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शेनझेन में गले मिले ट्रंप और जिनपिंग, गुरुवार को पुतिन के साथ महाबैठक पर टिकीं दुनिया की नजरें

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ( ani )

शेनझेन (चीन): अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (APEC) शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए बुधवार को चीन के शेनझेन शहर पहुंचे. हवाई अड्डे पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने स्वयं उनका गर्मजोशी से स्वागत किया. आगमन पर दोनों शीर्ष नेताओं ने एक-दूसरे को गले लगाया, जिसके बाद ट्रंप ने वहां मौजूद चीनी अधिकारियों से मुलाकात की और तस्वीरें खिंचवाईं.

गुरुवार को होगी ऐतिहासिक त्रिपक्षीय वार्ता

इस दौरे का मुख्य आकर्षण गुरुवार को होने वाली ऐतिहासिक त्रिपक्षीय बैठक है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप, शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक साथ मंच साझा करेंगे. कूटनीतिक गलियारों में इस बैठक को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है. इस उच्च-स्तरीय वार्ता के दौरान ईरान संकट और रूस-यूक्रेन युद्ध जैसे गंभीर वैश्विक भू-राजनीतिक मुद्दों पर प्रमुखता से चर्चा होने की संभावना है.