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स्पेन में ट्रेन हादसा, 64 यात्रियों की मौत, 550 से अधिक यात्री थे सवार

स्पेन में ट्रेन हादसा ( AP )

मैड्रिड : स्पेन में बुधवार को दो ट्रेनें आपस में टकरा गईं. दो डिब्बे पटरी से उतर गए और कम से कम 64 लोगों की मौत हो गई. अधिकारियों ने बताया कि बुधवार को मध्य स्पेन में एक हाई-स्पीड ट्रेन रुकी हुई दूसरी ट्रेन के पिछले हिस्से से टकरा गई, जिससे दो डिब्बे पटरी से उतर गए और कम से कम 64 लोगों की मौत हो गई.

कैस्टिला ला मांचा के लिए केंद्र सरकार के कार्यालय ने मरने वालों की संख्या बढ़ने की पुष्टि की है.कैस्टिला ला मांचा के क्षेत्रीय अध्यक्ष एमिलियानो गार्सिया-पेज ने बताया कि कम से कम 80 लोग घायल हुए हैं. बचावकर्मी मलबे में जीवित बचे लोगों और शवों की तलाश कर रहे हैं.इस साल स्पेन में यह दूसरा बड़ा ट्रेन हादसा है.स्पेन के रेल सिस्टम ऑपरेटर एडीआईएफ ने बताया कि यह हादसा बुधवार सुबह टोलेडो प्रांत में हुआ. कैस्टिला ला मांचा क्षेत्र की प्रवक्ता एस्थर पैडिला के अनुसार, यह हादसा दो हाई-स्पीड ट्रेनों के बीच हुआ, जिनमें सैकड़ों यात्री सवार थे. ये ट्रेनें राजधानी मैड्रिड से दक्षिण-पश्चिमी स्पेन के सेविले की ओर एक ही दिशा में जा रही थीं. मैड्रिड, स्यूदाद रियल और अंडालूसिया के बीच रेल सेवा रोक दी गई है.

रेल दुर्घटना स्थल की ड्रोन से ली गई तस्वीर (AP) रेस्क्यू करती टीम, घायलों की तलाश में जुटे सुरक्षाकर्मी (AP) हादसे के बाद कुछ ऐसी थी स्थिति (AP) रेल दुर्घटना स्थल पर ऐसी थी स्थिति (AP) ट्रेन हादसे की तस्वीर (AP) यह हादसा उर्डा और लॉस येबेनेस कस्बों के बीच जैतून के खेतों से घिरे एक समतल इलाके में हुआ. इसमें एक ट्रेन का डिब्बा पूरी तरह से टूटकर मेटल और अन्य चीजों के टुकड़ों में बिखर गया, और इसका मलबा ढलान पर फैल गया.स्पेन की स्वास्थ्य मंत्री मोनिका गार्सिया ने बताया कि आपातकालीन कर्मी सबसे ज्यादा क्षतिग्रस्त हुए दो डिब्बों से बचे लोगों और शवों को बाहर निकालने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि घायलों को इलाके के अलग-अलग अस्पतालों में भेजा जा रहा है. गार्सिया ने कहा, "यह बहुत तेज गति से हुई टक्कर थी, इसलिए हमें डर है कि यह एक बड़ी त्रासदी हो सकती है."इस हादसे में स्पेन की सरकारी कंपनी रेनफे और निजी रेल कंपनी इर्यो की ट्रेनें शामिल थीं. स्पेनिश मीडिया के अनुसार, ऐसा लगता है कि रेनफे की ट्रेन ने इर्यो की ट्रेन को टक्कर मार दी. सरकारी प्रसारक बताया कि ट्रेन चलने से पहले कुछ पल के लिए पटरी पर रुकी थी, फिर दोबारा चली और इर्यो ट्रेन से टकरा गई.उन्होंने कहा, "हम सभी ने महसूस किया कि ट्रेन अचानक धीमी हो गई और फिर जोरदार टक्कर हुई. डिब्बा एक तरफ झुक गया, जैसे वह पलटने ही वाला हो. मेरी नाक पर चोट लगी, और सब कुछ इधर-उधर उड़ने लगा—सामान, मोबाइल फोन.सब कुछ हिल गया." उन्होंने कहा कि हादसे के कारण का अभी पता नहीं चल पाया है. इस हादसे में स्पेन की सरकारी कंपनी आरईएनएफई और निजी रेल कंपनी आईआरवाईओ की ट्रेनें शामिल थीं. दुर्घटना स्थल पर आपातकालीन सेवाओं, दमकलकर्मियों और पुलिस की मदद के लिए एक सैन्य आपातकालीन ब्रिगेड को तैनात किया गया है. स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने दुर्घटना पर ध्यान देने के लिए अपने कार्यक्रम रद्द कर दिए. उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि वह "टोलेडो में हुए गंभीर ट्रेन हादसे से बहुत दुखी हैं." सांचेज ने लिखा, "प्रभावित यात्रियों की मदद के लिए आपातकालीन सेवाएं घटनास्थल पर काम कर रही हैं. मेरी संवेदनाएं पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ हैं." जनवरी में भी इन दोनों कंपनियों की ट्रेनें एक भीषण हादसे का शिकार हुई थीं. पैडिला ने बताया कि RENFE ट्रेन में 397 यात्री और IRYO ट्रेन में 147 यात्री सवार थे.