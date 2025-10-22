ETV Bharat / international

हंगरी में ट्रंप-पुतिन की प्रस्तावित बैठक टली, रूस-यूक्रेन शांति प्रयासों को बड़ा झटका

वाशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हंगरी में प्रस्तावित बैठक स्थगित कर दी गई है. यह बैठक फिर कब होगी इसको लेकर कोई नई तिथि निर्धारित नहीं की गई है. अमेरिकी और रूसी अधिकारियों ने यह जानकारी दी.

अधिकारियों ने बताया कि इस सप्ताह के शुरू में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो और रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के बीच हुई "रचनात्मक लेकिन अनिर्णायक" फोन वार्ता के बाद हंगरी के बुडापेस्ट में संभावित बैठक की तैयारियां रोक दी गई थीं.

पिछले सप्ताह पुतिन के साथ फोन पर बातचीत के बाद ट्रंप ने कहा कि वह रूस-यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने के प्रयासों में सफलता पाने के लिए शीघ्र ही रूसी नेता से मिलने के लिए तैयार हैं. समाचार एजेंसी आईएएनएस ने बताया कि, अमेरिकी राष्ट्रपति ने मंगलवार को वाशिंगटन में संवाददाताओं से कहा कि वह "एक व्यर्थ बैठक" नहीं चाहते.

क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि संभावित शिखर सम्मेलन का समय अभी तय नहीं हुआ है, तथा उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि किसी भी बैठक के होने से पहले तैयारी की आवश्यकता होगी. रूस के विशेष दूत किरिल दिमित्रिएव ने मंगलवार देर रात अपने एक्स अकाउंट पर लिखा- शिखर सम्मेलन के लिए "तैयारियां जारी हैं". उन्होंने, कहा कि बैठक रद्द नहीं की गई है.