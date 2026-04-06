एक नजर में जानें ईरान पर अमेरिका-इजराइल के एक महीने के युद्ध की कीमत
ईरान युद्ध के चलते अर्थव्यवस्था के साथ साथ ईंधन, जानमाल और पर्यावरण को भी काफी नुकसान पहुंच रहा है.
Published : April 6, 2026 at 9:43 AM IST
हैदराबाद: ईरान पर अमेरिका-इजराइल हमले का पूरी दुनिया में व्यापक असर पड़ा है. खाड़ी देशों में जहां जान माल को भारी नुकसान पहुंचा है वहीं पूरे विश्व में ईंधन को लेकर संकट उत्पन्न हो गया है. इससे लाखों लोगों के गरीबी में चले जाने की आशंका है. अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर थोपा गया मिडिल ईस्ट युद्ध 29 मार्च को एक महीना पूरा हो गया. आइए युद्ध की कीमत पर नजर डालें..
युद्ध की इंसानी कीमत (27 मार्च तक)
1,937 : ईरान के सरकारी ब्रॉडकास्टर ने बताया कि हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक अमेरिका -इजराइली हमलों में मरने वालों की संख्या अब 1,500 से ज्यादा हो गई है. वहीं कम से कम 24,800 लोग घायल हुए हैं. मरने वालों में 240 महिलाएं हैं, मिनाब के एक गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल में 168 बच्चे मारे गए.
19: ईरानी हमलों में 19 इज़राइली मारे गए और 5226 घायल हुए.
13: 13 US कर्मचारी मारे गए और 200 घायल हुए.
25: खाड़ी देशों में 25 मारे गए.
1094: लेबनान में 1094 लोग मारे गए और 3119 घायल हुए.
3.2 मिलियन: यूएन रिफ्यूजी एजेंसी का कहना है कि चल रहे युद्ध की वजह से ईरान में 3.2 मिलियन लोग बेघर हो गए हैं.
168: 28 फरवरी, 2026 को दक्षिणी ईरान के मिनाब शहर में एक स्कूल 'शजारेह तैयबेह' (द गुड ट्री) पर मिसाइलों से हमला हुआ. ईरानी अधिकारियों ने मरने वालों की आखिरी संख्या 165 बताई है, जिनमें से ज्यादातर 7 से 12 साल की लड़कियां थी. हमले में कम से कम 95 और लोग घायल हुए.
85000: ईरान की रेड क्रिसेंट सोसाइटी के हेड के मुताबिक, ईरान के खिलाफ अमेरिकी-इजराइली हमले की शुरुआत के बाद से घरों, स्कूलों और मेडिकल सेंटरों समेत 85,000 से ज्यादा आम लोगों की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा है.
आर्थिक खर्च
3.7 बिलियन डॉलर: सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज (CSIS) के अनुसार ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के पहले 100 घंटों में लगभग 3.7 बिलियन डॉलर का खर्च आया जो हर दिन लगभग 891एम डॉलर था और ज्यादातर खर्च बजट में शामिल नहीं था.
800m डॉलर: मिडिल ईस्ट में अमेरिका के मिलिट्री बेस पर ईरानी हमलों से लगभग 800m डॉलर (£600m) का नुकसान हुआ.
25 बिलियन डॉलर से 30 बिलियन डॉलर: ईरान के खिलाफ चल रहे अमेरिका के नेतृत्व वाले मिलिट्री कैंपेन जो अब अपने चौथे हफ़्ते में है में पहले ही अमेरिकी टैक्सपेयर्स को सीधे मिलिट्री खर्च में लगभग 25 बिलियन से 30 बिलियन डॉलर का नुकसान हो चुका है.
40: इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के हेड ने सोमवार को कहा कि ईरान युद्ध शुरू होने के बाद से मिडिल ईस्ट के नौ देशों में कम से कम 40 एनर्जी एसेट्स को 'बहुत ज्यादा' नुकसान हुआ है.
