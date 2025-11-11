ETV Bharat / international

लाल किला विस्फोट पर यूएस की पैनी नजर, अमेरिकियों के लिए जारी की एडवाइजरी

10 नवंबर, 2025 को नई दिल्ली में लाल किले के पास खड़ी एक कार में हुए विस्फोट के बाद बचाव कार्य जारी है. ( PTI )

वॉशिंगटन: दिल्ली में लाल किले के पास हुए घातक विस्फोट पर शोक व्यक्त करते हुए, अमेरिका ने कहा कि वह स्थिति पर कड़ी नजर रख रहा है.

यूएस विदेश विभाग के दक्षिण एवं मध्य एशियाई मामलों के ब्यूरो ने सोमवार को एक पोस्ट में कहा, "नई दिल्ली में हुए भयानक विस्फोट से प्रभावित लोगों के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं. हम स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं. जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं. घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं."

अमेरिकी विदेश विभाग के कांसुलर मामलों ने एक "सुरक्षा अलर्ट" में कहा कि "हालांकि विस्फोट का कारण अभी अज्ञात है. भारत सरकार ने कई भारतीय राज्यों को हाई अलर्ट पर रखा है." अपने सुरक्षा अलर्ट में, दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास ने अपने नागरिकों को दिल्ली में लाल किले और चांदनी चौक के आसपास के इलाकों से दूर रहने, भीड़भाड़ से बचने और स्थानीय मीडिया पर अपडेट्स देखने की सलाह दी है. इसने अमेरिकी नागरिकों को अपने आसपास के वातावरण के प्रति सचेत रहने और पर्यटकों से अक्सर प्रभावित होने वाले स्थानों पर सतर्क रहने की सलाह दी है.

इससे पहले, विदेश विभाग के एक प्रवक्ता ने पीटीआई को बताया था, "हमें दिल्ली में लाल किले के पास हुए विस्फोट की जानकारी है. हम स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं और कांसुलर सहायता प्रदान करने के लिए तैयार हैं."