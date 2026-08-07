ETV Bharat / international

न्यू मैक्सिको कोर्ट से मेटा को बड़ा झटका, ठोका करोड़ों का जुर्माना, बच्चों की मेंटल हेल्थ बिगड़ी

न्यू मैक्सिको की एक अदालत ने मेटा पर 567 मिलियन डॉलर का जुर्माना लगाया. बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर असर को लेकर ये फैसला सुनाया.

Court orders Meta
न्यू मैक्सिको की एक अदालत ने मेटा पर 567 मिलियन डॉलर का जुर्माना लगाया (AP)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 7, 2026 at 8:06 AM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

न्यू मैक्सिको: अमेरिका के न्यू मैक्सिको की एक कोर्ट ने इंस्टाग्राम और फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा को एक अहम ट्रायल के दूसरे फेज में अपने प्लेटफॉर्म से युवाओं को हो रहे नुकसान को ठीक करने के लिए 567 मिलियन डॉलर देने का आदेश दिया है.

जज ब्रायन बिडशेड ने गुरुवार देर रात एक फैसले में कहा कि ज़्यादातर पैसा 420 मिलियन डॉलर युवाओं के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाएगा. बाकी पैसा अगले पांच सालों में जागरूकता और रोकथाम, स्क्रीनिंग सर्विस और दूसरे खर्चों पर खर्च किया जाएगा.

यह नया जुर्माना 375 मिलियन डॉलर की सिविल पेनल्टी के अलावा है, जो जूरी ने मार्च में मेटा के खिलाफ लगाई थी. यह फैसला तब आया था जब कंपनी ने जानबूझकर बच्चों की मेंटल हेल्थ को नुकसान पहुंचाया और अपने प्लेटफॉर्म पर बच्चों के यौन शोषण के बारे में जो कुछ भी उसे पता था, उसे छिपाया.

दूसरे फेज में प्रॉसिक्यूटर ने जज से मेटा में बड़े बदलाव करने को कहा, जिसका मकसद एडिक्टिव फीचर्स पर लगाम लगाना, उम्र वेरिफिकेशन को बेहतर बनाना और डिफ़ॉल्ट प्राइवेसी सेटिंग्स और ज़्यादा निगरानी के जरिए बच्चों के यौन शोषण को रोकना है.

मेटा जिस कुल रकम के लिए जिम्मेदार है 942 मिलियन डॉलर, यह उसके सालाना मुनाफे का एक छोटा सा हिस्सा है, जो 2025 में लगभग 60 बिलियन डॉलर था. गुरुवार को ट्रेडिंग के बाद निवेशकों ने न्यू मेक्सिको के फैसले को नजरअंदाज कर दिया, जिससे मेटा का स्टॉक आधे परसेंट से भी कम गिरकर 589.44 डॉलर पर आ गया.

फिर भी यह फ़ैसला मेटा के लिए एक और झटका है, जिस पर सोशल मीडिया से नुकसान झेलने वाले बच्चों के हजारों परिवारों की तरफ से मुकदमों की बाढ़ आ गई है. न्यू मैक्सिको के अटॉर्नी जनरल राउल टोरेज ने कहा कि इससे यह साफ़ मैसेज जाता है कि जब कंपनियाँ जानबूझकर बच्चों को खतरे में डालती हैं, तो उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाएगा.

उन्होंने एक बयान में कहा, 'आज का फ़ैसला हर उस माता-पिता की जीत है जो इस बात को लेकर परेशान थे कि सोशल मीडिया उनके बच्चे के साथ क्या कर रहा है और हर उस बच्चे की जीत है जो ऑनलाइन सुरक्षित तरीके से बड़ा होने का हक़दार है.' मेटा ने अपील करने का दावा किया.

कंपनी ने एक बयान में कहा, 'हम अपने प्लेटफॉर्म पर लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं और बुरे लोगों और नुकसान पहुंचाने वाले कंटेंट को पहचानने और हटाने की चुनौतियों के बारे में ट्रांसपेरेंट रहे हैं. हमें ऑनलाइन टीनएजर्स की सुरक्षा के अपने रिकॉर्ड पर भरोसा है और हम उन दावों के खिलाफ खुद का बचाव करते रहेंगे जो तथ्यों को गलत तरीके से पेश करते हैं.'

मेटा के प्लेटफॉर्म का लुक बदल सकता है

जज ने फेसबुक और इंस्टाग्राम को बैनर और जानकारी वाली स्क्रीन बनाने का आदेश दिया, ताकि उनके प्रोटेक्शन फीचर्स, बेस्ट प्रैक्टिस और गलत कमेंट से निपटने के टूल्स के बारे में साफ-साफ बताया जा सके, और उन्हें रेगुलर दिखाया जा सके. ये बदलाव और न्यू मैक्सिको में एक एजुकेशनल कैंपेन राज्य द्वारा रिव्यू किए जाएंगे.

