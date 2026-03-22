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1971 में बंगाली हिंदुओं के खिलाफ पाक अत्याचारों को नरसंहार घोषित करें: अमेरिकी सांसद

अमेरिकी सांसद ग्रेग लैंड्समैन (फाइल फोटो) ( IANS )

By PTI 3 Min Read

वॉशिंगटन: अमेरिकी सांसद ग्रेग लैंड्समैन ने अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में एक प्रस्ताव पेश किया है. इसमें 25 मार्च, 1971 को पाकिस्तानी सेना और उसके सहयोगी संगठन जमात-ए-इस्लामी द्वारा बंगाली हिंदुओं के खिलाफ किए गए अत्याचारों को 'युद्ध अपराध और नरसंहार' के रूप में मान्यता देने की मांग की गई है. ओहायो से डेमोक्रेट कांग्रेसी लैंड्समैन ने शुक्रवार को अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में यह प्रस्ताव पेश किया और इसे विदेश मामलों की समिति को भेज दिया गया है. इस प्रस्ताव में कहा गया है कि 25 मार्च, 1971 की रात को पाकिस्तान सरकार ने शेख मुजीबुर रहमान को जेल में डाल दिया और उनकी सैन्य टुकड़ियों ने जमात-ए-इस्लामी की विचारधारा से प्रेरित कट्टरपंथी इस्लामी समूहों के साथ मिलकर पूरे पूर्वी पाकिस्तान में 'ऑपरेशन सर्चलाइट' नामक एक व्यापक कार्रवाई शुरू की. इसमें आम नागरिकों का बड़े पैमाने पर नरसंहार किया गया. इसमें कहा गया है कि 28 मार्च, 1971 को ढाका में अमेरिका के कॉन्सल जनरल आर्चर ब्लड ने वॉशिंगटन को 'चुनिंदा नरसंहार' (Selective Genocide) शीर्षक से एक टेलीग्राम भेजा, जिसमें उन्होंने लिखा था, 'इसके अलावा, पाकिस्तानी सेना के समर्थन से, गैर-बंगाली मुसलमान गरीब लोगों के इलाकों पर सुनियोजित तरीके से हमले कर रहे हैं और बंगालियों तथा हिंदुओं की हत्या कर रहे हैं.' लैंड्समैन ने बताया कि 6 अप्रैल, 1971 को जिसे बाद में 'ब्लड टेलीग्राम' के नाम से जाना गया कॉन्सुल जनरल ब्लड ने इस संघर्ष पर अमेरिकी सरकार की आधिकारिक चुप्पी के खिलाफ एक आपत्ति भेजी, जिस पर ढाका स्थित कॉन्सुल जनरल कार्यालय के 20 सदस्यों के हस्ताक्षर थे.