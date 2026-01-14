ETV Bharat / international

ईरान में संघर्ष जारी रखें, सरकार को हालात सामान्य दिखाने ना दें: रजा पहलवी की अपील

वॉशिंगटन: ईरान में चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच, निर्वासित क्राउन प्रिंस रजा पहलवी ने मंगलवार को प्रदर्शनकारियों और देश की सेना से अपील करते हुए कहा कि दुनिया ने न सिर्फ प्रदर्शनकारियों की हिम्मत और आवाज को देखा और सुना है, बल्कि कार्रवाई भी कर रही है.

उन्होंने नागरिकों से खामेनेई शासन के खिलाफ आंदोलन जारी रखने का आग्रह किया और चेतावनी दी कि हिंसा के लिए जिम्मेदार लोगों को आखिरकार जवाबदेह ठहराया जाएगा. एक्स पर शेयर किए गए एक वीडियो मैसेज में पहलवी ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विरोध प्रदर्शनों पर प्रतिक्रिया दी है, और कहा है कि ईरानियों की आवाज देश की सीमाओं के बाहर भी सुनी जा रही है.

प्रदर्शनकारियों को सीधे संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, 'मेरे देशवासियों जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले संदेश में बताया था, दुनिया ने न केवल आपका साहस और आपकी आवाज देखी और सुनी है, बल्कि कार्रवाई भी कर रही है. अब तक, आपने निस्संदेह अमेरिका के राष्ट्रपति का संदेश सुन लिया होगा. मदद आ रही है.'

इसके अलावा, पहलवी ने प्रदर्शनकारियों से मजबूत बने रहने की अपील की और उनसे अनुरोध किया कि वे खेमेनी सरकार को हालात को सामान्य दिखाने न दें. उन्होंने कहा, 'संघर्ष जारी रखें. इस सरकार को हालात को सामान्य न दिखाने दें, और कहा कि हिंसा के पैमाने ने लोगों और सत्ताधारी सिस्टम के बीच रिश्ते को हमेशा के लिए बदल दिया है.' उन्होंने कहा, 'इतनी सारी हत्याओं के बाद हमारे और इस सरकार के बीच खून का एक समुद्र है.'

देश से बाहर निकाले गए क्राउन प्रिंस ने नागरिकों से विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुए कथित दुर्व्यवहारों को डॉक्यूमेंट करने की अपील की. ​​उन्होंने कहा, 'इन अपराधियों के नाम लिखो. एक दिन, उन्हें अपने कामों के लिए न्याय का सामना करना पड़ेगा.' ईरान के सुरक्षा बलों और मिलिट्री कर्मियों से सीधे अपील करते हुए, पहलवी ने देश को उसके मौजूदा शासकों से अलग करने की कोशिश की.