सुप्रीम कोर्ट के आगामी टैरिफ मामले अमेरिकी इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण: डोनाल्ड ट्रंप

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के आगामी फैसलों को लेकर बहुत चिंतित हैं.

Trump calls upcoming Supreme Court tariff
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (फाइल फोटो) (ANI)
By ANI

Published : November 3, 2025 at 8:47 AM IST

वाशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ पर आगामी सुप्रीम कोर्ट के मामले को अमेरिकी इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण मामलों में से एक बताया. साथ ही कहा कि यह निर्णय देश की आर्थिक ताकत और सुरक्षा का निर्धारण करेगा.

शीर्ष न्यायालय के न्यायाधीश 5 नवंबर को मामले की सुनवाई करेंगे. ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में ट्रंप ने लिखा, 'अगले सप्ताह टैरिफ पर होने वाला मामला देश के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण मामलों में से एक है. यदि राष्ट्रपति को टैरिफ का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाती है तो हम दुनिया भर के अन्य सभी देशों, विशेष रूप से 'प्रमुख देशों' के मुकाबले भारी नुकसान में होंगे. सही मायने में हम रक्षाहीन हो जाएँगे!'

ट्रंप ने कहा कि टैरिफ ने उनके राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान 'महान धन और राष्ट्रीय सुरक्षा' में योगदान दिया है. उन्होंने कहा, 'कार्यालय में मेरे छोटे से कार्यकाल के दौरान शेयर बाजार कई बार सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया, जबकि मुद्रास्फीति लगभग शून्य रही और राष्ट्रीय सुरक्षा बेजोड़ रही.' उन्होंने चीन और अन्य देशों के साथ अमेरिका की हालिया व्यापार वार्ताओं का उदाहरण देते हुए कहा कि टैरिफ के कारण किस प्रकार निष्पक्ष और टिकाऊ सौदे हुए.

ट्रंप ने लिखा, 'यदि राष्ट्रपति टैरिफ की शक्ति का शीघ्रता और कुशलता से उपयोग नहीं कर पाते, तो हम रक्षाहीन हो जाते, जिससे शायद हमारा राष्ट्र बर्बाद हो जाता.' उन्होंने दावा किया कि विरोध कि उन विदेशी देशों से आ रहा है जिन्होंने वर्षों से हमारा फायदा उठाया है. जो हमारे देश से नफरत करते हैं और डेमोक्रेट्स से क्योंकि हमारी संख्या बहुत अच्छी है.

ट्रम्प ने कहा कि वह व्यक्तिगत रूप से सुप्रीम कोर्ट के सत्र में शामिल नहीं होंगे. उन्होंने कहा, 'मैं बुधवार को कोर्ट नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मैं इस निर्णय के महत्व से ध्यान भटकाना नहीं चाहता.'
उन्होंने लिखा, 'मेरी राय में अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिए गए अब तक के सबसे महत्वपूर्ण और परिणामकारी निर्णयों में से एक होगा. यदि हम जीतते हैं, तो हम दुनिया में अब तक के सबसे धनी, सबसे सुरक्षित देश होंगे. यदि हम हार गए तो हमारा देश लगभग तीसरी दुनिया के दर्जे में सिमट जाएगा. ईश्वर से प्रार्थना है कि ऐसा न हो!'

सीएनएन की एक रिपोर्ट के अनुसार इस मामले में इस बात पर विचार किया जाएगा कि क्या ट्रम्प के पास अंतरराष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम (आईईईपीए) नामक कानून का हवाला देकर टैरिफ लगाने का कानूनी अधिकार था.

ट्रंप ने इस वर्ष की शुरुआत में भारत और ब्राजील जैसे प्रमुख व्यापारिक साझेदारों पर आयात शुल्क को 50फीसदी तक और चीन पर 145 प्रतिशत तक बढ़ाने के लिए उन शक्तियों का प्रयोग किया. राष्ट्रपति के खिलाफ फैसले का मतलब सभी टैरिफ को अचानक रद्द करना नहीं है, लेकिन इसका परिणाम ट्रम्प की आर्थिक रणनीति को मौलिक रूप से बदल सकता है.

सीएनएन के अनुसार यूएस कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन के डेटा से पता चलता है कि 23 सितंबर तक अमेरिकी कंपनियों ने विवादित आईईईपीए टैरिफ में लगभग 90 बिलियन डॉलर का भुगतान किया था जो कि वित्त वर्ष 2025 में एकत्र किए गए सभी टैरिफ राजस्व का आधे से अधिक है.

