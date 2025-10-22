ETV Bharat / international

हंगरी में ट्रंप-पुतिन की प्रस्तावित बैठक टली, रूस-यूक्रेन शांति प्रयासों को बड़ा झटका

पिछले सप्ताह पुतिन के साथ फोन पर बातचीत के बाद ट्रंप ने कहा था कि वह रूस-यूक्रेन संघर्ष समाप्त करने के लिए पुतिन से मिलेंगे.

Putin Trump meeting postponed
अलास्का बैठक में ट्रंप और पुतिन. (File) (AFP)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 22, 2025 at 2:29 PM IST

Updated : October 22, 2025 at 2:50 PM IST

वाशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हंगरी में प्रस्तावित बैठक स्थगित कर दी गई है. यह बैठक फिर कब होगी इसको लेकर कोई नई तिथि निर्धारित नहीं की गई है. अमेरिकी और रूसी अधिकारियों ने यह जानकारी दी.

अधिकारियों ने बताया कि इस सप्ताह के शुरू में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो और रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के बीच हुई "रचनात्मक लेकिन अनिर्णायक" फोन वार्ता के बाद हंगरी के बुडापेस्ट में संभावित बैठक की तैयारियां रोक दी गई थीं.

पिछले सप्ताह पुतिन के साथ फोन पर बातचीत के बाद ट्रंप ने कहा कि वह रूस-यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने के प्रयासों में सफलता पाने के लिए शीघ्र ही रूसी नेता से मिलने के लिए तैयार हैं. समाचार एजेंसी आईएएनएस ने बताया कि, अमेरिकी राष्ट्रपति ने मंगलवार को वाशिंगटन में संवाददाताओं से कहा कि वह "एक व्यर्थ बैठक" नहीं चाहते.

क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि संभावित शिखर सम्मेलन का समय अभी तय नहीं हुआ है, तथा उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि किसी भी बैठक के होने से पहले तैयारी की आवश्यकता होगी. रूस के विशेष दूत किरिल दिमित्रिएव ने मंगलवार देर रात अपने एक्स अकाउंट पर लिखा- शिखर सम्मेलन के लिए "तैयारियां जारी हैं". उन्होंने, कहा कि बैठक रद्द नहीं की गई है.

शिखर सम्मेलन में देरी शुक्रवार को व्हाइट हाउस में ट्रंप की यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की के साथ बैठक के बाद हुई, जहां उन्होंने मास्को और कीव के बीच गहरे तनाव का हवाला देते हुए रूस और यूक्रेन के साथ त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन से इनकार कर दिया.

ट्रंप और पुतिन ने अगस्त में अमेरिकी राज्य अलास्का में मुलाकात की थी. लेकिन, कोई समझौता नहीं हो सका और युद्धविराम वार्ता गतिरोध में फंसी हुई है. 16 अक्टूबर को, ट्रंप ने रूस-यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के प्रयासों को फिर से शुरू किया और घोषणा की कि वह पुतिन से मिलेंगे.

ट्रंप ने पुतिन से बात की और ट्रुथ सोशल पर कहा, "मेरा मानना ​​है कि आज की टेलीफोन बातचीत से बड़ी प्रगति हुई है." उन्होंने कहा कि वह पुतिन के साथ हुई बातचीत के बारे में जेलेंस्की से चर्चा करेंगे. क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने बातचीत की पुष्टि की.

