शेनझेन में गले मिले ट्रंप और जिनपिंग, गुरुवार को पुतिन के साथ महाबैठक पर टिकीं दुनिया की नजरें
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप APEC सम्मेलन के लिए चीन के शेनझेन पहुंचे, जहां शी जिनपिंग ने स्वागत किया; गुरुवार को पुतिन संग बैठक.
Published : November 18, 2026 at 4:56 PM IST
शेनझेन (चीन): अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (APEC) शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए बुधवार को चीन के शेनझेन शहर पहुंचे. हवाई अड्डे पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने स्वयं उनका गर्मजोशी से स्वागत किया. आगमन पर दोनों शीर्ष नेताओं ने एक-दूसरे को गले लगाया, जिसके बाद ट्रंप ने वहां मौजूद चीनी अधिकारियों से मुलाकात की और तस्वीरें खिंचवाईं.
गुरुवार को होगी ऐतिहासिक त्रिपक्षीय वार्ता
इस दौरे का मुख्य आकर्षण गुरुवार को होने वाली ऐतिहासिक त्रिपक्षीय बैठक है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप, शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक साथ मंच साझा करेंगे. कूटनीतिक गलियारों में इस बैठक को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है. इस उच्च-स्तरीय वार्ता के दौरान ईरान संकट और रूस-यूक्रेन युद्ध जैसे गंभीर वैश्विक भू-राजनीतिक मुद्दों पर प्रमुखता से चर्चा होने की संभावना है.
फिलीपींस के साथ नए व्यापार समझौते का ऐलान
चीन पहुंचने से पहले ट्रंप ने फिलीपींस की राजधानी मनीला में आसियान शिखर सम्मेलन और क्वाड नेताओं की बैठक में भाग लिया. मनीला से रवाना होने के बाद ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर अमेरिका और फिलीपींस के बीच एक नए व्यापार समझौते की घोषणा की. ट्रंप ने लिखा कि मनीला में व्यापार और राष्ट्रीय सुरक्षा पर शानदार चर्चा हुई. उन्होंने इस नए समझौते को एक मील का पत्थर बताते हुए कहा कि इससे अमेरिकी किसानों और ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े कारोबारियों को बड़ा लाभ होगा. उन्होंने फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर के नेतृत्व की भी सराहना की.
जिनपिंग और पुतिन की द्विपक्षीय मुलाकात
ट्रंप के शेनझेन पहुंचने से ठीक पहले, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने APEC मंच से इतर द्विपक्षीय वार्ता की. इस बैठक में पुतिन ने मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों के बीच एक न्यायपूर्ण और 'बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था' स्थापित करने के लिए रूस और चीन के मिलकर काम करने पर जोर दिया. पुतिन ने कहा कि दोनों देशों के विदेश नीति संबंध बेहद स्थिर और सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं.
पुतिन के विचारों का समर्थन करते हुए शी जिनपिंग ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में प्रमुख शक्तियों के रूप में रूस और चीन को अपनी जिम्मेदारियां निभानी चाहिए. जिनपिंग ने दोनों देशों के संबंधों को आपसी सम्मान और समानता का उदाहरण बताते हुए कहा कि उनकी साझेदारी ने अशांत विश्व को अधिक स्थिरता और निश्चितता प्रदान की है.
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