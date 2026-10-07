फ्लाइट में डेंटिस्ट ने कैसे बचायी कैप्टन मच्छर की जान, जब लगातार बह रहा था खून, गिरे पल्स, जानें सबकुछ
डेंटिस्ट ने बताया कि कैसे उसने मेडिकल संकट के दौरान कैप्टन मच्छर के पल्स रेट को बढ़ाया. खून के बहाव को रोका.
By PTI
Published : October 7, 2026 at 8:32 AM IST
तेल अवीव: फ्लाईदुबई उड़ान में सवार 174 यात्रियों की जान कैप्टन स्मित मच्छर ने बचायी लेकिन उनकी जान किसने बचायी ये भी अहम है. हमले के चलते उनके खून इतने बह रहे थे कि अस्पताल पहुंचने तक अगर उन्हें प्राथमिक उपचार नहीं दिया जाता तो शायद उनकी जान को खतरा हो सकता था. इसपर अब एक और खुलासा हुआ है. हाल ही में एक डेंटिस्ट ने एक इंटरव्यू में बताया कि उसने कैसे कैप्टन मच्छर की जान बचायी.
डेंटिस्ट ने विमान में लगातार 45 मिनट तक किया इलाज
तेल अवीव जाने वाली फ्लाईदुबई फ्लाइट में को-पायलट के हमले के बाद कैप्टन स्मित मच्छर के सिर और हाथ से बहुत ज्यादा खून बहने लगा और उनकी जान प्लेन में मौजूद एक डेंटिस्ट के लगातार 45 मिनट तक इलाज के बाद ही बची.
आइस पैक से खून रोकने की कोशिश की
इजराइल में रहने वाले जॉर्जियाई डेंटिस्ट डॉ. शुता मुसाएव ने मच्छर को स्थिर करने के लिए कामचलाऊ प्रेशर ड्रेसिंग और आइस पैक का इस्तेमाल किया, जिनकी पल्स बहुत कम हो गई थी. यह बात मुसाएव ने एबीसी न्यूज को तब बताई जब वह हवा में मेडिकल संकट के बारे में बता रहे थे, जब को-पायलट ओमानी नागरिक हमाम अल-हम्मामी ने मच्छर को चाकू मार दिया था, ऐसा लगता है कि यह एयरक्राफ्ट 170 से ज़्यादा यात्रियों के साथ क्रैश करने कि फिराक में था.
मच्छर जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हीरो कहा है, धीरे-धीरे ठीक हो रहे हैं और यूनाइटेड अरब अमीरात के एक हॉस्पिटल में अपनी सेहत ठीक होने का इंतजार कर रहे हैं.
मच्छर कॉकपिट के फर्श पर घायल पड़े थे
उस बुरे दिन मच्छर कॉकपिट के फर्श पर घायल पड़े थे, जब उन्हें एहसास हुआ कि प्लेन नीचे आ रहा है और उन्होंने कॉकपिट का दरवाजा खोलने के लिए एक आखिरी धक्का लगाने का फैसला किया. प्लेन में अकेले डॉक्टर मुसाएव ने कहा कि चीखें सुनकर वह आगे बढ़े, हमलावर को रोकने में मदद की और फिर बुरी तरह खून बह रहे कैप्टन का इलाज किया.
'मुझे लगता है, मैं इस स्थिति में सभी (प्लेन के सभी पैसेंजर) की कैसे मदद कर सकता हूँ. मैं कैसे मदद कर सकता हूँ?' उन्होंने कहा. 'और मैंने फर्श पर एक पायलट को खून से लथपथ देखा.' एक और पैसेंजर यानिव हयून ने संदिग्ध को कॉकपिट से खींचकर प्लेन पर कंट्रोल कर लिया और उसे संभाला. इससे पहले कि तीसरे पायलट ने फ़्लाइट पर कंट्रोल कर लिया. जैसे ही हमलावर काबू में आया, मुसाएव ने कहा कि उसने तुरंत अपना ध्यान पायलट पर लगाया, जिसके सिर, गर्दन और हाथों पर लगे घावों से खून बह रहा था.
घावों से खून के बहाव को रोकने के लिए टी-शर्ट का इस्तेमाल किया
मुसाएव ने कहा कि उसने खून बहना रोकने के लिए घावों पर दबाव डालना शुरू कर दिया. तेल अवीव के दक्षिण में एक शहर होलोन से द नेशनल से बात करते हुए, डेंटिस्ट ने कहा, 'उसके सिर और बाएं हाथ से बहुत ज़्यादा खून बह रहा था.' मुसाएव ने कहा कि उसने घावों को दबाने के लिए टी-शर्ट का इस्तेमाल किया, लेकिन खून बहना बंद नहीं हुआ. उसने कहा, 'मैंने फ्लाइट अटेंडेंट से बर्फ मांगी.'
