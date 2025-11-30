ETV Bharat / international

माइग्रेशन पर रोक लगाने पर अड़े हैं डोनाल्ड ट्रंप, शरण की अनुमति देने UN की अपील बेअसर

वॉशिंगटन, डीसीः यूनाइटेड नेशंस (UN) की कई एजेंसियां, जिसमें ह्यूमन राइट्स ऑफिस भी शामिल है, US एडमिनिस्ट्रेशन से अपील कर रही हैं कि वह देश में शरण चाहने वालों को आने देना जारी रखे. लेकिन, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप "सभी थर्ड-वर्ल्ड देशों से माइग्रेशन को हमेशा के लिए रोकने" के अपने स्टैंड पर अड़े हुए हैं. ट्रुथ सोशल पर, ट्रंप ने माइग्रेशन पर रोक को सही ठहराने के लिए इमिग्रेशन एंड नेशनैलिटी एक्ट (INA) के सेक्शन 212 (f) का ज़िक्र किया.

बता दें कि INA का सेक्शन 212 (f) अमेरिकी प्रेसिडेंट को "किसी भी एप्लिकेंट या एप्लिकेंट के किसी भी क्लास" की "एंट्री सस्पेंड" करने का अधिकार देता है.

यह प्रेसिडेंट को यह भी इजाज़त देता है कि वे "एप्लिकेंट्स की एंट्री पर कोई भी रोक लगा सकते हैं, जो उन्हें सही लगे." यह तय करने पर कि उनकी एंट्री "यूनाइटेड स्टेट्स के हितों के लिए नुकसानदायक होगी," उन्हें यह ज़रूरी लगे.

ट्रंप ने INA के सेक्शन 212 (f) का ज़िक्र करते हुए कहा, "जब भी प्रेसिडेंट को लगता है कि यूनाइटेड स्टेट्स में किसी भी एलियन या किसी भी तरह के एलियन का आना यूनाइटेड स्टेट्स के फ़ायदे के लिए नुकसानदायक होगा, तो वह घोषणा करके, और जितनी देर उन्हें ज़रूरी लगे, सभी एलियन या किसी भी तरह के एलियन की इमिग्रेंट या नॉन-इमिग्रेंट के तौर पर एंट्री रोक सकते हैं, या एलियन की एंट्री पर कोई भी रोक लगा सकते हैं, जो उन्हें सही लगे."

व्हाइट हाउस के ऑफिशियल हैंडल ने भी X पर यही पोस्ट किया. ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने शुक्रवार को इमिग्रेशन पाबंदियों को और कड़ा कर दिया, और स्टेट डिपार्टमेंट के एक निर्देश के बाद कई कड़े सिक्योरिटी उपाय लागू किए, जिसने अफगान पासपोर्ट रखने वाले सभी यात्रियों के लिए वीजा जारी करने पर कुछ समय के लिए रोक लगा दी है.

US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रुबियो ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म X पर एक पोस्ट में इस फ़ैसले की घोषणा करते हुए कहा, "राष्ट्रपति ट्रंप के स्टेट डिपार्टमेंट ने अफ़गान पासपोर्ट पर यात्रा करने वाले सभी लोगों के लिए वीज़ा जारी करना रोक दिया है." उन्होंने कहा, "अमेरिका के लिए अपने देश और अपने लोगों की सुरक्षा से बड़ी कोई प्राथमिकता नहीं है."

अधिकारियों ने इस फैसले को व्हाइट हाउस के पास बुधवार को हुई गोलीबारी पर बड़े पैमाने पर कार्रवाई का हिस्सा बताया, जिसमें नेशनल गार्ड के दो सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गए थे. US सिटिज़नशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज़ (USCIS) के डायरेक्टर जोसेफ एडलो ने कन्फर्म किया कि असाइलम अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि जब तक हर एप्लीकेंट की बेहतर जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक वे फैसले जारी करना बंद कर दें.