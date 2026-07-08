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ईरान के साथ सीजफायर खत्‍म, अब नहीं करना चाहते डील', डोनाल्‍ड ट्रंप का बड़ा ऐलान

ईरान पर अमेरिकी के हमले के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ युद्धविराम (सीजफायर) खत्म हो गया.

President of America Donald Trump
मेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (file photo-IANS)
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By AP (Associated Press)

Published : July 8, 2026 at 2:57 PM IST

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दुबई : अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को कहा कि ईरान के साथ अंतरिम समझौता समाप्त हो गया है लेकिन वह बातचीत जारी रहने देंगे.

सैन्य गठबंधन के सालाना समिट में नाटो सचिव जनरल मार्क रूट के बगल में बैठे हुए उन्होंने अंकारा में कहा, "मेरे लिए, मुझे लगता है कि यह खत्म हो गया है." ट्रंप ने कहा, "जहां तक ​​मेरा सवाल है, यह बस समय की बर्बादी है."

ट्रंप ने यह टिप्पणी तुर्किये के अंकारा में दो दिवसीय उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) शिखर सम्मेलन से इतर की. उनकी यह टिप्पणी बुधवार सुबह अमेरिकी सेना के ईरान पर हमला करने के कुछ घंटों बाद आई, क्योंकि अमेरिका ने कहा था कि तेहरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य में तीन जहाजों पर हमला किया.

ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए बहरीन और कुवैत में अमेरिकी बेस पर कई हमले किए.

अमेरिकी के हमलों के बाद, तेहरान ने तुरंत वॉशिंगटन को चेतावनी दी कि वह "जो भी जरूरी समझेगा, वह कदम उठाएगा," जिससे यह खतरा बढ़ गया कि युद्ध में लड़ाई रोकने के लिए किया गया अंतरिम समझौता टूट सकता है, जिससे मिडिल ईस्ट में फिर से बड़े संघर्ष का खतरा पैदा हो सकता है.

अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े के गृहनगर बहरीन और अमेरिकी सेना के गृहनगर कुवैत, दोनों ने ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद बुधवार सुबह मिसाइल अलर्ट जारी किया.

शिपिंग पर हमले और उसके नतीजे में ईरान पर हमले ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के दिन भर चले अंतिम संस्कार के दौरान हुए, जो 28 फरवरी को युद्ध के शुरुआती हमलों में 86 साल की उम्र में मारे गए थे.

अंतिम संस्कार, जो गुरुवार को खत्म होगा, को कम तनाव का समय माना जा रहा था. हालांकि शोक मनाने वालों ने बार-बार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की हत्या की मांग की है.

खामेनेई को दफनाने के बाद अंतिम डील पर पहुंचने के लिए बातचीत शुरू होनी थी और इसमें सबसे मुश्किल मामलों पर फोकस होना था, जिसमें होर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह से फिर से खोलना और तेहरान के विवादित परमाणु कार्यक्रम को वापस लेना शामिल था. लेकिन नए हमलों ने इस पर सवाल खड़ा कर दिया है.

ईरान के संसद अध्यक्ष मोहम्मद बगेर गालिबफ ने एक्स पर लिखा, “धमकी और जबरदस्ती वसूली का जमाना खत्म हो गया है. इससे कुछ नहीं होगा. हम झुकेंगे नहीं.”

ये भी पढ़ें- अमेरिका ने ईरान पर फिर शुरू किए हवाई हमले, तेल बिक्री की अनुमति भी रद्द की

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