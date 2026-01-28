ट्रंप की इराक को खुली चेतावनी: 'नूरी अल-मलिकी सत्ता में लौटे, तो अमेरिका नहीं करेगा कोई मदद'
ट्रंप ने कहा, "मलिकी सत्ता में थे, तो देश गरीबी और अराजकता में डूब गया था. ऐसा दोबारा नहीं होने दिया जाना चाहिए."
Published : January 28, 2026 at 8:21 PM IST
वाशिंगटन: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को इराक को चेतावनी दी कि यदि उसके पूर्व प्रधानमंत्री नूरी अल-मलिकी फिर से सत्ता में लौटते हैं, तो अमेरिका समर्थन करना बंद कर देगा. ट्रंप ने यह धमकी तब दी है, जब कुछ दिन पहले शिया दलों के प्रभुत्व वाले राजनीतिक गुट 'कोऑर्डिनेशन फ्रेमवर्क' ने अल-मलिकी के नामांकन का समर्थन करने की घोषणा की थी. अमेरिकी प्रशासन अल-मलिकी को ईरान का बेहद करीबी मानता है.
अल-मलिकी के विरोध की घोषणा करते हुए ट्रंप ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, "पिछली बार जब मलिकी सत्ता में थे, तो देश गरीबी और पूरी तरह से अराजकता में डूब गया था. ऐसा दोबारा नहीं होने दिया जाना चाहिए." ट्रंप ने आगे चेतावनी दी, "उनकी पागलपन भरी नीतियों और विचारधाराओं के कारण, यदि वे चुने जाते हैं, तो संयुक्त राज्य अमेरिका अब इराक की मदद नहीं करेगा. और यदि हम वहां मदद के लिए नहीं हैं, तो इराक के पास सफलता, समृद्धि या स्वतंत्रता की शून्य संभावना होगी."
इराकी राजनीति में ट्रंप का यह हस्तक्षेप मध्य पूर्व में उनके लिए एक बेहद तनावपूर्ण समय पर आया है. वह इराक के पड़ोसी देश ईरान पर नए हमले करने पर विचार कर रहे हैं, जिसका 2003 में सद्दाम हुसैन को सत्ता से हटाने के बाद से इराक सरकार पर गहरा प्रभाव रहा है. ट्रंप ने हाल ही में ईरान की इस्लामी सरकार के खिलाफ हुए प्रदर्शनों पर तेहरान की घातक कार्रवाई के जवाब में सैन्य कार्रवाई की संभावना को खुला रखा है.
कार्यवाहक प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल-सुदानी के गुट ने नवंबर के संसदीय चुनावों में सबसे अधिक सीटें जीती थीं. लेकिन सरकार बनाने में असमर्थ रहने के कारण वे इस महीने की शुरुआत में हट गए. इससे अल-मलिकी के लिए रास्ता साफ हो गया, क्योंकि पहले ये दोनों नेता 'कोऑर्डिनेशन फ्रेमवर्क' का समर्थन हासिल करने की होड़ में थे.
अल-मलिकी, जो पहली बार 2006 में प्रधानमंत्री बने थे, 2003 में सद्दाम हुसैन के पतन के बाद से दो कार्यकाल तक पद संभालने वाले एकमात्र इराकी प्रधानमंत्री हैं. उनका तीसरा कार्यकाल पाने का प्रयास तब विफल हो गया था, जब उन पर सत्ता को हथियाने और देश की बड़ी सुन्नी व कुर्द आबादी को अलग-थलग करने का आरोप लगा था.
मई 2006 में जब अल-मलिकी सत्ता में आए, तो शुरुआत में राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू. बुश ने उनका स्वागत किया था. अल-मलिकी ने एक प्रमुख शिया मस्जिद, अल-अस्करी दरगाह पर हुए बमबारी के कुछ महीनों बाद प्रधानमंत्री का पद संभाला था. यह वह समय था जिसने इराक में सांप्रदायिक तनाव को गहरा कर दिया और देश में भीषण हिंसा के दौर को जन्म दिया.
