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फ्लाइट में डेंटिस्ट ने कैसे बचायी कैप्टन मच्छर की जान, जब लगातार बह रहा था खून, गिरे पल्स, जानें सबकुछ

दुबई क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम (बाएं) अबू धाबी के एक हॉस्पिटल में घायल भारतीय कैप्टन स्मित मच्छर से मिलते हुए. ( AP )

By PTI 6 Min Read

तेल अवीव: फ्लाईदुबई उड़ान में सवार 174 यात्रियों की जान कैप्टन स्मित मच्छर ने बचायी लेकिन उनकी जान किसने बचायी ये भी अहम है. हमले के चलते उनके खून इतने बह रहे थे कि अस्पताल पहुंचने तक अगर उन्हें प्राथमिक उपचार नहीं दिया जाता तो शायद उनकी जान को खतरा हो सकता था. इसपर अब एक और खुलासा हुआ है. हाल ही में एक डेंटिस्ट ने एक इंटरव्यू में बताया कि उसने कैसे कैप्टन मच्छर की जान बचायी.

डेंटिस्ट ने विमान में लगातार 45 मिनट तक किया इलाज तेल अवीव जाने वाली फ्लाईदुबई फ्लाइट में को-पायलट के हमले के बाद कैप्टन स्मित मच्छर के सिर और हाथ से बहुत ज्यादा खून बहने लगा और उनकी जान प्लेन में मौजूद एक डेंटिस्ट के लगातार 45 मिनट तक इलाज के बाद ही बची. आइस पैक से खून रोकने की कोशिश की इजराइल में रहने वाले जॉर्जियाई डेंटिस्ट डॉ. शुता मुसाएव ने मच्छर को स्थिर करने के लिए कामचलाऊ प्रेशर ड्रेसिंग और आइस पैक का इस्तेमाल किया, जिनकी पल्स बहुत कम हो गई थी. यह बात मुसाएव ने एबीसी न्यूज को तब बताई जब वह हवा में मेडिकल संकट के बारे में बता रहे थे, जब को-पायलट ओमानी नागरिक हमाम अल-हम्मामी ने मच्छर को चाकू मार दिया था, ऐसा लगता है कि यह एयरक्राफ्ट 170 से ज़्यादा यात्रियों के साथ क्रैश करने कि फिराक में था. मच्छर जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हीरो कहा है, धीरे-धीरे ठीक हो रहे हैं और यूनाइटेड अरब अमीरात के एक हॉस्पिटल में अपनी सेहत ठीक होने का इंतजार कर रहे हैं. मच्छर कॉकपिट के फर्श पर घायल पड़े थे उस बुरे दिन मच्छर कॉकपिट के फर्श पर घायल पड़े थे, जब उन्हें एहसास हुआ कि प्लेन नीचे आ रहा है और उन्होंने कॉकपिट का दरवाजा खोलने के लिए एक आखिरी धक्का लगाने का फैसला किया. प्लेन में अकेले डॉक्टर मुसाएव ने कहा कि चीखें सुनकर वह आगे बढ़े, हमलावर को रोकने में मदद की और फिर बुरी तरह खून बह रहे कैप्टन का इलाज किया. 'मुझे लगता है, मैं इस स्थिति में सभी (प्लेन के सभी पैसेंजर) की कैसे मदद कर सकता हूँ. मैं कैसे मदद कर सकता हूँ?' उन्होंने कहा. 'और मैंने फर्श पर एक पायलट को खून से लथपथ देखा.' एक और पैसेंजर यानिव हयून ने संदिग्ध को कॉकपिट से खींचकर प्लेन पर कंट्रोल कर लिया और उसे संभाला. इससे पहले कि तीसरे पायलट ने फ़्लाइट पर कंट्रोल कर लिया. जैसे ही हमलावर काबू में आया, मुसाएव ने कहा कि उसने तुरंत अपना ध्यान पायलट पर लगाया, जिसके सिर, गर्दन और हाथों पर लगे घावों से खून बह रहा था. घावों से खून के बहाव को रोकने के लिए टी-शर्ट का इस्तेमाल किया मुसाएव ने कहा कि उसने खून बहना रोकने के लिए घावों पर दबाव डालना शुरू कर दिया. तेल अवीव के दक्षिण में एक शहर होलोन से द नेशनल से बात करते हुए, डेंटिस्ट ने कहा, 'उसके सिर और बाएं हाथ से बहुत ज़्यादा खून बह रहा था.' मुसाएव ने कहा कि उसने घावों को दबाने के लिए टी-शर्ट का इस्तेमाल किया, लेकिन खून बहना बंद नहीं हुआ. उसने कहा, 'मैंने फ्लाइट अटेंडेंट से बर्फ मांगी.'