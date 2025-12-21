ETV Bharat / international

ढाका विश्वविद्यालय के बंगबंधु छात्रावास का नाम बदलकर ‘उस्मान हादी’ किया गया

ढाका : ढाका विश्वविद्यालय के बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान छात्रावास का नाम बदलकर शरीफ उस्मान हादी के नाम पर रख दिया गया है. स्थानीय मीडिया ने रविवार को यह जानकारी दी.हादी एक प्रमुख युवा नेता थे जिन्होंने पिछले साल बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार को गिराने वाले जुलाई विद्रोह में भाग लिया था.

राजधानी में सिर में गोली लगने के छह दिन बाद गुरुवार को हादी की मौत हो गई. समाचार पत्र ‘ढाका ट्रिब्यून’ के अनुसार, छात्रावास (हॉल) में रहने वाले छात्रों के संगठन ‘हॉल यूनियन’ ने शनिवार को मुख्य द्वार पर लगी नामपट्टिका को हटाकर उसकी जगह ‘शहीद शरीफ उस्मान हादी हॉल’ की नई नामपट्टिका लगा दी.

उन्हें 12 दिसंबर को ढाका के बिजयनगर इलाके में एक चुनावी अभियान के दौरान नकाबपोश बंदूकधारियों ने सिर में गोली मार दी थी. सिंगापुर में इलाज के दौरान गुरुवार को उनका निधन हो गया. उनकी मृत्यु के बाद पूरे बांग्लादेश में हमले और तोड़फोड़ की घटनाएं हुईं.

इसके अलावा कई छात्रों ने छात्रावास की मुख्य इमारत पर बने बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के भित्तिचित्र पर पेंट कर दिया. खबर के अनुसार, ढाका विश्वविद्यालय केंद्रीय छात्र संघ (डीयूसीएसयू) के सांस्कृतिक मामलों के सचिव मुसद्दीक इब्न अली मोहम्मद ने घोषणा की कि शनिवार रात साढ़े नौ बजे क्रेन की सहायता से नामपट्टिका हटाई जाएगी.