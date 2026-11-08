ट्रंप ने अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप के चीफ डाना को दिया प्रेस सेक्रेटरी बनने का ऑफर, साथ में फाइटर्स की टीम भी लाने को कहा
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूएफसी प्रमुख डाना व्हाइट को व्हाइट हाउस का प्रेस सेक्रेटरी बनने का प्रस्ताव दिया है.
By ANI
Published : November 8, 2026 at 7:54 AM IST
वाशिंगटन : अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप (UFC) के मुख्य कार्यकारी डाना व्हाइट को व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी के पद का प्रस्ताव पेश किया है. यह पेशकश कैटी जकारिया के पांच दिन के कार्यकाल के बाद पद छोड़ने के कुछ सप्ताह बाद आई है.
इस सिलसिले में ट्रंप ने शनिवार को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए कहा कि मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि महान डाना व्हाइट, जो एक हिंसक फाइटर और योद्धा हैं, को संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रेस सेक्रेटरी का पद पेश किया गया है. उन्होंने व्हाइट से आग्रह किया कि डाना, कृपया ये जॉब ले लो.
इतना ही नहीं डोनाल्ड ट्रंप ने डाना व्हाइट से कहा कि वे कई प्रमुख मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स फाइटर्स को अपने असिस्टेंट के रूप में साथ लाएं. इनमें इस्लाम मखाचेव, खबीब नुरमागोमेदोव, जस्टिन गेथजे, डैनियल कॉर्मियर, अमांडा न्यून्स और कायला हैरिस शामिल हैं. ट्रंप ने लिखा कि डाना एक अनोखे प्रेस सेक्रेटरी साबित होंगे.
इस बीच, ट्रंप ने डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस (DOJ) को डेमोक्रेटिक सांसदों की तुरंत जांच करने का निर्देश दिया है, और उन पर एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारियों और डोनर्स के खिलाफ जबरन वसूली अभियान चलाने का आरोप लगाया है.
ट्रुथ सोशल पर पहले के पोस्ट में, राष्ट्रपति ने आरोप लगाया था कि डेमोक्रेट्स अमेरिकी अटॉर्नी जनरल को महाभियोग की धमकी दे रहे थे और मध्यावधि चुनाव के बाद कंजर्वेटिव डोनर्स को जेल भेजने की धमकी देकर टारगेट कर रहे थे.
ट्रंप ने लिखा, "डेमोक्रेट्स यूनाइटेड स्टेट्स के अटॉर्नी जनरल और दूसरे लोगों समेत बहुत से लोगों को महाभियोग और कई दूसरी तरह की सजाओं की धमकी दे रहे हैं... यह सबसे उच्चतम स्तर पर जबरदस्ती वसूली है." उन्होंने आगे कहा: "इस बयान की कॉपी के जरिए, मैं डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को इस क्रिमिनल एक्ट की तुरंत जांच करने का आदेश दे रहा हूं!"
टकराव को बढ़ाते हुए, ट्रंप ने रिपब्लिकन पार्टी के सदस्यों से कहा कि वे किसी भी तरह के उत्पीड़न की रिपोर्ट संघीय कानून प्रवर्तन या सीधे ओवल ऑफिस में करें.
ट्रंप ने कहा, "डेमोक्रेट पार्टी बेगुनाह रिपब्लिकन डोनर्स और पार्टी मेंबर्स को जो धमकियां दे रही है, वे बिल्कुल पहले कभी नहीं हुई हैं, और पूरी तरह से गैर-कानूनी हैं. प्लीज़, तुरंत डिपार्टमेंट ऑफ़ जस्टिस को उनकी रिपोर्ट करें! अगर आप चाहें, तो उन्हें सीधे मेरे पास, अपने प्रेसिडेंट के पास भेज दें. इन घटिया लोगों को जो वे कर रहे हैं, उसके लिए जेल जाना चाहिए." उन्होंने सीनेट और हाउस से विपक्ष के दबाव का सख्ती से सामना करने को कहा.
यह सख्त निर्देश व्हाइट हाउस और कैपिटल हिल के बीच बढ़ते टकराव के बीच आया है, क्योंकि कांग्रेस में नई डेमोक्रेटिक बहुमत वाली सरकार एडमिनिस्ट्रेशन के खास सदस्यों के खिलाफ निगरानी जांच, कमेटी की सुनवाई और संभावित महाभियोग की कोशिशों को तेज करने की तैयारी कर रही है.
7 नवंबर को ट्रंप ने घोषणा की कि डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ स्टीफन मिलर 9 नवंबर से व्हाइट हाउस चीफ ऑफ स्टाफ का पद संभालेंगे, जबकि मौजूदा सूजी विल्स ट्रंप के पॉलिटिकल ऑपरेशन में चले जाएंगे.
डेमोक्रेट्स के हाउस ऑफ रिप्रेज़ेंटेटिव्स और सीनेट दोनों पर फिर से कंट्रोल करने के साथ, जिसे बड़े पैमाने पर ऐतिहासिक "ब्लू वेव" कहा जा रहा है, विधायी पावर का बैलेंस पूरी तरह से बदल गया है. ये नुकसानदायक नुकसान ट्रंप के बाकी राष्ट्रपति का कार्यकाल के लिए एक बड़ी रुकावट बन गए हैं, जिससे पूरी तरह से डेमोक्रेटिक कंट्रोल वाली कांग्रेस एग्जीक्यूटिव ब्रांच को चुनौती देने के लिए तैयार हो गई है.
रिपब्लिकन को चुनावों में भारी नुकसान होने के साथ, कांग्रेस के डेमोक्रेट बड़े पॉलिसी प्रस्तावों को आगे बढ़ाने, पिछले एग्जीक्यूटिव एक्शन को वापस लेने और एडमिनिस्ट्रेशन में कड़ी निगरानी जांच शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं.
भले ही कानूनी लड़ाई की लाइनें खींची जा रही हों, लेकिन डेमोक्रेटिक बहुमत से उम्मीद है कि वे कांग्रेस के निगरानी के तरीकों का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें कमेटी की सुनवाई, समन जारी करना और फेडरल खर्च की जांच शामिल है, ताकि कानून पास करने के अलावा एडमिनिस्ट्रेशन को चुनौती दी जा सके.
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