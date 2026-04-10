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होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों से फीस वसूलना बंद करो', सीजफायर के बीच ट्रंप ने फिर ईरान को दी चेतावनी

वॉशिंगटन और इजराइल दोनों का कहना है कि सीजफायर लेबनान तक नहीं है. इस असहमति ने कूटनीतिक कोशिशों को और मुश्किल बना दिया है

Etv They better not be Trump warns Iran on charging oil tankers going through Strait of Hormuz
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (AFP)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 10, 2026 at 7:39 AM IST

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वाशिंगटन डीसी: सीजफायर की घोषणा के बाद भी अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ऐसी खबरें हैं कि ईरान होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले टैंकरों से फीस (टोल) ले रहा है. उन्होंने तेहरान को इसके खिलाफ चेतावनी दी.

ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, "ऐसी खबरें हैं कि ईरान होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले टैंकरों से टोल ले रहा है. ट्रंप ने कहा कि, बेहतर होगा कि ईरान ऐसा न करें और अगर वे ऐसा कर रहे हैं, तो उन्हें अभी बंद कर देना चाहिए.

एक और पोस्ट में, ट्रंप ने ईरान पर होर्मुज स्ट्रेट से तेल टैंकरों को गुजरने देने में खराब काम करने का आरोप लगाया, और तेहरान को अस्थायी युद्धविराम एग्रीमेंट की याद दिलाई. उन्होंने कहा कि, ईरान बहुत खराब काम कर रहा है, कुछ लोग इसे बेईमानी कहेंगे, कि वह तेल को होर्मुज स्ट्रेट से जाने दे रहा है. यह हमारा एग्रीमेंट नहीं है.

इससे पहले से ही कमजोर सीजफायर खतरे में पड़ गया है, क्योंकि इस्लामाबाद में बातचीत शुरू होने से पहले दोनों पार्टियों (अमेरिका और ईरान) के बीच मतभेद और बढ़ते जा रहे हैं. इससे पहले, तेहरान ने इजराइल पर लेबनान पर हमला करके समझौते का उल्लंघन करने का आरोप लगाया था, क्योंकि उसने कहा था कि लेबनान में सीजफायर युद्धविराम का हिस्सा है.

हालांकि, वॉशिंगटन और इजराइल दोनों का कहना है कि सीजफायर लेबनान तक नहीं है. इस असहमति ने कूटनीतिक कोशिशों को और मुश्किल बना दिया है और सीजफायर के टूटने का खतरा बढ़ा दिया है. इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि लेबनान में कोई सीज़फ़ायर नहीं है. इसके साथ ही नेतन्याहू ने हिज्बुल्लाह के खिलाफ पूरी ताकत से मिलिट्री ऑपरेशन जारी रखने की कसम खाई.

नेतन्याहू ने कहा कि, वे बताना चाहते हैं कि, लेबनान में कोई सीजफायर नहीं है. इजराइल हिज्बुल्लाह पर पूरी ताकत से हमला कर रहा है. इजराइल तब तक नहीं रुकेगा जब तक वह सुरक्षा वापस नहीं पा लेता. नेतन्याहू ने आगे कहा कि उन्होंने कैबिनेट को हिज्बुल्लाह के हथियार खत्म करने और ऐतिहासिक शांति समझौते को पाने के लिए लेबनान सरकार के साथ सीधी बातचीत शुरू करने का निर्देश दिया है.

उन्होंने कहा, "लेबनान सरकार के बार-बार अनुरोध के बाद, कल रात मैंने कैबिनेट को दो लक्ष्य पाने के लिए लेबनान के साथ सीधी बातचीत शुरू करने का निर्देश दिया. पहला, हिज़्बुल्लाह का हथियार खत्म करना. दूसरा, इजराइल और लेबनान के बीच एक ऐतिहासिक शांति समझौता करना शामिल है.

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