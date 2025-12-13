ETV Bharat / international

एपस्टीन प्रॉपर्टी की तस्वीरें जगजाहिर, दिख रहे हैं ट्रंप, क्लिंटन, गेट्स

डेम्स ओवरसाइट कमेटी ने एपस्टीन की प्रॉपर्टी की 19 तस्वीरें जारी कीं, जिनमें ट्रंप, क्लिंटन, गेट्स और दूसरे लोग दिख रहे हैं

EPSTEIN ESTATE PHOTOS
डेम्स ओवरसाइट कमेटी ने एपस्टीन की प्रॉपर्टी की 19 तस्वीरें जारी कीं. (ANI)
By ANI

Published : December 13, 2025 at 10:17 AM IST

3 Min Read
वॉशिंगटन: US हाउस ओवरसाइट कमेटी के डेमोक्रेटिक सदस्यों ने शुक्रवार (लोकल टाइम) को दिवंगत दोषी सेक्स अपराधी जेफरी एपस्टीन की प्रॉपर्टी की 19 अनदेखी तस्वीरें जारी कीं, जिनमें मौजूदा US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, पूर्व US प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन, माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर बिल गेट्स, वर्जिन ग्रुप के फाउंडर रिचर्ड ब्रैनसन और दूसरे हाई-प्रोफाइल लोग शामिल हैं.

X पर एक पोस्ट में, ओवरसाइट कमेटी ने कहा कि नई सामने आई तस्वीरें, एपस्टीन की संपत्ति से कमेटी को मिली 95,000 से ज़्यादा तस्वीरों के बड़े कैश में से कुछ चुनी हुई तस्वीरें हैं.

जारी की गई तस्वीरों में एपस्टीन के आसपास के कई पब्लिक लोग दिख रहे हैं, जिससे व्हॉइट हाउस के "कवर-अप" के आरोपों के बीच एपस्टीन से जुड़ी फाइलों को पूरी तरह से सामने लाने की मांग तेज हो गई है.

ओवरसाइट डेमोक्रेट्स ने अपनी पोस्ट में कहा, "ओवरसाइट डेम्स को जेफरी एपस्टीन की संपत्ति से 95,000 नई तस्वीरें मिलीं. ये परेशान करने वाली तस्वीरें एपस्टीन और दुनिया के कुछ सबसे ताकतवर लोगों के साथ उनके रिश्तों पर और भी सवाल खड़े करती हैं. इस व्हॉइट हाउस कवर-अप को खत्म करने का समय आ गया है. फाइलें जारी करो!"

जारी की गई तस्वीरों में से एक में कथित तौर पर ट्रंप 6 महिलाओं के साथ लेई पहने हुए दिख रहे हैं, हालांकि कमेटी के सदस्यों ने उनके चेहरे हटा दिए थे. एक और तस्वीर में नए कंडोम का एक कटोरा दिख रहा है, जिसमें ट्रंप के चेहरे का एक कैरिकेचर है और कैप्शन है, "मैं बहुत बड़ा हूं!" "ट्रंप कंडोम $4.50" लेबल वाले ये कंडोम न्यूयॉर्क शहर के एक नॉवेल्टी स्टोर, फिश एडी ने बनाए थे.

दूसरी तस्वीरों में व्हॉइट हाउस के पूर्व चीफ स्ट्रेटजिस्ट स्टीव बैनन, एपस्टीन के साथ मिरर सेल्फी लेते हुए दिख रहे हैं. एक और तस्वीर में बिल क्लिंटन, एपस्टीन, घिसलेन मैक्सवेल और एक और कपल के साथ दिखे, और एक और तस्वीर में बिल गेट्स और पूर्व प्रिंस एंड्रयू दिखे.

हालांकि, जारी की गई तस्वीरों में से किसी में भी कोई गलत काम नहीं दिखाया गया है और तस्वीरें कब, कहां या किसने लीं, इसकी जानकारी अभी साफ नहीं है.

CNN की रिपोर्ट के मुताबिक, इस खबर पर प्रतिक्रिया देते हुए, व्हॉइट हाउस की प्रवक्ता एबिगेल जैक्सन ने हाउस डेमोक्रेट्स पर "गलत कहानी बनाने के लिए रैंडम बदलाव के साथ चुनिंदा तस्वीरें जारी करने" का आरोप लगाया.

उन्होंने उन डेमोक्रेट्स को भी हाईलाइट किया, जो पहले एपस्टीन से डॉक्यूमेंट्स के जरिए जुड़े थे, जिनमें हाउस माइनॉरिटी लीडर हकीम जेफ्रीज और डेलीगेट स्टेसी प्लास्केट शामिल हैं. जैक्सन ने आगे कहा कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ट्रांसपेरेंसी की मांग करके, हजारों डॉक्यूमेंट्स जारी करके और एपस्टीन के डेमोक्रेटिक लोगों से संबंधों की जांच करके एपस्टीन के पीड़ितों का समर्थन किया है, और इसकी तुलना डेमोक्रेट्स के कामों से की है.

"राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ डेमोक्रेट्स के धोखे को बार-बार गलत साबित किया गया है और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने एपस्टीन के पीड़ितों के लिए डेमोक्रेट्स से कहीं ज़्यादा किया है, बार-बार ट्रांसपेरेंसी की मांग करके, हज़ारों पन्नों के डॉक्यूमेंट्स जारी करके और आगे की जांच की मांग करके. जैक्सन ने CNN के हवाले से कहा, "एपस्टीन के डेमोक्रेट दोस्त."

संपादक की पसंद

