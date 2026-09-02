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नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1127 हुई: पुलिस

नेपाल के धाडिंग में आई विनाशकारी बाढ़ के कारण श्री बागेश्वरी माध्यमिक स्कूल गाद और मलबे से पूरी तरह ढक गया ( ANI )

काठमांडू: नेपाल पुलिस के अनुसार बुधवार को नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,127 हो गई. नेपाल पुलिस के अनुसार कुल 45 शव रासुवा से, 155 नुवाकोट से, 59 धाडिंग से, 348 चितवन से, 66 गोरखा से, 38 तनाहुन से, 217 नवलपरासी ईस्ट से और 190 नवलपरासी वेस्ट से बरामद किए गए हैं.

नेपाल पुलिस ने यह भी बताया कि भारत में नौ शव बरामद किए गए हैं. बरामद किए गए शवों में से अब तक केवल 95 शवों की पहचान के बाद उन्हें उनके परिवारों को सौंपा गया है. इससे एक दिन पहले नेपाल के प्रधानमंत्री बालेनद्र शाह ने फेसबुक पोस्ट में कहा था कि बाढ़ में जान गंवाने वाले लोगों और जिनकी पहचान नहीं हो पाई है, उनके शवों का प्रबंधन कानून के अनुसार और वैज्ञानिक प्रक्रियाओं के माध्यम से किया जा रहा है.

उन्होंने कहा, 'सरकार सिर्फ उन शवों को संभाल रही है जिनकी पहचान नहीं हो पाई है, साथ ही वह डीएनए सैंपल और दूसरे सबूत भी सुरक्षित रख रही है जिनसे उनकी पहचान में मदद मिल सके.' नेपाली सेना, नेपाल पुलिस और नेपाल की आर्म्ड पुलिस फ़ोर्स की मदद से शवों को संभाला जा रहा है. पहचान हो चुके शव उनके परिवारों को सौंपे जा रहे हैं.'