स्पेन में ट्रेन हादसा, 64 यात्रियों की मौत, 550 से अधिक यात्री थे सवार
एक ट्रेन रुकी हुई थी, जबकि दूसरी ट्रेन ने पीछे से मार दी टक्कर.
Published : October 28, 2026 at 4:00 PM IST
मैड्रिड : स्पेन में बुधवार को दो ट्रेनें आपस में टकरा गईं. दो डिब्बे पटरी से उतर गए और कम से कम 64 लोगों की मौत हो गई. अधिकारियों ने बताया कि बुधवार को मध्य स्पेन में एक हाई-स्पीड ट्रेन रुकी हुई दूसरी ट्रेन के पिछले हिस्से से टकरा गई, जिससे दो डिब्बे पटरी से उतर गए और कम से कम 64 लोगों की मौत हो गई.
कैस्टिला ला मांचा के लिए केंद्र सरकार के कार्यालय ने मरने वालों की संख्या बढ़ने की पुष्टि की है.कैस्टिला ला मांचा के क्षेत्रीय अध्यक्ष एमिलियानो गार्सिया-पेज ने बताया कि कम से कम 80 लोग घायल हुए हैं. बचावकर्मी मलबे में जीवित बचे लोगों और शवों की तलाश कर रहे हैं.इस साल स्पेन में यह दूसरा बड़ा ट्रेन हादसा है.स्पेन के रेल सिस्टम ऑपरेटर एडीआईएफ ने बताया कि यह हादसा बुधवार सुबह टोलेडो प्रांत में हुआ. कैस्टिला ला मांचा क्षेत्र की प्रवक्ता एस्थर पैडिला के अनुसार, यह हादसा दो हाई-स्पीड ट्रेनों के बीच हुआ, जिनमें सैकड़ों यात्री सवार थे. ये ट्रेनें राजधानी मैड्रिड से दक्षिण-पश्चिमी स्पेन के सेविले की ओर एक ही दिशा में जा रही थीं. मैड्रिड, स्यूदाद रियल और अंडालूसिया के बीच रेल सेवा रोक दी गई है.
यह हादसा उर्डा और लॉस येबेनेस कस्बों के बीच जैतून के खेतों से घिरे एक समतल इलाके में हुआ. इसमें एक ट्रेन का डिब्बा पूरी तरह से टूटकर मेटल और अन्य चीजों के टुकड़ों में बिखर गया, और इसका मलबा ढलान पर फैल गया.स्पेन की स्वास्थ्य मंत्री मोनिका गार्सिया ने बताया कि आपातकालीन कर्मी सबसे ज्यादा क्षतिग्रस्त हुए दो डिब्बों से बचे लोगों और शवों को बाहर निकालने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि घायलों को इलाके के अलग-अलग अस्पतालों में भेजा जा रहा है.
गार्सिया ने कहा, "यह बहुत तेज गति से हुई टक्कर थी, इसलिए हमें डर है कि यह एक बड़ी त्रासदी हो सकती है."इस हादसे में स्पेन की सरकारी कंपनी रेनफे और निजी रेल कंपनी इर्यो की ट्रेनें शामिल थीं. स्पेनिश मीडिया के अनुसार, ऐसा लगता है कि रेनफे की ट्रेन ने इर्यो की ट्रेन को टक्कर मार दी.
सरकारी प्रसारक बताया कि ट्रेन चलने से पहले कुछ पल के लिए पटरी पर रुकी थी, फिर दोबारा चली और इर्यो ट्रेन से टकरा गई.उन्होंने कहा, "हम सभी ने महसूस किया कि ट्रेन अचानक धीमी हो गई और फिर जोरदार टक्कर हुई. डिब्बा एक तरफ झुक गया, जैसे वह पलटने ही वाला हो. मेरी नाक पर चोट लगी, और सब कुछ इधर-उधर उड़ने लगा—सामान, मोबाइल फोन.सब कुछ हिल गया."