30 से 40%: ईरान के जवाबी हमलों से गल्फ की 30 और 40 परसेंट रिफाइनिंग कैपेसिटी को नुकसान हुआ है या वह खत्म हो गई है, जिससे ग्लोबल ऑयल मार्केट में हर दिन 11 मिलियन बैरल की कमी हो गई है.
25 बिलियन डॉलर: रिस्टैड एनर्जी के अनुमान के मुताबिक एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर की मरम्मत और रेस्टोरेशन की लागत अब तक कम से कम 25 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकती है.
12 बिलियन डॉलर: वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल (WTTC) का अनुमान है कि ईरान में बढ़ते संघर्ष का असर पहले से ही मिडिल ईस्ट में ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर पर पड़ रहा है. इससे इंटरनेशनल विजिटर के खर्च में हर दिन कम से कम 600 मिलियन अमेरिकी डॉलर का असर पड़ रहा है, क्योंकि हवाई यात्रा, यात्रियों के भरोसे और रीजनल कनेक्टिविटी में रुकावट से डिमांड पर असर पड़ रहा है. इस कैलकुलेशन से पता चला कि युद्ध के पहले 20 दिनों में टूरिज्म रेवेन्यू में नुकसान 12 बिलियन डॉलर से ज्यादा हो गया.
3400: युद्ध के पहले 24 घंटों में एयरलाइंस ने पूरे इलाके में 3,400 से ज़्यादा फ़्लाइट कैंसिल कर दीं, क्योंकि इसके बाद भी कैंसिलेशन और देरी जारी रही.
80,000: युद्ध के पहले हफ़्ते में अकेले दुबई में टूरिस्ट ने 80,000 से ज़्यादा होटल रिजर्वेशन कैंसिल कर दिए, क्योंकि पूरे इलाके के होटलों को अपनी ऑक्यूपेंसी रेट बनाए रखने के लिए भारी डिस्काउंट देना पड़ा.
207 बिलियन डॉलर: लड़ाई से पहले के अंदाज़ों के मुताबिक, मिडिल ईस्ट 2026 में इंटरनेशनल विज़िटर के खर्च से लगभग 207 बिलियन डॉलर का रेवेन्यू कमाएगा. मौजूदा डेवलपमेंट से पता चलता है कि इस टारगेट को गंभीर खतरा था.
178 बिलियन डॉलर: वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल (WTTC) का 2026 में मिडिल ईस्ट के लिए लड़ाई से पहले का अनुमान, जिसमें इस साल पूरे इलाके में इंटरनेशनल विजिटर के खर्च में 178 बिलियन डॉलर का अनुमान लगाया गया था.
56 बिलियन डॉलर: ऑक्सफ़ोर्ड इकोनॉमिक्स के अनुसार अगर लड़ाई लंबी चली तो आने वालों की संख्या में 27 परसेंट की कमी आ सकती है. इसका मतलब है कि पहले के अनुमानों की तुलना में 38 मिलियन विजिटर का नुकसान हो सकता है और 56 बिलियन डॉलर तक का रेवेन्यू लॉस हो सकता है.
100डॉलर से ऊपर: ब्रेंट क्रूड ऑयल 100 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर चला गया है जो पिछले महीने अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ने पर लगभग 65 डॉलर था.
पर्यावरण को नुकसान
5 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड: ईरान युद्ध के पहले 14 दिनों में 5 मिलियन टन से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट (CO₂e) पैदा हुआ.
एमिशन का ब्रेकडाउन: एनालिसिस में लड़ाई के पहले दो हफ़्तों के दौरान एमिशन के कई बड़े सोर्स की पहचान की गई है.
घरों और इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान: 2.4 मिलियन tCO₂e
मिलिट्री ऑपरेशन में फ्यूल का इस्तेमाल: 529,000 tCO₂e
तेल का जलना और खत्म होना: 1.88 मिलियन tCO₂e
मिलिट्री इक्विपमेंट का नुकसान: 172,000 tCO₂e
मिसाइल और ड्रोन: 55,000 tCO₂e