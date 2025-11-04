ETV Bharat / international

पत्नी की हिंदू आस्था पर टिप्पणी को लेकर कांग्रेसी नेता ने की जेडी वेंस की आलोचना, बताया- बेहद निराशाजनक

अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस (फाइल फोटो) ( ANI )

वाशिंगटन: अमेरिकी सांसद राजा कृष्णमूर्ति ने उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की हिंदू पत्नी को लेकर की गई हालिया टिप्पणियों की आलोचना करते हुए कहा कि वे देश में पहले से ही बढ़ रहे पूर्वाग्रह और हिंदू विरोधी भावना के माहौल को और बढ़ा रहे हैं. कृष्णमूर्ति ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, 'ऐसे समय में जब हिंदू और भारतीय-अमेरिकी समुदाय बढ़ते पूर्वाग्रह, सामूहिक निर्वासन की चर्चा और यहां तक ​​कि अपनी ही पार्टी के सदस्यों के खिलाफ बढ़ती हिंदू विरोधी भावना का सामना कर रहे हैं, यह बेहद निराशाजनक है कि उपराष्ट्रपति ने नफरत के सामने चुप रहते हुए अपनी हालिया टिप्पणियों के माध्यम से उस माहौल को और बढ़ा दिया है.' वेंस भारतीय-अमेरिकी उषा वेंस से शादी की हैं. उन्होंने मिसिसिपी विश्वविद्यालय में एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान की गई अपनी टिप्पणी के बाद आलोचनाओं का सामना किया. अपने अंतर्धार्मिक विवाह के बारे में एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, 'अब, ज्यादातर रविवार को उषा मेरे साथ चर्च आएगी. जैसा कि मैंने उसे बताया है और जैसा कि मैंने सार्वजनिक रूप से कहा है और जैसा कि मैं अब अपने 10,000 करीबी दोस्तों के सामने कहूँगा, क्या मुझे उम्मीद है कि अंततः वह भी उसी बात से प्रभावित होगी जिससे मैं चर्च में प्रभावित हुआ था? हाँ, मैं सचमुच यही चाहता हूँ क्योंकि मैं ईसाई धर्म के सुसमाचार में विश्वास करता हूँ और मुझे उम्मीद है कि अंततः मेरी पत्नी भी इसे उसी नजर से देखेगी.' उन्होंने आगे कहा, 'लेकिन अगर वह ऐसा नहीं करती, तो ईश्वर कहते हैं कि हर किसी की स्वतंत्र इच्छा होती है और इसलिए इससे मुझे कोई समस्या नहीं है. यह एक ऐसी बात है जिसे आप अपने दोस्तों, अपने परिवार और अपने प्रियजन के साथ मिलकर सुलझाते हैं.' 2019 में कैथोलिक धर्म अपनाने वाले वेंस ने उषा के पालन-पोषण के बारे में बताते हुए कहा, 'मेरी पत्नी ईसाई धर्म में पली-बढ़ी नहीं. मुझे लगता है कि यह कहना उचित होगा कि वह एक हिंदू परिवार में पली-बढ़ी, लेकिन किसी भी तरह से कोई खास धार्मिक परिवार नहीं था.'