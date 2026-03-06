'हथियार डाल दें या निश्चित मौत का सामना करें', ट्रंप ने ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड से की अपील
डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर के ईरानी राजनयिकों से भी शरण मांगने और 'नए ईरान' को बनाने में अमेरिका की मदद करने की अपील की.
Published : March 6, 2026 at 10:09 AM IST
वाशिंगटन: ईरान में ताबड़तोड़ बमबारी के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) से हथियार डालने को कहा है. ट्रंप ने कहा कि अगर वे सरेंडर करते हैं तो उन्हें माफ कर दिया जाएगा, नहीं तो "निश्चित मौत" का सामना करें.
व्हाइट हाउस में एक इवेंट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, "मैं एक बार फिर ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड, मिलिट्री और पुलिस के सभी सदस्यों से हथियार डालने की अपील कर रहा हूं. वे सिर्फ मारे जाएंगे. अब ईरानी लोगों के लिए खड़े होने और अपने देश को वापस लेने में मदद करने का समय है."
.@POTUS: " i'm once again calling on all members of the iranian revolutionary guard, the military, and the police to lay down their arms. they're only going to be killed. now is the time to stand up... and help take back your country." https://t.co/OCs3wa5I4D pic.twitter.com/4OegRS6ttS— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) March 5, 2026
अमेरिकी राष्ट्रपति ने IRGC के सदस्यों से "इतिहास को देखने" और "पूरी माफी के साथ पूरी तरह से सुरक्षित" रहने की अपील की. ट्रंप ने दुनिया भर के ईरानी राजनयिकों से भी शरण मांगने और "बड़ी क्षमता और बेहतर भविष्य वाले नए और बेहतर ईरान" को बनाने में अमेरिका की मदद करने की अपील की.
ट्रंप ने कहा, "अमेरिका यह सुनिश्चित करेगा कि आगे जो भी व्यक्ति देश का नेतृत्व करेगा, वह अमेरिका या किसी और के लिए खतरा नहीं बनेगा."
इससे पहले गुरुवार, ट्रंप ने कहा था कि उन्हें ईरान के अगले लीडर को चुनने में "व्यक्तिगत रूप से शामिल" होने की जरूरत है. एक्सियोस (Axios) के साथ एक इंटरव्यू में, उन्होंने कहा कि वह ईरान के दिवंगत सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई के बेटे मोजतबा खामेनेई को देश के अगले लीडर के तौर पर स्वीकार नहीं करेंगे.
उन्होंने कहा, "वे अपना समय बर्बाद कर रहे हैं. खामेनेई का बेटा हल्का है. मुझे नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होना होगा, जैसे वेनेजुएला में डेल्सी रोड्रिगेज (Delcy Rodriguez) के साथ हुआ था... खामेनेई का बेटा मुझे मंजूर नहीं है. हम ऐसा व्यक्ति चाहते हैं जो ईरान में शांति और एकता लाए."
ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान शुरू होने के बाद ट्रंप की ईरानी सेना और राजनयिकों से सरेंडर करने की यह पहली सार्वजनिक अपील है, क्योंकि 28 फरवरी को ईरान पर अमेरिका और इजराइल के संयुक्त सैन्य हमले में खामेनेई और कई दूसरे शीर्ष अधिकारी अधिकारी मारे गए.
