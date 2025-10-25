कब्जे वाले क्षेत्रों में मानवाधिकार हनन बंद करे पाकिस्तान, UN में भारत ने दहाड़ा
संयुक्त राष्ट्र में भारतीय राजदूत, पर्वतनेनी हरीश ने दोहराया कि जम्मू और कश्मीर भारत का एक अभिन्न और अविभाज्य अंग था, है और हमेशा रहेगा.
Published : October 25, 2025 at 11:52 AM IST
न्यूयॉर्क: लोकतंत्र को पाकिस्तान के लिए एक "विदेशी" अवधारणा बताते हुए, भारत ने इस्लामाबाद से उसके अवैध कब्जे वाले क्षेत्रों में गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों को बंद करने का आह्वान किया है. यहां की जनता सैन्य कब्जे, दमन, क्रूरता और शोषण के खिलाफ "खुले विद्रोह" में है.
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में शुक्रवार को 'संयुक्त राष्ट्र संगठन: भविष्य की ओर दृष्टि' विषय पर आयोजित खुली बहस में पाकिस्तान के दूत द्वारा उठाए गए संदर्भों पर प्रतिक्रिया देते हुए, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि, राजदूत पर्वतनेनी हरीश ने बातें कहीं.
"जम्मू और कश्मीर के लोग भारत की समय-परीक्षित लोकतांत्रिक परंपराओं और संवैधानिक ढांचे के अनुसार अपने मौलिक अधिकारों का प्रयोग करते हैं." उन्होंने कहा, "हम निश्चित रूप से जानते हैं कि ये अवधारणाएं पाकिस्तान के लिए अपरिचित हैं."
दूत ने दोहराया कि जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग "था, है और हमेशा रहेगा." इस्लामाबाद की कड़ी आलोचना करते हुए, हरीश ने कहा, "हम पाकिस्तान से उसके द्वारा अवैध रूप से कब्जाए गए क्षेत्रों में गंभीर और निरंतर मानवाधिकार उल्लंघनों को समाप्त करने का आह्वान करते हैं. यहां की जनता पाकिस्तान के सैन्य कब्जे, दमन, क्रूरता और संसाधनों के अवैध दोहन के खिलाफ खुले तौर पर विद्रोह कर रही है."
हरीश ने इस बात पर भी जोर दिया कि संयुक्त राष्ट्र को "वास्तविक, व्यापक सुधार" करने होंगे, और कहा कि 80 साल पुरानी सुरक्षा परिषद की संरचना अब समकालीन भू-राजनीतिक वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित नहीं करती.
उन्होंने कहा, "1945 की भू-राजनीतिक वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करने वाली एक पुरानी परिषद संरचना 2025 की चुनौतियों से निपटने के लिए सक्षम नहीं है." उन्होंने "समयबद्ध" और "पाठ-आधारित वार्ता" के माध्यम से स्थायी और अस्थायी, दोनों श्रेणियों में विस्तार का आह्वान किया.
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वैश्विक निर्णय लेने में वैश्विक दक्षिण की आवाज ज़्यादा होनी चाहिए, और कहा कि "सुधारों को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करना हमारे नागरिकों, विशेष रूप से वैश्विक दक्षिण के लिए बहुत बड़ा नुकसान है."
हरीश ने कहा, "देशों का यह समूह मानवता के विशाल अनुपात का प्रतिनिधित्व करता है और इसकी अपनी अनूठी चुनौतियां हैं. विशेष रूप से विकास, जलवायु और वित्तपोषण के क्षेत्रों में." उन्होंने आगे कहा कि वैश्विक निर्णय लेने की प्रक्रिया अधिक लोकतांत्रिक और समावेशी होनी चाहिए.
बहुपक्षवाद के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डालते हुए, उन्होंने कहा कि दुनिया को "पैसे और डाक" से आगे बढ़कर संयुक्त राष्ट्र के लिए एक नया दृष्टिकोण तैयार करना होगा जो महामारी, आतंकवाद, आर्थिक अस्थिरता और जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक चुनौतियों के प्रति अधिक चुस्त और उत्तरदायी हो. हरीश ने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा बहुपक्षीय निकाय "प्रासंगिकता, वैधता, विश्वसनीयता और प्रभावोत्पादकता" के सवालों का सामना कर रहा है.
उन्होंने आगाह किया कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को तेजी से दान के रूप में देखा जा रहा है और समृद्धि "विकास के लिए आवश्यक संसाधनों और प्रौद्योगिकियों तक घटती पहुंच के बीच सीमित" होती जा रही है.
उन्होंने कहा कि जो प्रगति सार्वभौमिक नहीं है वह "नैतिक दृष्टि से या व्यावहारिक आधार पर न तो टिकाऊ है और न ही स्वीकार्य."
हरीश ने संयुक्त राष्ट्र तंत्र को और अधिक चुस्त बनाने का भी आह्वान किया. यह देखते हुए कि शांति सैनिकों को "हर दिन नई चुनौतियों" का सामना करना पड़ता है और उन्हें यथार्थवादी जनादेश, पर्याप्त संसाधनों और तकनीकी सहायता की आवश्यकता होती है.
उन्होंने कहा, "संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न निकायों में संरचनात्मक समायोजन स्वागत योग्य है, लेकिन पर्याप्त नहीं है." उन्होंने आग्रह किया कि संगठन की 80वीं वर्षगांठ, यूएन80, का लक्ष्य "संयुक्त राष्ट्र और उसके प्रमुख अंगों में वास्तविक, व्यापक सुधार" होना चाहिए.
हरीश ने संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख विचार-विमर्श और नीति-निर्धारक निकाय के रूप में महासभा को पुनर्जीवित करने और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के उद्देश्यों और सिद्धांतों को साकार करने के लिए अन्य अंगों, विशेष रूप से सुरक्षा परिषद के साथ समन्वय बढ़ाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया.
उन्होंने सदस्य देशों को संयुक्त राष्ट्र को "विभाजनकारी राजनीति और संकीर्ण उद्देश्यों के लिए एक रंगमंच" के रूप में इस्तेमाल करने के खिलाफ आगाह किया और कहा, "कई दरारों में बंटी और खंडित दुनिया में, संयुक्त राष्ट्र... वैश्विक जनहित के लिए हमारी सामूहिक ऊर्जा का उपयोग करने का एकमात्र जरिया है."
हरीश ने भारत के सभ्यतागत सिद्धांत वसुधैव कुटुम्बकम, "दुनिया एक परिवार है" का आह्वान किया और सभी सदस्य देशों से "नए युग के लिए संयुक्त राष्ट्र को उद्देश्यपूर्ण बनाने के इस दृष्टिकोण" को साकार करने के लिए एकजुट होने और हाथ मिलाने का आग्रह किया.
ये भी पढ़ें - मारकाट खत्म करने करने के लिए पाकिस्तान-अफगानिस्तान तुर्की में फिर करेंगे वार्ता