइडेंस देने के लिए सामरिक स्थिरता वाला एक रचनात्मक चीन-अमेरिका रिश्ता बनाने के एक नए विजन पर सहमत हुए.

बयान में आगे कहा गया कि दोनों राष्ट्रपति चीन-अमेरिका संबंधों के स्थिर, मजबूत और टिकाऊ विकास को बढ़ावा देने और दुनिया में और शांति, समृद्धि और प्रगति लाने पर भी सहमत हुए.

बयान के अनुसार, दोनों राष्ट्रपति पिछले अक्टूबर में बुसान में हुई बैठक के बाद पहली बार आमने-सामने मिल रहे हैं, और यह नौ साल में किसी अमेरिकी राष्ट्रपति का पहला चीन दौरा है.

शी और ट्रंप ने गुरुवार को शिखर बैठक की थी और कई द्विपक्षीय और ग्लोबल मुद्दों पर चर्चा की. ट्रंप शुक्रवार को शी के साथ लंच मीटिंग के बाद बीजिंग से रवाना होंगे.

यह भी पढ़ें- चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ताइवान मुद्दे पर ट्रंप को चेतावनी दी

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