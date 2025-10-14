ETV Bharat / international

क्या इवांका ट्रंप ने किया धर्म परिवर्तन ? राष्ट्रपति ट्रंप ने दिया ये जवाब

तेलअवीव: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 13 अक्टूबर को इजराइल की संसद नेसेट में अपने भाषण के दौरान अपनी बेटी इवांका ट्रंप और उनके पति जेरेड कुशनर का जिक्र किया. राष्ट्रपति ने इजराइल और हमास के बीच युद्धविराम समझौते के तहत रिहा किए गए इजराइली बंधकों का स्वागत करने के लिए मध्य पूर्व की यात्रा की, जिसकी मध्यस्थता अमेरिका ने की थी.

डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दामाद का जिक्र करते हुए कहा, "मैं उस व्यक्ति का भी विशेष धन्यवाद करना चाहता हूं, जो इजराइल से सच्चा प्यार करता है. वास्तव में वह इजराइल से इतना प्यार करता है कि मेरी बेटी ने भी धर्म परिवर्तन कर लिया. उनका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा है और उनकी आपस में अच्छी बनती है. वे सबसे अच्छे दोस्त हैं."

इवांका ट्रंप और कुशनर दोनों ही राष्ट्रपति ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान उनकी सलाहकार थे, लेकिन इस साल वे ज़्यादातर वाशिंगटन से बाहर ही रहे हैं. बता दें कि इवांका आमतौर पर अपने धर्म के बारे में सतर्क रहती हैं.

क्या इवांका ट्रंप ने यहूदी धर्म अपना लिया?

हां, उनके पति जेरेड कुशनर यहूदी हैं और उन्होंने 2009 में शादी से पहले ही यहूदी धर्म अपना लिया था. 2015 में वोग को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि वह अपने धर्म को सार्वजनिक चर्चा का विषय बनाने से कतराती थीं और इसे बेहद निजी मानती थीं.

उन्होंने कहा, "हम काफी सतर्क रहते हैं, कुछ लोगों से ज़्यादा, तो कुछ से कम. मुझे लगता है कि यह हमारे लिए एक बहुत ही निजी बात है. यह मेरे लिए जिंदगी का एक बहुत बड़ा फैसला रहा है. मैं बहुत आधुनिक हूं, लेकिन मैं एक बहुत ही पारंपरिक इंसान भी हूं और मुझे लगता है कि जिस तरह से मेरी परवरिश हुई, उसमें यह एक दिलचस्प विरोधाभास है."

अपनी 2017 की किताब, 'वूमन हू वर्क: रीराइटिंग द रूल्स फॉर सक्सेस' में उन्होंने अपने परिवार के साथ यहूदी शब्बत का पालन करने और उस समय का उपयोग फैमिली के साथ बिताने के लिए किया.