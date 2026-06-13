फ्रांस में पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की होगी मुलाकात, पश्चिम एशिया संकट पर हो सकती है चर्चा
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फ्रांस में आयोजित जी7 शिखर सम्मेलन के इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे.
Published : June 13, 2026 at 9:39 PM IST
वॉशिंगटन: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति नरेन्द्र मोदी फ्रांस में हो रहे जी7 समिट के दौरान मुलाकात करेंगे. इस मुलाकात के दौरान दोनों राष्ट्र नेता द्विपक्षीय मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे. अमेरिकी राष्ट्रपति आवास व्हाइट हाउस ने इसकी जानकारी दी है.
व्हाइट हाउस ने शनिवार को पुष्टि की कि पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप 17 जून को फ्रांस में जी7 शिखर सम्मेलन के दौरान द्विपक्षीय वार्ता करेंगे. इसके बाद वे एक वर्किंग लंच में शामिल होंगे, जिसमें जी7 के नेता, पार्टनर्स और टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव्स शामिल होंगे. पिछले साल के सफल 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद यह राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच पहली द्विपक्षीय बैठक होगी.
Trump, PM Modi set to hold bilateral discussions on June 17: White House— IANS (@ians_india) June 13, 2026
·US President Donald Trump will meet Prime Minister Narendra Modi and other world leaders during next week's G7 Summit in France, with discussions expected to focus on economic growth, supply chains,… pic.twitter.com/xAbgYFRN8p
मैक्रों ने दिया था पीएम मोदी को निमंत्रण
फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के निमंत्रण पर पीएम मोदी 16 और 17 जून को जी7 समिट में शामिल होंगे. समिट के दौरान, उनके जी7 नेताओं, सहयोगी देशों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ कई मुद्दों पर बातचीत होने की उम्मीद है, जिनमें ग्लोबल पार्टनरशिप, मजबूत आर्थिक विकास और एआई का सुरक्षित इस्तेमाल शामिल है.
15 माह बाद हो रही मुलाकात
दोनों राष्ट्राध्यक्षों की यह मुलाकात 15 माह के बाद हो रही है, इस दौरान दोनों नेताओं की आमने-सामने की बातचीत होगी. इससे पहले फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री मोदी ने नवंबर 2024 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जीत के बाद डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की थी.
जी7 में फोकस में रहेगा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज
समाचार एजेंसी एपी की रिपोर्ट के मुताबिक, जी7 शिखर सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप अपने सहयोगी देशों के नेताओं के साथ स्ट्रेट ऑफ होर्मुज होर्मुज में बिछाई गई समुद्री बारूदी सुरंगों (माइंस) को हटाने की योजना पर चर्चा कर सकते हैं. रिपोर्ट में एक वरिष्ठ अमेरिकी प्रशासनिक अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि ब्रिटेन और फ्रांस ने संघर्ष विराम की स्थिति बनने पर इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग को सुरक्षित बनाने में सहयोग करने की इच्छा जताई है.
ट्रंप ने हाल ही में दावा किया था कि ईरान के साथ एक "बेहतरीन समझौता" हुआ है, जिससे दोनों देशों के बीच जारी तनाव खत्म हो सकता है. उन्होंने कहा कि यदि ईरान इस समझौते पर हस्ताक्षर करता है तो होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से पूरी तरह खोल दिया जाएगा. ट्रंप ने यह भी कहा कि इस समझौते को अंतिम रूप देने के लिए यूरोप में इस सप्ताहांत बातचीत हो सकती है, जिसमें उनकी ओर से उपराष्ट्रपति जेडी वेंस शामिल होंगे.
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