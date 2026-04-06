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एक नजर में जानें ईरान पर अमेरिका-इजराइल के एक महीने के युद्ध की कीमत

हैदराबाद: ईरान पर अमेरिका-इजराइल हमले का पूरी दुनिया में व्यापक असर पड़ा है. खाड़ी देशों में जहां जान माल को भारी नुकसान पहुंचा है वहीं पूरे विश्व में ईंधन को लेकर संकट उत्पन्न हो गया है. इससे लाखों लोगों के गरीबी में चले जाने की आशंका है. अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर थोपा गया मिडिल ईस्ट युद्ध 29 मार्च को एक महीना पूरा हो गया. आइए युद्ध की कीमत पर नजर डालें..

युद्ध की इंसानी कीमत (27 मार्च तक)

1,937 : ईरान के सरकारी ब्रॉडकास्टर ने बताया कि हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक अमेरिका -इजराइली हमलों में मरने वालों की संख्या अब 1,500 से ज्यादा हो गई है. वहीं कम से कम 24,800 लोग घायल हुए हैं. मरने वालों में 240 महिलाएं हैं, मिनाब के एक गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल में 168 बच्चे मारे गए.

19: ईरानी हमलों में 19 इज़राइली मारे गए और 5226 घायल हुए.

13: 13 US कर्मचारी मारे गए और 200 घायल हुए.

25: खाड़ी देशों में 25 मारे गए.

1094: लेबनान में 1094 लोग मारे गए और 3119 घायल हुए.

3.2 मिलियन: यूएन रिफ्यूजी एजेंसी का कहना है कि चल रहे युद्ध की वजह से ईरान में 3.2 मिलियन लोग बेघर हो गए हैं.

168: 28 फरवरी, 2026 को दक्षिणी ईरान के मिनाब शहर में एक स्कूल 'शजारेह तैयबेह' (द गुड ट्री) पर मिसाइलों से हमला हुआ. ईरानी अधिकारियों ने मरने वालों की आखिरी संख्या 165 बताई है, जिनमें से ज्यादातर 7 से 12 साल की लड़कियां थी. हमले में कम से कम 95 और लोग घायल हुए.

85000: ईरान की रेड क्रिसेंट सोसाइटी के हेड के मुताबिक, ईरान के खिलाफ अमेरिकी-इजराइली हमले की शुरुआत के बाद से घरों, स्कूलों और मेडिकल सेंटरों समेत 85,000 से ज्यादा आम लोगों की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा है.

आर्थिक खर्च

3.7 बिलियन डॉलर: सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज (CSIS) के अनुसार ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के पहले 100 घंटों में लगभग 3.7 बिलियन डॉलर का खर्च आया जो हर दिन लगभग 891एम डॉलर था और ज्यादातर खर्च बजट में शामिल नहीं था.

800m डॉलर: मिडिल ईस्ट में अमेरिका के मिलिट्री बेस पर ईरानी हमलों से लगभग 800m डॉलर (£600m) का नुकसान हुआ.

25 बिलियन डॉलर से 30 बिलियन डॉलर: ईरान के खिलाफ चल रहे अमेरिका के नेतृत्व वाले मिलिट्री कैंपेन जो अब अपने चौथे हफ़्ते में है में पहले ही अमेरिकी टैक्सपेयर्स को सीधे मिलिट्री खर्च में लगभग 25 बिलियन से 30 बिलियन डॉलर का नुकसान हो चुका है.

40: इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के हेड ने सोमवार को कहा कि ईरान युद्ध शुरू होने के बाद से मिडिल ईस्ट के नौ देशों में कम से कम 40 एनर्जी एसेट्स को 'बहुत ज्यादा' नुकसान हुआ है.

30 से 40%: ईरान के जवाबी हमलों से गल्फ की 30 और 40 परसेंट रिफाइनिंग कैपेसिटी को नुकसान हुआ है या वह खत्म हो गई है, जिससे ग्लोबल ऑयल मार्केट में हर दिन 11 मिलियन बैरल की कमी हो गई है.