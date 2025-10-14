क्या इवांका ट्रंप ने किया धर्म परिवर्तन ? राष्ट्रपति ट्रंप ने दिया ये जवाब
जेरेड कुशनर और इवांका ट्रंप की शादी 2009 में न्यू जर्सी के बेडमिंस्टर स्थित ट्रंप नेशनल गोल्फ क्लब में हुई थी.
Published : October 14, 2025 at 4:08 PM IST
तेलअवीव: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 13 अक्टूबर को इजराइल की संसद नेसेट में अपने भाषण के दौरान अपनी बेटी इवांका ट्रंप और उनके पति जेरेड कुशनर का जिक्र किया. राष्ट्रपति ने इजराइल और हमास के बीच युद्धविराम समझौते के तहत रिहा किए गए इजराइली बंधकों का स्वागत करने के लिए मध्य पूर्व की यात्रा की, जिसकी मध्यस्थता अमेरिका ने की थी.
डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दामाद का जिक्र करते हुए कहा, "मैं उस व्यक्ति का भी विशेष धन्यवाद करना चाहता हूं, जो इजराइल से सच्चा प्यार करता है. वास्तव में वह इजराइल से इतना प्यार करता है कि मेरी बेटी ने भी धर्म परिवर्तन कर लिया. उनका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा है और उनकी आपस में अच्छी बनती है. वे सबसे अच्छे दोस्त हैं."
इवांका ट्रंप और कुशनर दोनों ही राष्ट्रपति ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान उनकी सलाहकार थे, लेकिन इस साल वे ज़्यादातर वाशिंगटन से बाहर ही रहे हैं. बता दें कि इवांका आमतौर पर अपने धर्म के बारे में सतर्क रहती हैं.
क्या इवांका ट्रंप ने यहूदी धर्म अपना लिया?
हां, उनके पति जेरेड कुशनर यहूदी हैं और उन्होंने 2009 में शादी से पहले ही यहूदी धर्म अपना लिया था. 2015 में वोग को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि वह अपने धर्म को सार्वजनिक चर्चा का विषय बनाने से कतराती थीं और इसे बेहद निजी मानती थीं.
उन्होंने कहा, "हम काफी सतर्क रहते हैं, कुछ लोगों से ज़्यादा, तो कुछ से कम. मुझे लगता है कि यह हमारे लिए एक बहुत ही निजी बात है. यह मेरे लिए जिंदगी का एक बहुत बड़ा फैसला रहा है. मैं बहुत आधुनिक हूं, लेकिन मैं एक बहुत ही पारंपरिक इंसान भी हूं और मुझे लगता है कि जिस तरह से मेरी परवरिश हुई, उसमें यह एक दिलचस्प विरोधाभास है."
अपनी 2017 की किताब, 'वूमन हू वर्क: रीराइटिंग द रूल्स फॉर सक्सेस' में उन्होंने अपने परिवार के साथ यहूदी शब्बत का पालन करने और उस समय का उपयोग फैमिली के साथ बिताने के लिए किया.
इवांका ट्रंप के पति जेरेड कुशनर यहूदी हैं
इवांका ट्रंप के पति जेरेड कुशनर एक रूढ़िवादी यहूदी हैं. उन्होंने कहा कि कुशनर ने अपने 2022 के संस्मरण 'ब्रेकिंग हिस्ट्री' में लिखा है कि एक बार धार्मिक मतभेदों के कारण उनका इवांका ट्रंप से ब्रेकअप हो गया था, लेकिन दोनों फिर से एक हो गए और जब कुशनर एक मजबूत रिश्ता बनाने की उम्मीद में डोनाल्ड ट्रंप से लंच पर मिले, तब तक वह धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया में थीं.
कुशनर और इवांका ट्रंप की शादी 2009 में न्यू जर्सी के बेडमिंस्टर स्थित ट्रंप नेशनल गोल्फ क्लब में हुई थी. कुशनर ने अपने संस्मरण में अपने ससुर के बारे में लिखा है, "वह हमारी यहूदी परंपराओं का सम्मान करते थे और इवांका को असेल में ले जाने से पहले, उन्होंने पहनने के लिए यार्मुलके मांगा था."
राजनीति से एक कदम पीछे हटीं इवांका
इवांका ट्रंप अपने पहले कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति की वरिष्ठ सलाहकार थीं और अक्सर उनके साथ दिखाई देती थीं. उनके कार्यकाल के अंत तक, उन पर प्रमुख विदेशी यात्राओं में एक अनौपचारिक राजनयिक की भूमिका निभाने के लिए आलोचनाएं होने लगीं. वहीं, कुशनर राष्ट्रपति के वरिष्ठ सलाहकार भी थे.
इवांका ट्रंप राष्ट्रपति की दो बेटियों में सबसे बड़ी हैं. उनकी मां डोनाल्ड ट्रंप की पहली पत्नी इवाना थीं, जिनका 2022 में निधन हो गया. उनके दो भाई डोनाल्ड ट्रंप जूनियर और एरिक ट्रंप भी इवाना के ही बेटे हैं, जो ट्रंप ऑर्गनाइजेशन का प्रबंधन कर रहे हैं. अपने पिता के पहली बार व्हाइट हाउस जाने से पहले, इवांका ट्रंप ट्रंप ऑर्गनाइजेशन में कार्यकारी उपाध्यक्ष भी थीं.
