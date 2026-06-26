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वेनेजुएला में भूकंप की वजह से मरने वालों की संख्या बढ़कर 589 हुई, भारत ने भेजी मदद, दुनिया के दूसरे देश भी आए सामने

मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है. मदद के लिए वेनेजुएला ने भारत का किया धन्यवाद.

Venezuela Earthquake
कराकस में भूकंप आने के बाद लोग रात में सड़कों पर डेरा डाले हुए (AP)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 26, 2026 at 7:44 PM IST

5 Min Read
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ला गुएरा (वेनेजुएला) : वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप की वजह से मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है. अब तक 589 लोगों के मौत की खबरें हैं. हजारों लोग घायल हैं. रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है. भारत समेत दुनिया भर के दूसरे देश मदद को सामने आए हैं.

भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, "ऑपरेशन अमिस्ताद (मित्रता) शुरू हो गया है. आज एयरफोर्स के दो विमान वेनेजुएला के लिए रवाना हुए. ये विमान भूकंप के बाद राहत कार्यों में मदद के लिए जरूरी सहायता सामग्री लेकर गए हैं." राहत सामग्री के तौर पर भारतीय सेना की एक फील्ड हॉस्पिटल यूनिट और 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाइयां और मेडिकल उपकरण शामिल हैं. विदेश मंत्री ने बताया है कि वेनेजुएला के लिए दो बीएचआईएसएचएम क्यूब्स भी भेजे गए हैं. इसका मतलब है- सहयोग, हित और मैत्री के लिए भारत हेल्थ इनिशिएटिव.

Venezuela Earthquake
ब्यूनस आयर्स में लोग वेनेजुएला में आए भूकंप के पीड़ितों के सम्मान में आयोजित प्रार्थना सभा में शामिल (AP)

वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज ने शुक्रवार सुबह मरने वालों की नई संख्या की घोषणा की. इस दौरान सरकारी और सैन्य अधिकारी उनके साथ थे और उन्होंने दुनिया भर से आए बचाव दलों का स्वागत किया. उन्होंने कहा, "हम फंसे हुए लोगों को बचाएंगे. हम इस काम में दिन-रात लगे हुए हैं."

संयुक्त राष्ट्र के मानवीय मामलों के समन्वय कार्यालय के प्रवक्ता जेन्स लार्के ने बताया कि दुनिया भर से 25 सर्च-एंड-रेस्क्यू टीमों में शामिल लगभग 1,000 इमरजेंसी रिस्पॉन्डर वेनेजुएला भेजे जा रहे हैं. भूकंप के बाद रोड्रिग्ज से बात करने वाले अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा कि अमेरिका तुरंत मदद भेज रहा है. रुबियो ने कहा, "हम पूरी सरकार के स्तर पर मदद भेज रहे हैं. यह मदद बड़ी, तेज और असरदार होगी."

Venezuela Earthquake
भूकंप से प्रभावित अपने घर को देखने के बाद बाहर निकलता एक व्यक्ति (AP)

उन्होंने यह भी माना कि काराकस के पास वेनेजुएला के मुख्य हवाई अड्डे के बंद होने से लॉजिस्टिक्स से जुड़ी चुनौतियां पैदा हुई हैं. शुक्रवार को वेनेजुएला के टीवी पर स्पेन से आए बचाव कर्मियों को कुत्तों और उपकरणों (जिनमें कैमरे और ग्राउंड-पेनिट्रेटिंग रडार शामिल थे) के साथ दिखाया गया. जर्मनी, चिली और स्विट्जरलैंड की टीमें भी वहां पहुंचीं. तुर्की ने घोषणा की कि शुक्रवार को इस्तांबुल से बचाव कर्मियों और दो सर्च डॉग्स के साथ दो उड़ानें रवाना होंगी. चीन ने भी मदद देने की बात कही. कतर, ब्राजील, पुर्तगाल और कनाडा के नेताओं ने भी मदद भेजने का वादा किया. गुरुवार को अल साल्वाडोर और डोमिनिकन रिपब्लिक की बचाव टीमें वेनेजुएला पहुंचीं. साथ ही मेक्सिको से भी बचाव कर्मी और राहत सामग्री पहुंची. डोमिनिकन वायु सेना के मेजर कार्लोस ओलिवारेस ने कहा, "कोई भी देश अकेले उस तरह की मदद देने के लिए तैयार नहीं होता जिसकी जरूरत होती है. इसीलिए पड़ोसी देश मदद के लिए होते हैं."

