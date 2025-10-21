ETV Bharat / international

नेपाल में त्योहारों की धूम, मनाया जा रहा है तिहार उत्सव, लक्ष्मी के साथ-साथ पशुओं की हो रही है अनूठी पूजा

नेपाल में देवी लक्ष्मी, गायों, कुत्तों और कौवों की पूजा करके दिवाली दैसा तिहार मनाया जा रहा है. ( ETV Bharat )

काठमांडू: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर रोक लगाने के खिलाफ युवाओं के मार्च और कई दिनों तक चली राजनीतिक अशांति के बाद, नेपाल में आखिरकार 'रोशनी के त्योहार' के रूप में प्रसिद्ध तिहार के साथ उत्सव का माहौल है. भारत में इसे दिवाली के रूप में मनाया जाता है. नेपाल के सबसे जीवंत उत्सवों में से एक, तिहार के दौरान देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है. उसके साथ ही गायों, कुत्तों और कौवों सहित जानवरों की पूजा करने की परंपरा भी है. इसी प्रकार दिवाली पर भी नेपाल में सभी घरों, सड़कों और दुकानों पर रंगोली और रोशनी सजाई जाती है. यह त्योहार 5 दिनों तक चलता है. इस वर्ष, यह त्योहार नेपाल में जनरेशन जेड (जनरेशन जेड) के विरोध प्रदर्शनों के कुछ दिनों बाद मनाया जा रहा है, जो देशव्यापी सोशल मीडिया प्रतिबंध के बाद भड़के थे. इस प्रतिबंध के परिणामस्वरूप कर्फ्यू लगा, कई लोग हताहत हुए और सरकार ने आदेश वापस ले लिया. इस आंदोलन में कई लोग हताहत हुए और कई घायल हुए. आंदोलनकारियों ने राष्ट्रपति भवन, संसद भवन और मंत्रियों के आवासों को आग लगा दी थी. प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने सितंबर की शुरुआत में इस्तीफा दे दिया. इसके बाद 12 सितंबर 2025 को सुशीला कार्की को नेपाल का अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया.