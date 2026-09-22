डोनाल्ड ट्रंप का UNGA में बड़ा बयानः 'ईरान को आर्थिक रूप से अलग-थलग करें'
संयुक्त राष्ट्र महासभा में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर निशाना साधा. ईरानी राष्ट्रपति और विदेश मंत्री ने ट्रंप के संबोधन से दूरी बनायी.
By ANI
Published : September 22, 2026 at 9:45 PM IST
न्यूयॉर्क (अमेरिका): अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को दुनिया भर के देशों से ईरान पर आर्थिक दबाव बनाए रखने की अपील की. उन्होंने कहा कि तेहरान अब मध्य पूर्व में धौंस जमाने वाले (बुली) के रूप में काम नहीं कर रहा है. इसके साथ ही उन्होंने अमेरिकी मध्यावधि चुनावों के बाद द्विपक्षीय समझौता करने का संकेत भी दिया.
न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के मंच से बोलते हुए, ट्रंप ने दावा किया कि वाशिंगटन ने तेहरान के क्षेत्रीय प्रभाव को कम कर दिया है. अंतरराष्ट्रीय समुदाय से एकजुट होकर दबाव बनाए रखने की अपील की. ट्रंप ने कहा, "दुनिया के लिए खतरा बने और ताकत जुटाने वाले किसी संकट का इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता कि ईरान का इस्लामिक गणराज्य आतंकवाद का सबसे बड़ा प्रायोजक है." उन्होंने आगे कहा- "वे मध्य पूर्व में धौंस जमाने वाले देश थे, लेकिन अब वे ऐसे नहीं रहे."
ट्रंप ने संकेत दिया कि ईरान को लेकर वाशिंगटन की अगली रणनीति के संबंध में वे एक "बड़े फैसले" का सामना कर रहे हैं. उन्होंने इसके लिए दो अलग-अलग रास्ते बताए. एक ऐसा समझौता करना जिससे उस देश को खुद को दोबारा खड़ा करने का मौका मिले, या फिर आगे की सैन्य कार्रवाई करना.
ट्रंप ने पूछा, "क्या ईरान के साथ कोई ऐसा समझौता होगा जिससे उन्हें खुद को दोबारा खड़ा करने और पहले से कहीं अधिक महान देश बनाने का मौका मिले-शायद मध्य पूर्व या पूरी दुनिया के सबसे महान देशों में से एक?" उन्होंने कहा, "या फिर मैं ईरान (इस्लामिक गणराज्य) को पूरी तरह तबाह कर दूं और इसे इतनी जल्दी करूं कि उन्हें लोगों और देशों को दोबारा मारने और नष्ट करने का मौका ही न मिले?"
#WATCH | At the 81st session of the United Nations General Assembly (UNGA), US President Donald Trump says, "It has been my great honor to settle eight wars and, in so doing, become friendly with the leaders of many of those countries. It was a great honor to do it. Numerous of… pic.twitter.com/dsLBkg3Fq8— ANI (@ANI) September 22, 2026
सैन्य तनाव बढ़ने के बावजूद, ट्रंप ने उम्मीद जताई कि वाशिंगटन और तेहरान 3 नवंबर के अमेरिकी मध्यावधि चुनावों के बाद सफलतापूर्वक एक समझौता कर सकते हैं. उन्होंने कहा, "मेरा मानना है कि हम चुनाव के तुरंत बाद एक समझौता कर लेंगे, क्योंकि समझौता न करना उनके लिए समझदारी नहीं होगी. वे यह देखने का इंतजार कर रहे हैं कि मध्यावधि चुनाव में मेरा प्रदर्शन कैसा रहता है."
ट्रंप ने आगे कहा कि आगामी मध्यावधि चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के प्रदर्शन पर ईरान विवाद के संभावित राजनीतिक असर को लेकर वे बिल्कुल भी चिंतित नहीं हैं. उन्होंने टिप्पणी की, "वे यह नहीं समझ रहे हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं. मैं वह पहले ही कर चुका हूं और भारी बहुमत से जीता था, और मैं यहां अगले ढाई साल तक रहने वाला हूं."
अपने भाषण के दौरान, ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UN Security Council) का आभार जताया. उन्होंने वाणिज्यिक जहाजों पर हुए ईरानी हमलों की निंदा करने वाले एक वोट को एक निर्णायक फैसला बताया. उन्होंने जोर देकर कहा, "अब हमें दबाव बनाए रखने के लिए इसी तरह एकजुट रहना होगा."
इसके अलावा, ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिकी नौसेना ने होर्मुज जलडमरूमध्य (स्ट्रेट ऑफ होर्मुज) के रास्ते 1 अरब बैरल से अधिक पेट्रोलियम को सुरक्षित निकाला है. उन्होंने यह भी कहा कि इस समय पेट्रोलियम के परिवहन की मात्रा दुश्मनी शुरू होने के बाद से अब तक के सभी रिकॉर्ड से कहीं अधिक है.
अमेरिकी सैन्य भंडार को लेकर चिंताओं पर बात करते हुए, ट्रंप ने उन आरोपों को खारिज कर दिया जिनमें कहा जा रहा था कि वाशिंगटन के पास हथियारों की कमी हो रही है. ट्रंप ने कहा- "यह सच नहीं है. हमारे पास इतनी गोलाबारी की ताकत है जितनी हम कभी उपयोग करने की सोच भी नहीं सकते." उन्होंने यह घोषणा करते हुए कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका रिकॉर्ड तोड़ पैमाने पर हथियारों का निर्माण कर रहा है और साथ ही नए गोला-बारूद कारखानों का निर्माण भी कर रहा है.
ट्रंप की ये घोषणाएं तब सामने आईं जब अमेरिका-ईरान शत्रुता अपने सातवें महीने में प्रवेश कर गई. ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन और विदेश मंत्री अब्बास अरागची संयुक्त राष्ट्र की कार्यवाही के लिए न्यूयॉर्क में मौजूद थे, हालांकि उन्होंने ट्रंप के संबोधन में शामिल होने से परहेज किया.
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