उन्होंने कहा कि हादसे के कारण का अभी पता नहीं चल पाया है. इस हादसे में स्पेन की सरकारी कंपनी आरईएनएफई और निजी रेल कंपनी आईआरवाईओ की ट्रेनें शामिल थीं. दुर्घटना स्थल पर आपातकालीन सेवाओं, दमकलकर्मियों और पुलिस की मदद के लिए एक सैन्य आपातकालीन ब्रिगेड को तैनात किया गया है. स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने दुर्घटना पर ध्यान देने के लिए अपने कार्यक्रम रद्द कर दिए. उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि वह "टोलेडो में हुए गंभीर ट्रेन हादसे से बहुत दुखी हैं." सांचेज ने लिखा, "प्रभावित यात्रियों की मदद के लिए आपातकालीन सेवाएं घटनास्थल पर काम कर रही हैं. मेरी संवेदनाएं पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ हैं."
जनवरी में भी इन दोनों कंपनियों की ट्रेनें एक भीषण हादसे का शिकार हुई थीं. पैडिला ने बताया कि RENFE ट्रेन में 397 यात्री और IRYO ट्रेन में 147 यात्री सवार थे.
पास के शहर उर्डा के मेयर मैनुअल गैलन ने स्पेनिश सरकारी ब्रॉडकास्टर टीवीई को बताया कि कई यात्री घायल हुए हैं. कैस्टिला ला मांचा के क्षेत्रीय अध्यक्ष एमिलियानो गार्सिया-पेज ने एक्स पर लिखा कि वे घटनास्थल की ओर जा रहे हैं. जनवरी में, दक्षिणी स्पेन में एक ट्रेन के पटरी से उतरकर सामने से आ रही दूसरी ट्रेन से टकरा जाने के कारण 45 लोगों की मौत हो गई थी. 2013 में हुए एक हादसे, जिसमें 80 लोगों की जान गई थी, उसके बाद यह स्पेन का सबसे घातक रेल हादसा था. जनवरी की इस घटना ने अपने व्यापक हाई-स्पीड रेल नेटवर्क पर इस यूरोपीय देश के भरोसे को हिला कर रख दिया था.
पिछले कुछ दशकों में, स्पेन ने हाई-स्पीड रेल में भारी निवेश किया है. इसे देश की रेलवे यूनियन 250 किमी/घंटा (155 मील प्रति घंटा) या उससे तेज रफ़्तार से चलने वाली ट्रेनों के लिए बनी रेल लाइनें मानती है. इस तरह स्पेन इस क्षेत्र में दुनिया का अग्रणी देश बन गया है.स्पेन ने अपनी 49 मिलियन (4.9 करोड़) की आबादी के लिए पिछले तीन दशकों से अधिक समय में लगभग 3,900 किलोमीटर (2,400 मील) लंबे ऐसे ट्रैक बिछाए हैं.
इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवेज के अनुसार केवल चीन के पास ही इससे अधिक हाई-स्पीड ट्रैक हैं. वहां पर 140 करोड़ लोगों के लिए 45,000 किलोमीटर लंबे ट्रैक मौजूद हैं. हाल ही में स्पेन ने अपने रेल नेटवर्क को निजी कंपनियों के लिए खोल दिया है, ताकि वे सरकारी कंपनी रेनफे के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकें.
स्पेन में 2022 से इरियो (IRYO) ने अपना परिचालन शुरू किया.स्पेन की ट्रेन कर्मचारी यूनियन के प्रवक्ता, जोन रोड्रिग्ज ने कहा कि निजीकरण के कारण ट्रेनों की आवाजाही बढ़ी है, जिससे रेल इंफ्रास्ट्रक्चर (बुनियादी ढांचे) पर अतिरिक्त दबाव पड़ा है.रोड्रिग्ज ने बताया, "हमें यकीन नहीं है कि हाई-स्पीड यात्री रेल सेवाओं के उदारीकरण के साथ-साथ रेल लाइनों का जरूरी रखरखाव भी किया गया है या नहीं." उन्होंने आगे कहा, "मैं यह नहीं कह रहा हूं कि यही (हादसों का) मुख्य कारण था, लेकिन हां, नेटवर्क के इस्तेमाल में हुई बढ़ोतरी एक ऐसा पहलू है जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए."
(इनपुट एजेंसी एपी)
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