लेकिन कुछ ही महीनों के भीतर, अमेरिकी अधिकारियों का अल-मलिकी से मोहभंग हो गया. उन्हें लगा कि उनकी सरकार अक्सर शिया गुटों का पक्ष लेती है और सुन्नी आबादी को अलग-थलग कर देती है, जिससे सुरक्षा संकट और भी बदतर हो गया. वर्षों तक वाशिंगटन में मलिकी की ईरान से नजदीकी और तेहरान के प्रभाव से मुक्त होकर स्वतंत्र रूप से शासन करने की उनकी क्षमता पर अक्सर सवाल उठाए गए. 2014 तक, ओबामा प्रशासन ने सुरक्षा स्थिति को संभालने की अल-मलिकी की क्षमता पर भरोसा खो दिया था, खासकर इस्लामिक स्टेट (ISIS) के उभार को देखते हुए, जिसने देश के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था.
ट्रंप प्रशासन ने हाल के दिनों में इराक की राजनीतिक स्थिति पर सार्वजनिक रूप से अपनी चिंताएं जाहिर करनी शुरू कर दी हैं. विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने रविवार को कार्यवाहक प्रधानमंत्री अल-सुदानी को फोन कर बताया कि अमेरिका इराक में 'ईरान समर्थक सरकार' की जड़ें जमने को लेकर चिंतित है.
विदेश विभाग के मुख्य उप-प्रवक्ता टॉमी पिगॉट ने एक बयान में कहा, "विदेश मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि ईरान द्वारा नियंत्रित सरकार इराक के हितों को सर्वोपरि नहीं रख सकती, इराक को क्षेत्रीय संघर्षों से दूर नहीं रख सकती और न ही अमेरिका व इराक के बीच आपसी साझेदारी को आगे बढ़ा सकती है."
वाशिंगटन के थिंक टैंक 'फाउंडेशन फॉर डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसीज' में मिडिल ईस्ट रिसर्च फेलो हुसैन अब्दुल-हुसैन ने कहा कि ट्रंप का सार्वजनिक विरोध अल-मलिकी के लिए पार करने के लिए एक कठिन बाधा खड़ी करता है. अब्दुल-हुसैन ने आगे कहा, "लेकिन यह इराक है, इसलिए यहां कभी भी 'नामकिन' कुछ नहीं होता. अल-मलिकी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका राजनीतिक जीवन कई साल पहले ही खत्म हो जाना चाहिए था, फिर भी वे आज भी यहां (मैदान में) टिके हुए हैं."
अमेरिका बगदाद पर इराक के भीतर सक्रिय ईरान समर्थित समूहों को निशस्त्र करने के लिए भी दबाव बना रहा है- जो कि एक कठिन प्रस्ताव है, क्योंकि इनमें से कई समूहों के पास बड़ी राजनीतिक शक्ति है. सत्ता में वापसी के बाद यह पहली बार नहीं है जब ट्रंप ने किसी दूसरे देश की राजनीति में हस्तक्षेप किया है. उन्होंने पिछले साल अर्जेंटीना, होंडुरास और पोलैंड में दक्षिणपंथी उम्मीदवारों को भी अपना कड़ा समर्थन दिया था.
अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से खराब चल रहे रिश्ते अभी भी तनावपूर्ण बने हुए हैं. इसी महीने की शुरुआत में, ट्रंप ने तेहरान को बार-बार सैन्य कार्रवाई की धमकी दी थी, यदि उनके प्रशासन को यह पता चलता है कि इस्लामिक रिपब्लिक सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ घातक बल का प्रयोग कर रहा है.
इसके बाद उन्होंने (ट्रंप ने) कहा कि वह हमलों को फिलहाल टाल रहे हैं, क्योंकि उनका दावा था कि ईरान ने विरोध प्रदर्शनों में हिरासत में लिए गए लगभग 800 लोगों की फांसी रोक दी है- हालांकि ईरान के मुख्य अभियोजक, मोहम्मद मोवाहेदी ने इस बात का कड़ा खंडन किया है.
अमेरिकी नौसेना की मध्य पूर्व से दक्षिण अमेरिका की ओर बदली गई मौजूदगी के कारण भी शायद ट्रंप ने अस्थायी रूप से हमला करने का विचार छोड़ दिया हो. विमानवाहक पोत USS जेराल्ड फोर्ड को नवंबर में भूमध्य सागर से हटाकर कैरिबियन सागर और पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में नशा तस्करों के खिलाफ अभियान और इस महीने पूर्व वेनेजुएलाई राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी में मदद के लिए भेजा गया था. हालांकि, अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने सोमवार को पुष्टि की कि विमानवाहक पोत USS अब्राहम लिंकन और तीन अन्य युद्धपोत मध्य पूर्व पहुंच चुके हैं.
