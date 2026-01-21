ETV Bharat / international

'ग्रीनलैंड को सिर्फ अमेरिका बचा सकता है', दावोस में बोले डोनाल्ड ट्रंप

हम ताकत का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बोले ट्रंप ट्रंप ने कहा कि, उन्हें ताकत का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है. वह ताकत का इस्तेमाल नहीं करना चाहते और वे ताकत का इस्तेमाल नहीं करेंगे. ट्रंप ने कहा कि, अमेरिका के लोग उन्हें चुनकर बहुत खुश हैं. उन्होंने कहा, "दो साल पहले, हम एक मरा हुआ देश थे, लेकिन अब हम फिर से जिंदा हैं."डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि, जब अमेरिका ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद ग्रीनलैंड को बचाया और डेनमार्क को दिया, तब हम ताकतवर थे, लेकिन अब हम कहीं ज्यादा ताकतवर हैं.

डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वे ग्रीनलैंड पर कंट्रोल करने के लिए ताकत का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जो वॉशिंगटन के साथी डेनमार्क का एक ऑटोनॉमस इलाका है. उन्होंने जोर दिया कि यूनाइटेड स्टेट्स का उस पर 'स्वामित्व' होना चाहिए. ग्रीनलैंड पर उन्होंने दावोस में एक समिट में दुनिया के नेताओं से कहा कि, लोगों को लगा कि, वह ताकत का इस्तेमाल करेंगे. ट्रंप ने कहा कि, अमेरिका के पास 'अजेय ताकत' है, लेकिन वह इसका इस्तेमाल डेनमार्क से आर्कटिक द्वीप लेने के लिए नहीं करेगा.

सिर्फ अमेरिका ही ग्रीनलैंड की रक्षा कर सकता है, ट्रंप ने कहा ट्रंप ने दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में कहा, "सिर्फ अमेरिका ही इस बड़ी जमीन, इस बर्फ के बड़े टुकड़े की रक्षा कर सकता है, इसे विकसित कर सकता है और इसे बेहतर बना सकता है. यही वजह है कि वह अमेरिका द्वारा ग्रीनलैंड अधिग्रहण पर एक बार फिर चर्चा करने के लिए तुरंत बातचीत चाहते हैं.

दावोस: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को संबोधित करते हुए ग्रीनलैंड हासिल करने और अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी पर बात की. ट्रंप ने बुधवार को वॉशिंगटन के ग्रीनलैंड अधिग्रहण पर तुरंत बातचीत की मांग की, और NATO सहयोगी डेनमार्क से इस ऑटोनॉमस इलाके पर कंट्रोल पाने की अपनी कोशिशें फिर से शुरू कीं.

डेनमार्क के पास क्या विकल्प है, ट्रंप ने बताया

उन्होंने कहा कि डेनमार्क के पास एक विकल्प है. अगर डेनमार्क हां कहता है तो वे आभारी होंगे. अगर उसने ना कहा तो उसे याद रखेंगे. उन्होंने कहा कि,एक मजबूत और सुरक्षित अमेरिका का मतलब है एक मजबूत नाटो (NATO). हालांकि, ट्रंप ने ग्रीनलैंड से लेकर टैरिफ और इकॉनमी तक कई मोर्चों पर यूरोप की आलोचना की और कहा कि यह सही दिशा में नहीं जा रहा है. हालांकि, ट्रंप ने कहा कि, उन्हें नाटो से कुछ नहीं मिलता. वे बस ग्रीनलैंड का मालिकाना हक मांग रहे हैं.

कनाडा अमेरिका की वजह से जीता है, दावोस में बोले ट्रंप

डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा पर निशाना साधते हुए कहा कि उसे वॉशिंगटन का आभारी होना चाहिए, यह बात प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के अमेरिका के नेतृत्व वाले ग्लोबल सिस्टम में दरार की चेतावनी देने के एक दिन बाद कही गई.

ट्रंप ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में कार्नी के भाषण के बारे में कहा कि, उन्होंने प्रधानमंत्री कार्नी को देखा... वह इतने आभारी नहीं थे. इस पर दावोस में दर्शकों ने खड़े होकर तालियां बजाईं. ट्रंप ने आगे कहा, "कनाडा अमेरिका की वजह से जीता है. मार्क, अगली बार जब कोई बयान दें तो यह याद रखेंगे."

बता दें कि, ट्रंप की ग्रीनलैंड पर कंट्रोल पाने की कोशिश, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि यह राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में उनके भाषण में छाई रही, जब वे छह साल में पहली बार लौटे.

दावोस की बैठक क्यों हुआ फीका?

खनीज से भरपूर ग्रीनलैंड पर ट्रंप के दावों ने दावोस में हुई बैठक को पूरी तरह से फीका कर दिया. ट्रंप तय समय से करीब दो घंटे देरी से पहुंचे. वह इसलिए क्योंकि पहले बिजली की दिक्कत की वजह से एयर फोर्स वन को वाशिंगटन वापस लौटना पड़ा और प्लेन बदलना पड़ा.

वहीं, ट्रंप के खिलाफ नाराजगी दिखाने के लिए, पहाड़ों से घिरे दावोस के ऊपर बर्फ में रात भर 'नो किंग्स' शब्द खोद दिए गए, जो अमेरिका के विरोध के नारे को दर्शाता है. यूरोप और कनाडा ने पहले भी ग्रीनलैंड पर ट्रंप की क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं से अमेरिका के नेतृत्व वाले ग्लोबल ऑर्डर के लिए खतरे के तौर पर जो देखा, उसके खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठाई थी.

यूरोप और कनाडा ने पहले भी ग्रीनलैंड पर ट्रंप की क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं से अमेरिका के नेतृत्व वाले ग्लोबल ऑर्डर के लिए खतरे के तौर पर जो देखा, उसके खिलाफ़ एकजुट होकर आवाज उठाई थी. दूसरी तरफ नाटो चीफ मार्क रूटे ने बुधवार को दावोस में कहा कि, ग्रीनलैंड पर एक अच्छी कूटनीति की आवश्यकता है. मार्क ने कहा कि, ग्रीनलैंड पर ट्रंप के दावों से ग्रुप के लिए अस्तित्व पर संकट खड़ा हो गया है.

