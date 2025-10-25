ETV Bharat / international

कब्जे वाले क्षेत्रों में मानवाधिकार हनन बंद करे पाकिस्तान, UN में भारत ने दहाड़ा

संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि, पर्वतनेनी हरीश ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत का वक्तव्य दिया. ( ANI )

न्यूयॉर्क: लोकतंत्र को पाकिस्तान के लिए एक "विदेशी" अवधारणा बताते हुए, भारत ने इस्लामाबाद से उसके अवैध कब्जे वाले क्षेत्रों में गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों को बंद करने का आह्वान किया है. यहां की जनता सैन्य कब्जे, दमन, क्रूरता और शोषण के खिलाफ "खुले विद्रोह" में है. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में शुक्रवार को 'संयुक्त राष्ट्र संगठन: भविष्य की ओर दृष्टि' विषय पर आयोजित खुली बहस में पाकिस्तान के दूत द्वारा उठाए गए संदर्भों पर प्रतिक्रिया देते हुए, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि, राजदूत पर्वतनेनी हरीश ने बातें कहीं. "जम्मू और कश्मीर के लोग भारत की समय-परीक्षित लोकतांत्रिक परंपराओं और संवैधानिक ढांचे के अनुसार अपने मौलिक अधिकारों का प्रयोग करते हैं." उन्होंने कहा, "हम निश्चित रूप से जानते हैं कि ये अवधारणाएं पाकिस्तान के लिए अपरिचित हैं." दूत ने दोहराया कि जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग "था, है और हमेशा रहेगा." इस्लामाबाद की कड़ी आलोचना करते हुए, हरीश ने कहा, "हम पाकिस्तान से उसके द्वारा अवैध रूप से कब्जाए गए क्षेत्रों में गंभीर और निरंतर मानवाधिकार उल्लंघनों को समाप्त करने का आह्वान करते हैं. यहां की जनता पाकिस्तान के सैन्य कब्जे, दमन, क्रूरता और संसाधनों के अवैध दोहन के खिलाफ खुले तौर पर विद्रोह कर रही है." हरीश ने इस बात पर भी जोर दिया कि संयुक्त राष्ट्र को "वास्तविक, व्यापक सुधार" करने होंगे, और कहा कि 80 साल पुरानी सुरक्षा परिषद की संरचना अब समकालीन भू-राजनीतिक वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित नहीं करती. उन्होंने कहा, "1945 की भू-राजनीतिक वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करने वाली एक पुरानी परिषद संरचना 2025 की चुनौतियों से निपटने के लिए सक्षम नहीं है." उन्होंने "समयबद्ध" और "पाठ-आधारित वार्ता" के माध्यम से स्थायी और अस्थायी, दोनों श्रेणियों में विस्तार का आह्वान किया. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वैश्विक निर्णय लेने में वैश्विक दक्षिण की आवाज ज़्यादा होनी चाहिए, और कहा कि "सुधारों को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करना हमारे नागरिकों, विशेष रूप से वैश्विक दक्षिण के लिए बहुत बड़ा नुकसान है." हरीश ने कहा, "देशों का यह समूह मानवता के विशाल अनुपात का प्रतिनिधित्व करता है और इसकी अपनी अनूठी चुनौतियां हैं. विशेष रूप से विकास, जलवायु और वित्तपोषण के क्षेत्रों में." उन्होंने आगे कहा कि वैश्विक निर्णय लेने की प्रक्रिया अधिक लोकतांत्रिक और समावेशी होनी चाहिए.