'लंबी बातचीत', डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पुतिन के साथ फोन पर चर्चा जारी
Published : October 16, 2025 at 10:07 PM IST
वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि गुरुवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ गुरुवार को उनकी लंबी बातचीत हुई. यह बातचीत यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की के रूस के साथ युद्ध में और समर्थन हासिल करने के लिए व्हाइट हाउस पहुंचने से एक दिन पहले हुई है.
रिपोर्ट्स के मुताबिक ज़ेलेंस्की ट्रंप से मिलकर और अमेरिका से और अधिक सैन्य समर्थन पर जोर देंगे, क्योंकि कीव और मॉस्को एनर्जी सिस्टम पर बड़े पैमाने पर हमले कर रहे हैं और युद्ध को और तेज कर रहे हैं, जबकि नाटो रूसी हवाई हमलों का जवाब देने के लिए संघर्ष कर रहा है.
'लंबी बातचीत जारी'
ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में इस बात की पुष्टि की कि उन्होंने इस बातचीत के दौरान पुतिन से बात की थी. ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफ़ॉर्म पर लिखा, "बातचीत जारी है, एक लंबी बातचीत. जैसे ही राष्ट्रपति पुतिन इसका समापन पर करेंगे. मैं इसके कंटेंट की रिपोर्ट दूंगा."
व्हाइट हाउस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने एएनआई से कहा, "हम पुष्टि कर सकते हैं कि राष्ट्रपति ट्र्ंप और राष्ट्रपति पुतिन के बीच आज फोन पर बातचीत हो रही है."
US President Donald J Trump posts, " i am speaking to president putin now. the conversation is ongoing, a lengthy one, and i will report the contents, as will president putin, at its conclusion." https://t.co/1oeIvGGBGc pic.twitter.com/6CosakaMCh— ANI (@ANI) October 16, 2025
टॉमहॉक मिसाइलें हासिल करने की कोशिश
बता दें कि यूक्रेन अमेरिका से लंबी दूरी की टॉमहॉक मिसाइलें हासिल करने की कोशिश कर रहा है, जिससे रूस के अन्य प्रमुख शहर यूक्रेन की मिसाइलों की जद में आ जाएंगे. ट्रंप ने कहा है कि अगर पुतिन बातचीत की मेज पर नहीं आते हैं, तो वह यूक्रेन को ये हथियार दे सकते हैं. ट्रंप, जिन्होंने युद्ध समाप्त करने की कसम खाई है, उन्होंने पुतिन के साथ जारी हमलों को लेकर बढ़ती निराशा व्यक्त की है.
रूस ने ड्रोन-मिसाइलें दागीं
जेलेंस्की ने कहा कि अपने ताजा हमले में रूस ने गुरुवार रात यूक्रेन में बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए 300 से ज्यादा ड्रोन और 37 मिसाइलें दागीं. इस बीच युद्ध अपने चौथे वर्ष में प्रवेश कर रहा है, ऐसे में रूस लगातार सर्दियों में यूक्रेन की एनर्जी और पावप फैसिलिटीज पर हमला कर रहा है. शुरुआत में रूस का ध्यान यूक्रेन की बिजली पर था, लेकिन इस साल यह गैस बुनियादी ढांचे को तेजी से निशाना बना रहा है.
