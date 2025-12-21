ढाका विश्वविद्यालय के बंगबंधु छात्रावास का नाम बदलकर ‘उस्मान हादी’ किया गया
बांग्लादेश की ढाका यूनिवर्सिटी के बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान छात्रावास का नाम बदलकर शरीफ उस्मान हादी के नाम पर कर दिया गया है.
By PTI
Published : December 21, 2025 at 6:30 PM IST
ढाका : ढाका विश्वविद्यालय के बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान छात्रावास का नाम बदलकर शरीफ उस्मान हादी के नाम पर रख दिया गया है. स्थानीय मीडिया ने रविवार को यह जानकारी दी.हादी एक प्रमुख युवा नेता थे जिन्होंने पिछले साल बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार को गिराने वाले जुलाई विद्रोह में भाग लिया था.
राजधानी में सिर में गोली लगने के छह दिन बाद गुरुवार को हादी की मौत हो गई. समाचार पत्र ‘ढाका ट्रिब्यून’ के अनुसार, छात्रावास (हॉल) में रहने वाले छात्रों के संगठन ‘हॉल यूनियन’ ने शनिवार को मुख्य द्वार पर लगी नामपट्टिका को हटाकर उसकी जगह ‘शहीद शरीफ उस्मान हादी हॉल’ की नई नामपट्टिका लगा दी.
उन्हें 12 दिसंबर को ढाका के बिजयनगर इलाके में एक चुनावी अभियान के दौरान नकाबपोश बंदूकधारियों ने सिर में गोली मार दी थी. सिंगापुर में इलाज के दौरान गुरुवार को उनका निधन हो गया. उनकी मृत्यु के बाद पूरे बांग्लादेश में हमले और तोड़फोड़ की घटनाएं हुईं.
इसके अलावा कई छात्रों ने छात्रावास की मुख्य इमारत पर बने बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के भित्तिचित्र पर पेंट कर दिया. खबर के अनुसार, ढाका विश्वविद्यालय केंद्रीय छात्र संघ (डीयूसीएसयू) के सांस्कृतिक मामलों के सचिव मुसद्दीक इब्न अली मोहम्मद ने घोषणा की कि शनिवार रात साढ़े नौ बजे क्रेन की सहायता से नामपट्टिका हटाई जाएगी.
मौके पर किए गए निरीक्षण से पता चला कि छात्रावास का नाम मिटाने का काम रात 9:45 बजे के आसपास शुरू हुआ. इसके बाद में रात 11:15 बजे भित्तिचित्र पर पेंट करने का काम शुरू हुआ.
छात्रावास परिषद (हॉल काउंसिल) के नेताओं ने क्या भित्तिचित्र और नाम को मिटाने के लिए अनुमति प्राप्त की थी, इस सवाल पर ‘हॉल काउंसिल’ के उपाध्यक्ष मुस्लिमुर रहमान ने मीडिया से कहा, ‘‘छात्रों ने इसे हटाने की मांग की थी. इसलिए हम छात्रों के फैसले के आधार पर इसे हटा रहे हैं.’’
बता दें कि हादी को शनिवार को राष्ट्रीय कवि काजी नजरुल इस्लाम की कब्र के पास दफनाया गया. इस दौरान ढाका में एक लाख से अधिक लोगों ने हादी को अंतिम विदाई दी. उनके जनाजे में बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस भी शामिल हुए. कड़ी सुरक्षा के बीच हादी को ढाका विश्वविद्यालय के भीतर सुपुर्द-ए-खाक किया गया.
