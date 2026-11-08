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ट्रंप ने अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप के चीफ डाना को दिया प्रेस सेक्रेटरी बनने का ऑफर, साथ में फाइटर्स की टीम भी लाने को कहा

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ( AP )

By ANI 4 Min Read

वाशिंगटन : अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप (UFC) के मुख्य कार्यकारी डाना व्हाइट को व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी के पद का प्रस्ताव पेश किया है. यह पेशकश कैटी जकारिया के पांच दिन के कार्यकाल के बाद पद छोड़ने के कुछ सप्ताह बाद आई है.

इस सिलसिले में ट्रंप ने शनिवार को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए कहा कि मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि महान डाना व्हाइट, जो एक हिंसक फाइटर और योद्धा हैं, को संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रेस सेक्रेटरी का पद पेश किया गया है. उन्होंने व्हाइट से आग्रह किया कि डाना, कृपया ये जॉब ले लो.

इतना ही नहीं डोनाल्ड ट्रंप ने डाना व्हाइट से कहा कि वे कई प्रमुख मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स फाइटर्स को अपने असिस्टेंट के रूप में साथ लाएं. इनमें इस्लाम मखाचेव, खबीब नुरमागोमेदोव, जस्टिन गेथजे, डैनियल कॉर्मियर, अमांडा न्यून्स और कायला हैरिस शामिल हैं. ट्रंप ने लिखा कि डाना एक अनोखे प्रेस सेक्रेटरी साबित होंगे. इस बीच, ट्रंप ने डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस (DOJ) को डेमोक्रेटिक सांसदों की तुरंत जांच करने का निर्देश दिया है, और उन पर एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारियों और डोनर्स के खिलाफ जबरन वसूली अभियान चलाने का आरोप लगाया है. ट्रुथ सोशल पर पहले के पोस्ट में, राष्ट्रपति ने आरोप लगाया था कि डेमोक्रेट्स अमेरिकी अटॉर्नी जनरल को महाभियोग की धमकी दे रहे थे और मध्यावधि चुनाव के बाद कंजर्वेटिव डोनर्स को जेल भेजने की धमकी देकर टारगेट कर रहे थे. ट्रंप ने लिखा, "डेमोक्रेट्स यूनाइटेड स्टेट्स के अटॉर्नी जनरल और दूसरे लोगों समेत बहुत से लोगों को महाभियोग और कई दूसरी तरह की सजाओं की धमकी दे रहे हैं... यह सबसे उच्चतम स्तर पर जबरदस्ती वसूली है." उन्होंने आगे कहा: "इस बयान की कॉपी के जरिए, मैं डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को इस क्रिमिनल एक्ट की तुरंत जांच करने का आदेश दे रहा हूं!" टकराव को बढ़ाते हुए, ट्रंप ने रिपब्लिकन पार्टी के सदस्यों से कहा कि वे किसी भी तरह के उत्पीड़न की रिपोर्ट संघीय कानून प्रवर्तन या सीधे ओवल ऑफिस में करें.