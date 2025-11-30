ETV Bharat / international

माइग्रेशन पर रोक लगाने पर अड़े हैं डोनाल्ड ट्रंप, शरण की अनुमति देने UN की अपील बेअसर

INA का सेक्शन 212 (f) अमेरिकी प्रेसिडेंट को "किसी भी एप्लिकेंट या एप्लिकेंट के किसी भी क्लास" की "एंट्री सस्पेंड" करने का अधिकार देता है.

Published : November 30, 2025 at 4:04 PM IST

वॉशिंगटन, डीसीः यूनाइटेड नेशंस (UN) की कई एजेंसियां, जिसमें ह्यूमन राइट्स ऑफिस भी शामिल है, US एडमिनिस्ट्रेशन से अपील कर रही हैं कि वह देश में शरण चाहने वालों को आने देना जारी रखे. लेकिन, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप "सभी थर्ड-वर्ल्ड देशों से माइग्रेशन को हमेशा के लिए रोकने" के अपने स्टैंड पर अड़े हुए हैं. ट्रुथ सोशल पर, ट्रंप ने माइग्रेशन पर रोक को सही ठहराने के लिए इमिग्रेशन एंड नेशनैलिटी एक्ट (INA) के सेक्शन 212 (f) का ज़िक्र किया.

बता दें कि INA का सेक्शन 212 (f) अमेरिकी प्रेसिडेंट को "किसी भी एप्लिकेंट या एप्लिकेंट के किसी भी क्लास" की "एंट्री सस्पेंड" करने का अधिकार देता है.
यह प्रेसिडेंट को यह भी इजाज़त देता है कि वे "एप्लिकेंट्स की एंट्री पर कोई भी रोक लगा सकते हैं, जो उन्हें सही लगे." यह तय करने पर कि उनकी एंट्री "यूनाइटेड स्टेट्स के हितों के लिए नुकसानदायक होगी," उन्हें यह ज़रूरी लगे.

ट्रंप ने INA के सेक्शन 212 (f) का ज़िक्र करते हुए कहा, "जब भी प्रेसिडेंट को लगता है कि यूनाइटेड स्टेट्स में किसी भी एलियन या किसी भी तरह के एलियन का आना यूनाइटेड स्टेट्स के फ़ायदे के लिए नुकसानदायक होगा, तो वह घोषणा करके, और जितनी देर उन्हें ज़रूरी लगे, सभी एलियन या किसी भी तरह के एलियन की इमिग्रेंट या नॉन-इमिग्रेंट के तौर पर एंट्री रोक सकते हैं, या एलियन की एंट्री पर कोई भी रोक लगा सकते हैं, जो उन्हें सही लगे."

व्हाइट हाउस के ऑफिशियल हैंडल ने भी X पर यही पोस्ट किया. ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने शुक्रवार को इमिग्रेशन पाबंदियों को और कड़ा कर दिया, और स्टेट डिपार्टमेंट के एक निर्देश के बाद कई कड़े सिक्योरिटी उपाय लागू किए, जिसने अफगान पासपोर्ट रखने वाले सभी यात्रियों के लिए वीजा जारी करने पर कुछ समय के लिए रोक लगा दी है.

US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रुबियो ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म X पर एक पोस्ट में इस फ़ैसले की घोषणा करते हुए कहा, "राष्ट्रपति ट्रंप के स्टेट डिपार्टमेंट ने अफ़गान पासपोर्ट पर यात्रा करने वाले सभी लोगों के लिए वीज़ा जारी करना रोक दिया है." उन्होंने कहा, "अमेरिका के लिए अपने देश और अपने लोगों की सुरक्षा से बड़ी कोई प्राथमिकता नहीं है."

अधिकारियों ने इस फैसले को व्हाइट हाउस के पास बुधवार को हुई गोलीबारी पर बड़े पैमाने पर कार्रवाई का हिस्सा बताया, जिसमें नेशनल गार्ड के दो सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गए थे. US सिटिज़नशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज़ (USCIS) के डायरेक्टर जोसेफ एडलो ने कन्फर्म किया कि असाइलम अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि जब तक हर एप्लीकेंट की बेहतर जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक वे फैसले जारी करना बंद कर दें.

उन्होंने X पर पोस्ट किए गए एक बयान में कहा, "यह रोक तब तक रहेगी जब तक हम यह पक्का नहीं कर लेते कि हर एलियन की ठीक से जांच हो रही है. अमेरिकी लोगों की सुरक्षा हमेशा सबसे पहले आती है." बता दें कि बुधवार को व्हाइट हाउस के पास हुई गोलीबारी में वाशिंगटन, DC में नेशनल गार्ड के दो सदस्यों में से एक की मौत हो गई थी. जबकि दूसरा घायल है.

वॉशिंगटन पोस्ट ने पहले बताया था कि शूटिंग करने के आरोपी अफ़गान नागरिक लकनवाल पर फर्स्ट-डिग्री मर्डर का चार्ज लगाया जाएगा. वॉशिंगटन, DC के US अटॉर्नी जीनिन पिरो ने कहा कि संदिग्ध रहमानुल्लाह लकनवाल के खिलाफ और भी मामले दर्ज किए जा सकते हैं. वॉशिंगटन पोस्ट ने बताया कि हमले के शुरुआती चार्ज के बजाय फर्स्ट-डिग्री मर्डर के अपग्रेड किए गए चार्ज से, इस मामले में संदिग्ध हमलावर को मौत की सज़ा मिलने की संभावना बढ़ गई है.

हिल की रिपोर्ट के मुताबिक, हालांकि डिस्ट्रिक्ट ऑफ़ कोलंबिया में मौत की सज़ा खत्म कर दी गई है, लेकिन अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी ने गुरुवार को कहा कि वह वाशिंगटन में वेस्ट वर्जीनिया नेशनल गार्ड के दो सदस्यों को गोली मारने के आरोपी व्यक्ति के खिलाफ मौत की सज़ा की मांग करेंगी.

अगस्त में, US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि उनकी सरकार वाशिंगटन DC में होने वाले हर मर्डर केस में मौत की सज़ा की मांग करेगी. ट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि वह सभी "थर्ड-वर्ल्ड देशों" से माइग्रेशन पर हमेशा के लिए रोक लगा देंगे, ताकि US सिस्टम अमेरिका में गैर-कानूनी एंट्री को खत्म कर सके.

