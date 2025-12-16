पीएम मोदी को खुद गाड़ी चलाकर जॉर्डन म्यूजियम ले गए पैगंबर मोहम्मद के वंशज प्रिंस अल हुसैन
पीएम नरेंद्र मोदी की आधिकारिक यात्रा के लिए जॉर्डन पहुंचे, जहां देश के प्रधानमंत्री जाफर हसन ने उनका स्वागत किया.
Published : December 16, 2025 at 1:27 PM IST
अम्मान (जॉर्डन): क्राउन प्रिंस अल हुसैन बिन अब्दुल्ला II मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आधिकारिक यात्रा के दौरान को खुद ड्राइव करके जॉर्डन म्यूजियम ले गए. क्राउन प्रिंस, जो पैगंबर मोहम्मद की 42वीं पीढ़ी के सीधे वंशज हैं, म्यूजियम दौरे के दौरान पीएम मोदी के साथ थे. जॉर्डन म्यूजियम का दौरा अम्मान में प्रधानमंत्री मोदी के व्यस्त कार्यक्रम का हिस्सा था.
इससे पहले विदेश मंत्रालय ने कहा था कि प्रधानमंत्री इंडिया-जॉर्डन बिजनेस फोरम को भी संबोधित करने वाले थे, जिसमें दोनों देशों के प्रमुख कारोबारी हस्तियां गहरे आर्थिक सहयोग के अवसरों का पता लगाने के लिए एक साथ आए थे.
On the way to The Jordan Museum with His Royal Highness Crown Prince Al-Hussein bin Abdullah II. pic.twitter.com/CtwcQHkHBZ— Narendra Modi (@narendramodi) December 16, 2025
कई MOU और समझौते फाइनल
इस दौरे पर एक खास ब्रीफिंग में देश मंत्रालय की सेक्रेटरी (साउथ) डॉ नीना मल्होत्रा ने कहा था, "दिन में बाद में प्रधानमंत्री उनके रॉयल हाईनेस, क्राउन प्रिंस के साथ जॉर्डन म्यूजियम जा सकते हैं." उन्होंने आगे कहा, "इस दौरे के दौरान दोनों पक्षों के बीच एनर्जी, डिजिटल टेक्नोलॉजी, वॉटर मैनेजमेंट, कल्चर और लोगों के बीच जुड़ाव के क्षेत्रों में कई MOU और समझौते फाइनल किए गए हैं."
प्रधानमंत्री मोदी ने बाद में जॉर्डन दौरे के नतीजों की तारीफ करते हुए कहा कि ये नई दिल्ली और अम्मान के बीच संबंधों के विस्तार में एक महत्वपूर्ण और सार्थक कदम है. उन्होंने कहा कि रिन्यूएबल एनर्जी से लेकर डिजिटल इनोवेशन तक के व्यापक नतीजे भारत-जॉर्डन पार्टनरशिप की बढ़ती गहराई को दिखाते हैं.
These outcomes mark a meaningful expansion of the India-Jordan partnership.— Narendra Modi (@narendramodi) December 16, 2025
Our cooperation in new and renewable energy reflects a shared commitment to clean growth, energy security and climate responsibility.
Collaboration in water resources management and development will… https://t.co/SYbOTkd4B2
पीएम मोदी का बयान
एक्स पर एक पोस्ट में पीएम मोदी ने कहा कि नई और रिन्यूएबल एनर्जी में सहयोग स्वच्छ विकास, एनर्जी सुरक्षा और जलवायु जिम्मेदारी के प्रति साझा प्रतिबद्धता दिखाता है. उन्होंने कहा कि दोनों देश वैश्विक जलवायु चुनौतियों का सामना करते हुए सस्टेनेबल डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं.
टेक्निकल सहयोग पर समझौता ज्ञापन
इससे पहले सोमवार को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने यात्रा के आउटकम की लिस्ट शेयर की. इनमें नई और रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में टेक्निकल सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन, जल संसाधन प्रबंधन और विकास पर एक MoU, पेट्रा और एलोरा के बीच एक ट्विनिंग एग्रीमेंट, 2025-29 के लिए सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम का नवीनीकरण और बड़े पैमाने पर लागू किए गए सफल डिजिटल समाधानों को साझा करने में सहयोग पर एक लेटर ऑफ इंटेंट शामिल है.
अम्मान पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी का एयरपोर्ट पर जॉर्डन के प्रधानमंत्री जाफर हसन ने स्वागत किया. बाद में किंग अब्दुल्ला II ने अल हुसैनीया पैलेस में उनका गर्मजोशी से स्वागत किया, जहां दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों और आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की. प्रधानमंत्री मोदी जॉर्डन से अबी अहमद अली के देश इथियोपिया जाएंगे, जो अफ्रीकी देश की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा होगी और फिर अपने दौरे का आखिरी पड़ाव ओमान में पूरा करेंगे.