मुसाएव ने कहा, 'उसके शरीर पर बहुत गहरे कट थे और हमें कई आइस पैकेट की जरूरत थी लेकिन जब भी मैं खून चेक करने के लिए टी-शर्ट खोलता, तो और ज़्यादा खून बहता. इसलिए मैंने ज़्यादा ज़ोर से नहीं दबाया और बर्फ से दबाया. पूरे 45 मिनट तक मैंने प्रेशर बनाए रखा.'
उन्होंने आगे कहा, 'मैंने उससे कहा, 'प्लीज सोओ मत, हमें तुम्हारी जरूरत है.' मैंने पूछा कि उसके कितने बच्चे हैं, उनके नाम क्या हैं. मैं उससे कहता रहा, 'डरो मत, तुम अपने परिवार के पास वापस चले जाओगे, हम जल्द ही लैंड कर रहे हैं.'
मच्छर ने दर्द को कम करने के लिए मदद मांगी
डेंटिस्ट ने कहा कि पायलट ने अपना नाम और उम्र बताई, कहा कि वह दुबई में रहता है और इंडिया से है और अपने दर्द को कम करने के लिए मदद मांगी. मुसाएव ने कहा कि उसने पायलट से कहा, 'सब ठीक हो जाएगा.' उसने मुझसे कहा, 'प्लीज मेरी मदद करो. प्लीज मेरी मदद करो. मैं यहाँ मरना नहीं चाहता.'
ऐसे बढ़ाया पल्स रेट
उसे बुरी तरह काटा गया था और वह कहता था, 'मेरे हाथों में गर्मी लग रही है.' मुसाएव ने कहा, 'मैं उसे बताता रहा कि वह ठीक हो जाएगा.' जब मच्छर के वाइटल साइन खराब होने लगे तो डेंटिस्ट ने उसके पैरों को सहारा दिया. मुसाएव ने कहा, 'एक समय, उसकी पल्स बहुत कम थी, इसलिए मैंने उसके पैर ऊपर किए और पल्स वापस आ गई.' जब मैंने देखा कि उसके होंठ नीले पड़ गए हैं, तो मैंने फ्लाइट अटेंडेंट से कहा, 'हमें जल्दी लैंड करना होगा. उसके पास ज़्यादा समय नहीं है.'
सोशल मीडिया पर चल रहे वीडियो में मच्छर को पेनकिलर मांगते हुए सुना जा सकता है. मुसाएव ने उसे पानी के छोटे-छोटे घूंट दिए और ज़्यादा ब्लीडिंग की वजह से गोलियां न देने का फैसला किया. वह पीठ के बल लेटा हुआ था और मैं उसे उठाने में हिचकिचा रहा था क्योंकि मैं दोबारा ब्लीडिंग नहीं चाहता था. उसे हिलाना या दवा देना खतरनाक था. फ्लाइट अटेंडेंट उसे दवा देना चाहते थे लेकिन मैं नहीं माना.' वह मच्छर को जिंदा रखने के लिए लगातार उसके वाइटल साइन पर नजर रखता रहा.
मुसाएव ने कहा, 'अगर वह बात करता है, सोता नहीं है, उसकी नब्ज, होठों का रंग, ये वो इंडिकेटर थे जो मुझे मिले थे.' उन्होंने कहा कि एक छोटा ग्रुप और आतंकवादियों की तलाश में स्कैनिंग कर रहा था, जब तक कि प्लेन सऊदी अरब में लैंड नहीं हो गया.
सऊदी अरब पहुंचने के बाद मुसाएव ने कैप्टन को जमीन पर डॉक्टरों को सौंप दिया और जल्दी से अलविदा कहा- 'गुड लक, मेरे दोस्त. सब ठीक हो जाएगा.' मुसाएव ने कहा कि उन्हें और उनकी पत्नी को अगले कुछ दिनों में पोस्ट-ट्रॉमेटिक स्ट्रेस हुआ.
डेंटिस्ट ने आगे कहा, 'स्मित ने हमारी जान बचाई. स्मित एक हीरो हैं और मैं उसे मेरे परिवार और सभी यात्रियों को बचाने के लिए किए गए हर काम के लिए धन्यवाद देता हूं. यह कर्म है, उसने हमारी जान बचाई, और हमने उसकी जान बचाई.' मंगलवार को यूएई में भारतीय दूतावास ने कहा कि मच्छर 'लगातार ठीक हो रहें हैं और उनकी सेहत में सुधार हो रहा है.'