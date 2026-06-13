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फ्रांस में पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की होगी मुलाकात, पश्चिम एशिया संकट पर हो सकती है चर्चा

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( X/ @USAmbIndia )

वॉशिंगटन: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति नरेन्द्र मोदी फ्रांस में हो रहे जी7 समिट के दौरान मुलाकात करेंगे. इस मुलाकात के दौरान दोनों राष्ट्र नेता द्विपक्षीय मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे. अमेरिकी राष्ट्रपति आवास व्हाइट हाउस ने इसकी जानकारी दी है. व्हाइट हाउस ने शनिवार को पुष्टि की कि पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप 17 जून को फ्रांस में जी7 शिखर सम्मेलन के दौरान द्विपक्षीय वार्ता करेंगे. इसके बाद वे एक वर्किंग लंच में शामिल होंगे, जिसमें जी7 के नेता, पार्टनर्स और टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव्स शामिल होंगे. पिछले साल के सफल 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद यह राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच पहली द्विपक्षीय बैठक होगी. मैक्रों ने दिया था पीएम मोदी को निमंत्रण

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के निमंत्रण पर पीएम मोदी 16 और 17 जून को जी7 समिट में शामिल होंगे. समिट के दौरान, उनके जी7 नेताओं, सहयोगी देशों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ कई मुद्दों पर बातचीत होने की उम्मीद है, जिनमें ग्लोबल पार्टनरशिप, मजबूत आर्थिक विकास और एआई का सुरक्षित इस्तेमाल शामिल है.