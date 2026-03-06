ETV Bharat / international

नेपाल में आम चुनाव के बाद मतगणना, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी सबसे आगे

काठमांडू : नेपाल में छह महीने पहले हुए ‘जेन जेड’ के विरोध प्रदर्शन और फिर सितंबर में के पी शर्मा ओली के नेतृत्व वाली सरकार के गिरने के बाद हुए पहले आम चुनाव में शुक्रवार को जारी मतगणना के रुझानों के अनुसार पूर्व रैपर बालेंद्र शाह के नेतृत्व वाली नवगठित राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (आरएसपी) भारी जीत की ओर अग्रसर है.

रैपर से राजनेता बने बालेंद्र शाह की नवगठित राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (आरएसपी) शुक्रवार को नेपाल में सितंबर में हुए हिंसक जन-पीढ़ीगत प्रदर्शनों के बाद हुए पहले आम चुनावों में भारी जीत की ओर अग्रसर है. चुनाव आयोग के अनुसार दोपहर 2 बजे तक मतगणना जारी थी और आरएसपी 94 में से 70 निर्वाचन क्षेत्रों में आगे चल रही थी, जबकि नेपाली कांग्रेस, सीपीएन-यूएमएल और नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी छह-छह निर्वाचन क्षेत्रों में आगे थीं.भारत इस चुनाव पर कड़ी नजर रख रहा है.

भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने दिल्ली में कहा, "हम पारस्परिक लाभ के लिए अपने दोनों देशों और लोगों के बीच मजबूत बहुआयामी संबंधों को और आगे बढ़ाने के लिए नेपाल की नई सरकार के साथ काम करने के लिए उत्सुक हैं."

उन्होंने कहा कि भारत ने "नेपाल में शांति, प्रगति और स्थिरता का लगातार समर्थन किया है और अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप, इन चुनावों के लिए नेपाल सरकार के अनुरोध के अनुसार रसद संबंधी आपूर्ति प्रदान की है."

नेपाल में छह महीने पहले हुए "जेन जी" के विरोध प्रदर्शन के बाद पहले आम चुनाव के लिए शुक्रवार को जारी मतगणना के शुरुआती रुझानों के अनुसार पूर्व रैपर बालेंद्र शाह के नेतृत्व वाली नवगठित राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (आरएसपी) बढ़त बनाए हुए हैं.

पार्टी सूत्रों के अनुसार, आरएसपी ने तीन सीट जीत ली हैं और वह 45 अन्य निर्वाचन क्षेत्रों में आगे है. पूर्व प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल ‘प्रचंड’ के नेतृत्व वाली नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी दो सीट पर आगे है और राजशाही समर्थक राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी एक सीट पर आगे है.

आरएसपी सूत्रों के अनुसार, पार्टी ने काठमांडू 1, काठमांडू 7 और काठमांडू 8 सहित तीन सीट जीत ली हैं. हालांकि, निर्वाचन आयोग ने इन सीट पर आरएसपी की जीत की अभी आधिकारिक तौर पर घोषणा नहीं की है.

बिराज भक्त श्रेष्ठ ने काठमांडू 8 से, रंजू दर्शन ने काठमांडू 1 से और गणेश पराजुली ने काठमांडू 7 से जीत हासिल की.

आरएसपी केंद्रीय समिति के सदस्य आर के धुंगाना के अनुसार, आरएसपी के उम्मीदवार रंजू दर्शन ने काठमांडू 1 निर्वाचन क्षेत्र में ‘‘भारी अंतर’’ से जीत हासिल की.

धुंगाना ने बताया कि रंजू को 10,000 से अधिक वोट मिले जो उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी एवं नेपाली कांग्रेस के उम्मीदवार प्रबल थापा छेत्री के मतों से लगभग दोगुने हैं.