कोर्ट ने कहा कि फेडरल बच्चों के प्राइवेसी कानून मेटा को 13 साल से कम उम्र के बच्चों पर एज-वेरिफिकेशन टूल्स लगाने से रोकते हैं. चिल्ड्रन्स ऑनलाइन प्राइवेसी प्रोटेक्शन एक्ट, या कोपा (COPPA), का मतलब है कि वह मेटा को बच्चों से पर्सनल डेटा जमा करने या ऑनलाइन पैसिवली ट्रैक किए जाने का अनुरोध करने का आदेश नहीं दे सकता, भले ही एज वेरिफिकेशन के लिए ही क्यों न हो.

कोर्ट ने यह भी कहा कि बच्चों की उम्र का वेरिफिकेशन सिर्फ मेटा के लिए करना और दूसरी सोशल मीडिया कंपनियों के लिए नहीं करना, कंपनी के लिए गलत और बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होगा. इसके बजाय कोर्ट ने मेटा को न्यू मैक्सिको में अपने एज एश्योरेंस टूल्स को बेहतर बनाना जारी रखने का आदेश दिया.

इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके लोगों की उम्र का पता लगाना शामिल है, जैसे कि उनके दोस्त कौन हैं और वे किस तरह का कंटेंट पोस्ट और देखते हैं. मेटा को अगले दो सालों में एक खास '13 साल से कम उम्र का प्रेडिक्शन मॉडल' बनाने की भी कोशिश करनी होगी.

इसके अलावा मेटा को न्यू मैक्सिको में इंस्टाग्राम और फेसबुक यूजर्स के लिए उम्र का प्रूफ भी मांगना चाहिए, जिनके बारे में उसका अंदाजा है कि वे 13 साल से कम उम्र के हैं. अगर वह किसी यूजर को 13 साल से कम या 18 साल से कम उम्र का पाता है, लेकिन उसकी उम्र का अंदाज़ा नहीं लगा पाता है, तो मेटा को यूजर को तब तक 13 साल से कम या 18 साल से कम उम्र का ही मानना ​​होगा, जब तक यूजर अपनी उम्र वेरिफ़ाई नहीं कर लेता.

कंपनी को स्कूलों या बच्चों की सुरक्षा करने वाली संस्था के साथ पार्टनरशिप करके एक रिपोर्टिंग पोर्टल भी बनाना होगा, जहाँ स्कूल स्टाफ उन यूजर्स को फ़्लैग कर सके जो 13 साल से कम उम्र के हो सकते हैं. और उसे 13 साल से कम उम्र के यूज़र्स की इकट्ठा की गई पर्सनल जानकारी डिलीट करनी होगी. कोर्ट ने मेटा को यह भी आदेश दिया कि वह साल में दो बार अपनी प्रोग्रेस पर रिपोर्ट करे कि वह कमी के उपायों का पालन कैसे कर रहा है.

मेटा इस महीने कैलिफ़ोर्निया में मुकदमों की बाढ़ के बीच ट्रायल के लिए तैयार हो रहा है. मेटा इस महीने के आखिर में कैलिफ़ोर्निया के ओकलैंड में फ़ेडरल कोर्ट में ट्रायल के लिए भी तैयार हो रहा है. यहाँ, मेटा उन 29 राज्यों में से पहले चार का सामना करेगा जिन्होंने 2023 में दायर एक फ़ेडरल मल्टी-डिस्ट्रिक्ट मुकदमे में उस पर मुकदमा किया था. उस पर इंस्टाग्राम और फ़ेसबुक पर जानबूझकर ऐसे फ़ीचर डिजाइन करके युवाओं में मेंटल हेल्थ संकट को बढ़ाने का आरोप है, जिससे बच्चे उसके प्लेटफ़ॉर्म के आदी हो जाते हैं. टेनेसी समेत आठ राज्यों ने जहाँ अभी ट्रायल चल रहा है, अपने-अपने राज्य के कोर्ट में मुकदमे दायर किए हैं.

और पिछले महीने के आखिर में टिकटॉक, स्नैप (Snap) और गूगल के यूट्यूब के साथ मेटा पर भी चार टीनएजर्स के परिवारों ने केस किया, जिन्होंने सुसाइड कर लिया था. उनका कहना है कि उनके प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने से 'सालों से बढ़ते नुकसान' की वजह से आखिरकार उनकी मौत हो गई.

नॉर्थईस्टर्न यूनिवर्सिटी में सोशल मीडिया और साइबर सिक्योरिटी पर फोकस करने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर लॉरा एडेलसन ने कहा, 'अमेरिका सोशल मीडिया पर बैन लगाने वाला कानून पास नहीं करने वाला है. लेकिन अगर मेटा जैसी कंपनियों को पता है कि वे प्रोडक्ट डिज़ाइन से यूजर्स को नुकसान पहुंचा रही है, तो राज्य आखिरकार इस पर लगाम लगाने का कोई रास्ता ढूंढ लेंगे.'

ये भी पढ़ें- मेटा के 'बाल शोषण विज्ञापन' पर जवाब की समीक्षा कर रही सरकार, जांच के बाद होगी उचित कार्रवाई: आईटी सचिव

TAGGED:

PAY 567 MILLION DOLLAR
ADDRESS KIDS MENTAL HEALTH
मेटा जुर्माना
इंस्टाग्राम और फेसबुक
COURT ORDERS META

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.