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डोनाल्ड ट्रंप का UNGA में बड़ा बयानः 'ईरान को आर्थिक रूप से अलग-थलग करें'

UNGA में भाषण देते डोनाल्ड ट्रंप. ( ANI )

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