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'पड़ोसी देश से फैलने वाले आतंकवाद पर अमेरिका के रूख से भारत के साथ संबंधों पर पड़ा असर', बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर

नई दिल्ली : विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा है कि पड़ोसी देश से फैलने वाला आतंकवाद भारत की मुख्य चिंताओं में से एक है और अगर नई दिल्ली के सहयोगी इसे पूरी तरह नहीं समझते हैं, तो इससे द्विपक्षीय संबंधों पर असर पड़ता है. उन्होंने यह बात वॉशिंगटन और इस्लामाबाद के बीच बढ़ते संबंधों के बीच भारत-अमेरिका संबंधों का जिक्र करते हुए कही.

जयशंकर ने पाकिस्तान का जिक्र करते हुए कहा, "भारत के लिए आतंकवाद का मुद्दा बहुत अहम है. हमें लगता है कि... शायद ही कोई ऐसा देश हो जिसे दशकों से किसी पड़ोसी देश की सोची-समझी और जानबूझकर अपनाई गई नीति के तहत उस तरह के आतंकवाद का सामना करना पड़ा हो, जैसा हमने किया है."

जयशंकर ने कहा, "मुझे लगता है कि अगर मैं पीछे हटकर इन संबंधों को देखूं... तो मैं पाता हूं कि दुनिया के अधिकतर देशों के अमेरिका के साथ संबंध मुश्किल रहे हैं. मेरा मतलब है कि यह कोई सांत्वना की बात नहीं हो सकती, लेकिन यह एक सच्चाई है."इसके बाद उन्होंने अमेरिका और पाकिस्तान के बीच संबंधों का जिक्र किया, जिनमें पिछले साल - खासकर जनवरी 2025 में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन का दूसरा कार्यकाल शुरू होने के कुछ ही महीनों बाद - सुधार देखा गया है.जयशंकर ने कहा कि इनमें से एक मुद्दा "हर देश की संवेदनशीलता से जुड़ा है."

एशिया सोसाइटी पॉलिसी इंस्टीट्यूट के डिस्टिंग्विश्ड फेलो और पूर्व अमेरिकी राजनयिक डैनियल रसेल के संचालन में हुई बातचीत के दौरान, जयशंकर से अमेरिका-भारत संबंधों के बारे में पूछा गया - खासकर पिछले साल व्यापार और टैरिफ से जुड़े घटनाक्रमों के बीच - और यह भी पूछा गया कि द्विपक्षीय संबंधों को "बेहतर रास्ते" पर लाने के लिए क्या करना होगा.

संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र का हाई-लेवल सोमवार को खत्म हुआ. इसके बाद, विदेश मंत्री ने एशिया सोसाइटी में आयोजित एक खास बातचीत में भारतीय-अमेरिकी समुदाय और प्रवासी समुदाय के प्रमुख सदस्यों तथा नीति विशेषज्ञों को संबोधित किया.

भारत और अमेरिका के रिश्तों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, "अगर कोई ऐसी बात जो हमारे लिए बहुत अहम है, उसे हमारा साथी देश पूरी तरह समझता या उसकी अहमियत नहीं मानता, तो इससे समस्या पैदा होती है. अगर मेरा साथी मेरी मुख्य चिंताओं में से किसी एक को पूरी तरह नहीं समझता, तो जाहिर है कि इसका असर रिश्तों पर पड़ता है."

व्हाइट हाउस में ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के कुछ ही महीनों के भीतर, भारत-अमेरिका रिश्तों में कई मुद्दों को लेकर उतार-चढ़ाव आए. इनमें टैरिफ, व्यापार, दिल्ली द्वारा रूस से ऊर्जा की खरीद और पाकिस्तान के साथ वॉशिंगटन के फिर से जुड़ने से पैदा हुई चुनौतियां शामिल थीं.पिछले साल मई में, भारत ने 'ऑपरेशन सिंदूर' चलाया था. यह ऑपरेशन पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में मौजूद आतंकी ठिकानों को निशाना बनाने के लिए किया गया था. यह कार्रवाई जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए उस कायराना आतंकी हमले के जवाब में की गई थी, जिसे पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के प्रॉक्सी ग्रुप 'द रेजिस्टेंस फ्रंट' ने अंजाम दिया था. इस हमले में 26 आम नागरिक मारे गए थे, जिनमें ज़्यादातर पर्यटक थे.

पिछले पूरे साल और हाल ही में पिछले सप्ताह यूएन जनरल असेंबली में अपने भाषण के दौरान भी, ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच टकराव को रोका था. भारत ने हमेशा किसी भी तीसरे पक्ष के दखल से इनकार किया है.पिछले साल जून में, कनाडा के कनानास्किस में जी7 नेताओं के शिखर सम्मेलन (जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए थे) से लौटने के बाद, ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के लिए लंच का आयोजन किया था.

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और मुनीर पिछले साल सितंबर में यूएन जनरल असेंबली के सेशन के दौरान व्हाइट हाउस में ट्रंप से दोबारा मिले थे. ट्रंप ने कई मौकों पर मुनीर की तारीफ करते हुए उन्हें "बेहतरीन जनरल, बेहतरीन फील्ड मार्शल और बहुत अच्छा इंसान" कहा है.जयशंकर ने कहा, "हम निश्चित रूप से उम्मीद करते हैं कि (भारत-अमेरिका) रिश्ते और बेहतर होंगे. लेकिन हमें उन मुद्दों के बारे में भी हकीकत को समझना होगा जिनका हम सामना कर रहे हैं, और अगर हम इनमें से कुछ मुद्दों पर आगे बढ़ पाते हैं, तो मुझे लगता है कि हमारे रिश्ते और बेहतर होंगे."

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