रूस के सैन्य खुफिया विभाग के उप प्रमुख को मॉस्को में गोली मारी

रूस के सैन्य खुफिया विभाग के उप प्रमुख को गोली मार दी गई. हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गए.

Lt Gen Vladimir Alekseyev
लेफ्टिनेंट जनरल व्लादिमीर एलेक्सेव (AFP)
Published : February 6, 2026 at 5:30 PM IST

मॉस्को : रूस की राजधानी मॉस्को में एक अज्ञात हमलावर ने सैन्य खुफिया विभाग के उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल व्लादिमीर एलेक्सेव को गोली मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए.

जांच समिति की प्रवक्ता स्वेतलाना पेत्रेंको ने एक बयान में कहा कि लेफ्टिनेंट जनरल एलेक्सेव को कई गोलियां लगी हैं और उनका मॉस्को के एक अस्पताल में इलाज किया जा रहा है.

बयान में यह नहीं बताया गया कि लेफ्टिनेंट जनरल एलेक्सेव पर हमले के पीछे किसका हाथ हो सकता है. लेफ्टिनेंट जनरल एलेक्सेव साल 2011 से रूस की सैन्य खुफिया एजेंसी के प्रथम उप प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं.

