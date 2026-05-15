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चीन-अमेरिका के बीच कई मुद्दों पर सहमति बनी, ट्रंप बोले- दोनों पक्षों ने शानदार ट्रेड डील की

बीजिंग: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को दूसरे दिन भी बीजिंग में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ शिखर वार्ता की. दोनों नेताओं ने ईरान युद्ध समेत कई मुद्दों पर चर्चा की. ट्रंप ने कहा कि उन्होंने और शी ने "कई अलग-अलग समस्याओं" को सुलझाया, जिन्हें सुलझाने में दूसरों को मुश्किल होती. ट्रंप ने अमेरिका-चीन संबंधों की खूब तारीफ की. ट्रंप ने कहा कि दोनों पक्षों ने "शानदार ट्रेड डील" कीं.

राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि हमने ईरान पर बात की. वह और शी इस बारे में एक जैसी भावनाएं रखते हैं कि वे कैसे चाहते हैं कि लड़ाई खत्म हो. उन्होंने होर्मुज जलडमरूमध्य का जिक्र करते हुए कहा, "हम नहीं चाहते कि उनके पास परमाणु हथियार हो; हम चाहते हैं कि जलडमरूमध्य खुला रहे". यह एक जरूरी शिपिंग रूट है जिसे ईरान द्वारा बंद करने से दुनिया भर में ऊर्जा सप्लाई में रुकावट आई है.

शी के साथ मीडिया ब्रीफिंग में ट्रंप के साथ अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ, विदेश सचिव मार्को रुबियो और वित्त सचिव स्कॉट बेसेंट, चीन में अमेरिकी राजदूत डेविड परड्यू और अमेरिकी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जैमीसन ग्रीर भी थे. शी के साथ उनके चीफ ऑफ स्टाफ काई की, विदेश मंत्री वांग यी, उप-प्रधानमंत्री हे लिफेंग और विदेश मामलों के डिप्टी मंत्री मा झाओक्सू समेत कई बड़े अधिकारी थे.

ट्रंप के बीजिंग दौरे के नतीजों को बताते हुए चीन के विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों और दुनिया से जुड़े बड़े मुद्दों पर गहराई से बातचीत की और कई नई आम समझ पर पहुंचे. दोनों नेता अगले तीन वर्षों और उसके बाद भी आपसी रिश्तों के लिए स्ट्रेटेजिक गाइडेंस देने के लिए सामरिक स्थिरता वाला एक रचनात्मक चीन-अमेरिका रिश्ता बनाने के एक नए विजन पर सहमत हुए.