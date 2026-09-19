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ट्रंप ने तीन मीडिया संगठनों को व्हाइट हाउस से प्रतिबंधित किया, WHCA ने प्रेस की आजादी के लिए खतरा बताया

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने CNN, MS NOW और Politico पर 'फेक न्यूज' छापने और उनके प्रशासन को नकारात्मक दिखाने का आरोप लगाया है.

Donald Trump bans CNN, MS Now and Politico from White House, WHCA calls it threat to press freedom
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (File Photo/ IANS)
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By ANI

Published : September 19, 2026 at 10:28 AM IST

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वाशिंगटन: व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स एसोसिएशन (WHCA) ने शुक्रवार (स्थानीय समय) को CNN, MS NOW और Politico को व्हाइट हाउस से प्रतिबंधित करने के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले की निंदा की. WHCA की अध्यक्ष जैकी हेनरिक ने कहा कि यह कदम 'प्रेस की स्वतंत्र पर प्रतिबंध' (ban on the free press) है.

यह बयान ट्रंप के तीन मीडिया संगठनों को प्रतिबंधित करने के अपने फैसले का बचाव करने के बाद आया है. ट्रंप ने उन पर 'फेक न्यूज' छापने और उनके प्रशासन को नकारात्मक दिखाने का आरोप लगाया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, तीनों मीडिया संगठनों को तत्काल प्रभाव से व्हाइट हाउस में आने से रोक दिया गया है.

हेनरिक ने एक बयान में कहा, "राष्ट्रपति ने ओवल ऑफिस में स्पष्ट रूप से यह बात कही, और अपने इस कदम को "स्वतंत्र प्रेस पर प्रतिबंध" के रूप में वर्णित किया. उन्होंने कहा कि संविधान प्रेस की स्वतंत्रता को सरकारी हस्तक्षेप से बचाता है और तर्क दिया कि यह संरक्षण इस बात पर निर्भर नहीं करता कि कोई राष्ट्रपति किसी मीडिया संगठन के कवरेज या रिपोर्टिंग से सहमत हैं या नहीं.

हेनरिक ने कहा, "संविधान सरकार के हस्तक्षेप से प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा करता है. वह संरक्षण इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि राष्ट्रपति को किसी मीडिया संगठन की कवरेज पसंद है या नहीं, वे उसकी रिपोर्टिंग से सहमत हैं या नहीं, या उसके पत्रकारों द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों को स्वीकार करते हैं या नहीं."

WHCA अध्यक्ष हेनरिक ने कहा कि यह मुद्दा पत्रकारों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह अमेरिकी सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी तक आम लोगों की पहुंच से जुड़ा है. उन्होंने कहा, "यह पत्रकारों के अधिकारों से कहीं ज्यादा है. यह अमेरिकी लोगों के अधिकार के बारे में है कि उन्हें देश के सबसे बड़े पद पर बैठे किसी भी व्यक्ति की गतिविधियों, नीतियों और फैसलों की पूर्ण और स्वतंत्र जानकारी मिले."

हेनरिक ने तीनों संगठनों के लिए काम करने वाले पत्रकारों के प्रति अपने समर्थन भी जताया. उन्होंने कहा, "WHCA, CNN, MS NOW और पोलिटिको में हमारे साथियों के साथ खड़ा है, जिन्हें उनके काम करने की वजह से निशाना बनाया जा रहा है."

WHCA एक स्वतंत्र संगठन है जो व्हाइट हाउस के संवाददाताओं का प्रतिनिधित्व करता है और इसका कहना है कि इसके मिशन में यह सुनिश्चित करना शामिल है कि प्रेस सरकारी नियंत्रण के बिना स्वतंत्र रूप से राष्ट्रपति पर रिपोर्ट कर सके. फॉक्स न्यूज की वरिष्ठ व्हाइट हाउस संवाददाता, हेनरिक, इस एसोसिएशन की अध्यक्ष हैं.

इस बीच, ट्रंप ने इन प्रतिबंधों का बचाव करते हुए कहा है कि ये मीडिया संगठन ऐसी खबरें दिखा रहे थे जिन्हें उन्होंने बेईमान और एकतरफा बताया. उन्होंने यह आरोप भी लगाया है कि ये संगठन जानबूझकर उनके रिपब्लिकन प्रशासन को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं.

ताजा विवाद ट्रंप प्रशासन और प्रमुख अमेरिकी मीडिया संगठनों के बीच राष्ट्रपति से जुड़े कार्यक्रमों और व्हाइट हाउस की प्रेस कवरेज तक पहुंच को लेकर चल रहे तनाव को और बढ़ाता है.

ट्रंप पहले ही एसोसिएटेड प्रेस (AP) पर रोक लगा चुके हैं, क्योंकि न्यूज एजेंसी की कवरेज में प्रशासन के पसंदीदा 'गल्फ ऑफ अमेरिका' शब्द के बजाय 'गल्फ ऑफ मेक्सिको' शब्द का लगातार इस्तेमाल किया गया था.

यह भी पढ़ें- अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस और ईरान पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून पर हस्ताक्षर किए

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