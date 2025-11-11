ETV Bharat / international

लाल किला विस्फोट पर यूएस की पैनी नजर, अमेरिकियों के लिए जारी की एडवाइजरी

अमेरिकी दूतावास ने अपने नागरिकों को दिल्ली में लालकिले और चांदनी चौक के इलाकों से दूर रहने और भीड़भाड़ से बचने की सलाह दी.

Red Fort Explosion
10 नवंबर, 2025 को नई दिल्ली में लाल किले के पास खड़ी एक कार में हुए विस्फोट के बाद बचाव कार्य जारी है. (PTI)
By PTI

Published : November 11, 2025 at 9:35 AM IST

वॉशिंगटन: दिल्ली में लाल किले के पास हुए घातक विस्फोट पर शोक व्यक्त करते हुए, अमेरिका ने कहा कि वह स्थिति पर कड़ी नजर रख रहा है.

यूएस विदेश विभाग के दक्षिण एवं मध्य एशियाई मामलों के ब्यूरो ने सोमवार को एक पोस्ट में कहा, "नई दिल्ली में हुए भयानक विस्फोट से प्रभावित लोगों के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं. हम स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं. जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं. घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं."

अमेरिकी विदेश विभाग के कांसुलर मामलों ने एक "सुरक्षा अलर्ट" में कहा कि "हालांकि विस्फोट का कारण अभी अज्ञात है. भारत सरकार ने कई भारतीय राज्यों को हाई अलर्ट पर रखा है." अपने सुरक्षा अलर्ट में, दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास ने अपने नागरिकों को दिल्ली में लाल किले और चांदनी चौक के आसपास के इलाकों से दूर रहने, भीड़भाड़ से बचने और स्थानीय मीडिया पर अपडेट्स देखने की सलाह दी है. इसने अमेरिकी नागरिकों को अपने आसपास के वातावरण के प्रति सचेत रहने और पर्यटकों से अक्सर प्रभावित होने वाले स्थानों पर सतर्क रहने की सलाह दी है.

इससे पहले, विदेश विभाग के एक प्रवक्ता ने पीटीआई को बताया था, "हमें दिल्ली में लाल किले के पास हुए विस्फोट की जानकारी है. हम स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं और कांसुलर सहायता प्रदान करने के लिए तैयार हैं."

अधिकारियों ने बताया कि सोमवार शाम लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास एक ट्रैफिक सिग्नल पर धीमी गति से चल रही एक कार में उच्च तीव्रता वाला विस्फोट हुआ, जिसमें कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई. कई लोग घायल हो गए. इस ब्लास्ट से कई वाहन जलकर खाक हो गए.

यह विस्फोट उस व्यस्त शाम को हुआ जब इलाका लोगों से भरा हुआ था और इसमें दो महिलाओं सहित 30 लोग घायल हो गए. घायलों को कुछ किलोमीटर दूर एलएनजेपी अस्पताल ले जाया गया.

पुलिस ने कहा कि जिस कार में विस्फोट हुआ, उसमें तीन लोग सवार थे. उन्होंने यह भी कहा कि वे इस बात की भी जाँच कर रहे हैं कि क्या यह आत्मघाती हमला था. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, "विस्फोट एक चलती हुंडई i20 कार में हुआ, जिसमें 3 लोग बैठे थे. हमें घायलों के शरीर में कोई छर्रा या पंचर नहीं मिला है, जो विस्फोट में असामान्य है. हम सभी पहलुओं की जांच कर रहे हैं."