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वेनेज़ुएला के कैटिया ला मार में भूकंप से क्षतिग्रस्त हुई इमारत के मलबे के बीच से लोग गुजर रहे हैं. (AP)

कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज ने बताया कि बुधवार शाम आए 7.2 और 7.5 तीव्रता के भूकंपों से ला गुएरा राज्य सबसे अधिक प्रभावित हुआ है. उन्होंने कहा कि वहां सेना तैनात कर दी गई है और बचाव दल जीवित बचे लोगों की तलाश कर रहे हैं तथा भोजन और पानी बांट रहे हैं. हजारों लोगों के लापता होने की खबरों और जोर-शोर से जारी बचाव कार्यों के बीच मरने वालों और घायलों की संख्या बढ़ने की आशंका है.रोड्रिग्ज ने बताया कि बचाव दलों ने दर्जनों लोगों को बचाया है. उन्होंने कहा, "हमें खुशी है कि वे अपने परिवारों और अपनों से मिल पा रहे हैं."

घायलों को धूल और खून से लथपथ हालत में बाहर निकाला गया. इनमें बच्चे भी शामिल थे. वेनेजुएला के सरकारी टीवी पर बचाव कार्य की हैरान करने वाली तस्वीरें दिखाई गईं. इनमें एक महिला भी थी, जो सीमेंट के स्लैब के नीचे फंसी हुई थी और उसका सिर्फ एक नंगा पैर बाहर दिख रहा था, जिसे बाद में बचाव कर्मियों ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया. लेकिन शुरुआत में काराकस के बाहर सरकारी खोज टीमें बहुत कम दिखाई दीं.

इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशन फॉर माइग्रेशन ने कहा कि वेनेजुएला में भूकंप से 67.6 लाख (6.76 मिलियन) तक लोग प्रभावित हो सकते हैं, जिनमें से अकेले काराकस में ही लगभग 20 लाख (2 मिलियन) लोग हैं. इंटरनेशनल रेड क्रॉस की अमेरिका क्षेत्र की निदेशक, लॉयस पेस ने कहा, "लोग अपने घरों में वापस जाने से अब भी बहुत डरे हुए हैं."

यह प्राकृतिक आपदा रोड्रिगेज के लिए एक नई चुनौती है. वे पूर्व उपराष्ट्रपति हैं और उन्होंने जनवरी में तब पद संभाला था, जब अमेरिका ने तत्कालीन राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़कर सत्ता से हटा दिया था. वेनेजुएला एक दशक से अधिक समय से आर्थिक संकट से जूझ रहा है और बहुत से लोग उस राजनीतिक आंदोलन की वैधता को नहीं मानते जिसका प्रतिनिधित्व रोड्रिगेज करती हैं.रोड्रिगेज ने बुधवार देर रात देश को संबोधित करते हुए आपातकाल की घोषणा की. उन्होंने कहा कि सरकार क्षतिग्रस्त अस्पतालों और घरों के पुनर्निर्माण के लिए 200 मिलियन डॉलर का फंड बना रही है.हालांकि वेनेजुएला कई फॉल्ट लाइनों के पास स्थित है, लेकिन दक्षिण अमेरिकी और कैरिबियन प्लेटों के बीच इसकी स्थिति के कारण, लैटिन अमेरिका के अन्य हिस्सों की तुलना में यहां तेज भूकंप बहुत कम आते हैं.

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