ETV Bharat / international

'हथियार डाल दें या निश्चित मौत का सामना करें', ट्रंप ने ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड से की अपील

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ( AP )

वाशिंगटन: ईरान में ताबड़तोड़ बमबारी के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) से हथियार डालने को कहा है. ट्रंप ने कहा कि अगर वे सरेंडर करते हैं तो उन्हें माफ कर दिया जाएगा, नहीं तो "निश्चित मौत" का सामना करें. व्हाइट हाउस में एक इवेंट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, "मैं एक बार फिर ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड, मिलिट्री और पुलिस के सभी सदस्यों से हथियार डालने की अपील कर रहा हूं. वे सिर्फ मारे जाएंगे. अब ईरानी लोगों के लिए खड़े होने और अपने देश को वापस लेने में मदद करने का समय है." अमेरिकी राष्ट्रपति ने IRGC के सदस्यों से "इतिहास को देखने" और "पूरी माफी के साथ पूरी तरह से सुरक्षित" रहने की अपील की. ​​ट्रंप ने दुनिया भर के ईरानी राजनयिकों से भी शरण मांगने और "बड़ी क्षमता और बेहतर भविष्य वाले नए और बेहतर ईरान" को बनाने में अमेरिका की मदद करने की अपील की.