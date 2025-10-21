नेपाल में त्योहारों की धूम, मनाया जा रहा है तिहार उत्सव, लक्ष्मी के साथ-साथ पशुओं की हो रही है अनूठी पूजा

ETV Bharat / international

जेनरेशन Z के विरोध के कुछ दिनों बाद, नेपाल में देवी लक्ष्मी, गायों, कुत्तों और कौवों की पूजा करके तिहार मनाया जा रहा है।

नेपाल में देवी लक्ष्मी, गायों, कुत्तों और कौवों की पूजा करके दिवाली दैसा तिहार मनाया जा रहा है. (ETV Bharat)
काठमांडू: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर रोक लगाने के खिलाफ युवाओं के मार्च और कई दिनों तक चली राजनीतिक अशांति के बाद, नेपाल में आखिरकार 'रोशनी के त्योहार' के रूप में प्रसिद्ध तिहार के साथ उत्सव का माहौल है. भारत में इसे दिवाली के रूप में मनाया जाता है.

नेपाल के सबसे जीवंत उत्सवों में से एक, तिहार के दौरान देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है. उसके साथ ही गायों, कुत्तों और कौवों सहित जानवरों की पूजा करने की परंपरा भी है. इसी प्रकार दिवाली पर भी नेपाल में सभी घरों, सड़कों और दुकानों पर रंगोली और रोशनी सजाई जाती है. यह त्योहार 5 दिनों तक चलता है.

इस वर्ष, यह त्योहार नेपाल में जनरेशन जेड (जनरेशन जेड) के विरोध प्रदर्शनों के कुछ दिनों बाद मनाया जा रहा है, जो देशव्यापी सोशल मीडिया प्रतिबंध के बाद भड़के थे. इस प्रतिबंध के परिणामस्वरूप कर्फ्यू लगा, कई लोग हताहत हुए और सरकार ने आदेश वापस ले लिया.

इस आंदोलन में कई लोग हताहत हुए और कई घायल हुए. आंदोलनकारियों ने राष्ट्रपति भवन, संसद भवन और मंत्रियों के आवासों को आग लगा दी थी. प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने सितंबर की शुरुआत में इस्तीफा दे दिया. इसके बाद 12 सितंबर 2025 को सुशीला कार्की को नेपाल का अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया.

लोगों ने आंदोलन में मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए तिहार मनाया. पहले दिन, मृत्यु के देवता यम की सूचना देने वाली गाय की पूजा की जाती है और दूसरे दिन, यम के दूत के रूप में कुत्तों की पूजा की जाती है.

तीसरे दिन, सुबह गाय की और शाम को देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है. चौथे दिन बैलों की पूजा की जाती है. पांचवें दिन, बहनें और भाई एक-दूसरे का सम्मान करते हैं, बहनें अपने भाइयों के माथे पर टीका लगाती हैं और यम से उनके दीर्घायु और समृद्धि की प्रार्थना करती हैं.

हिंदू धर्मगुरु मेघनाथ बागले के अनुसार, नेपाल में कुत्तों को भगवान माना जाता है और इस अवसर पर उनके लिए विशेष व्यंजन बनाए जाते हैं. उन्हें दूध और अंडे भी दिए जाते हैं. यहां के निवासियों की मान्यता है कि कुत्ते यम के दूत हैं और मृत्यु के बाद भी अपने मालिकों की रक्षा करते हैं.

बागले ने आगे कहा, "यह बहुत दुखद है कि आंदोलन में इतने सारे लोग, जिनमें ज़्यादातर युवा हैं, अपनी जान गंवा बैठे. हम इस दुःख से उबरने की कोशिश कर रहे हैं. हालांकि, चूंकि तिहार हमारा पारंपरिक त्योहार है, इसलिए हम इसे मना रहे हैं. तिहार के 5 दिनों के दौरान कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं."

