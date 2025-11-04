पत्नी की हिंदू आस्था पर टिप्पणी को लेकर कांग्रेसी नेता ने की जेडी वेंस की आलोचना, बताया- बेहद निराशाजनक
अमेरिकी उपराष्ट्रपति वेंस की हिंदू पत्नी को लेकर की गई टिप्पणी पर बहस छिड़ गई है. अब एक अमेरिकी सांसद ने उनकी आलोचना की है.
By ANI
Published : November 4, 2025 at 7:20 AM IST
वाशिंगटन: अमेरिकी सांसद राजा कृष्णमूर्ति ने उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की हिंदू पत्नी को लेकर की गई हालिया टिप्पणियों की आलोचना करते हुए कहा कि वे देश में पहले से ही बढ़ रहे पूर्वाग्रह और हिंदू विरोधी भावना के माहौल को और बढ़ा रहे हैं.
कृष्णमूर्ति ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, 'ऐसे समय में जब हिंदू और भारतीय-अमेरिकी समुदाय बढ़ते पूर्वाग्रह, सामूहिक निर्वासन की चर्चा और यहां तक कि अपनी ही पार्टी के सदस्यों के खिलाफ बढ़ती हिंदू विरोधी भावना का सामना कर रहे हैं, यह बेहद निराशाजनक है कि उपराष्ट्रपति ने नफरत के सामने चुप रहते हुए अपनी हालिया टिप्पणियों के माध्यम से उस माहौल को और बढ़ा दिया है.'
वेंस भारतीय-अमेरिकी उषा वेंस से शादी की हैं. उन्होंने मिसिसिपी विश्वविद्यालय में एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान की गई अपनी टिप्पणी के बाद आलोचनाओं का सामना किया. अपने अंतर्धार्मिक विवाह के बारे में एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, 'अब, ज्यादातर रविवार को उषा मेरे साथ चर्च आएगी.
जैसा कि मैंने उसे बताया है और जैसा कि मैंने सार्वजनिक रूप से कहा है और जैसा कि मैं अब अपने 10,000 करीबी दोस्तों के सामने कहूँगा, क्या मुझे उम्मीद है कि अंततः वह भी उसी बात से प्रभावित होगी जिससे मैं चर्च में प्रभावित हुआ था? हाँ, मैं सचमुच यही चाहता हूँ क्योंकि मैं ईसाई धर्म के सुसमाचार में विश्वास करता हूँ और मुझे उम्मीद है कि अंततः मेरी पत्नी भी इसे उसी नजर से देखेगी.'
उन्होंने आगे कहा, 'लेकिन अगर वह ऐसा नहीं करती, तो ईश्वर कहते हैं कि हर किसी की स्वतंत्र इच्छा होती है और इसलिए इससे मुझे कोई समस्या नहीं है. यह एक ऐसी बात है जिसे आप अपने दोस्तों, अपने परिवार और अपने प्रियजन के साथ मिलकर सुलझाते हैं.'
2019 में कैथोलिक धर्म अपनाने वाले वेंस ने उषा के पालन-पोषण के बारे में बताते हुए कहा, 'मेरी पत्नी ईसाई धर्म में पली-बढ़ी नहीं. मुझे लगता है कि यह कहना उचित होगा कि वह एक हिंदू परिवार में पली-बढ़ी, लेकिन किसी भी तरह से कोई खास धार्मिक परिवार नहीं था.'
उपराष्ट्रपति ने आगे बताया कि उनके परिवार ने अपने अंतरधार्मिक विवाह में एक संतुलन पाया है. यहाँ हर किसी को अपनी व्यवस्था करनी होती है. हम इस व्यवस्था पर इसलिए पहुँचे क्योंकि वह मेरी सबसे अच्छी दोस्त है.
हम इस विषय पर आपस में चर्चा करते हैं. हमने अपने बच्चों को ईसाई धर्म में पालने का फैसला किया है. हमारे दो सबसे बड़े बच्चे, जो स्कूल जाते हैं, एक ईसाई स्कूल में पढ़ते हैं. हमारे आठ साल के बच्चे का लगभग एक साल पहले पहला संस्कार हुआ था. इसी तरह हम अपनी व्यवस्था पर पहुँचे हैं.
इस टिप्पणी पर ऑनलाइन तीखी प्रतिक्रियाएँ आई. कनाडाई पत्रकार एज्रा लेवेंट ने उनकी टिप्पणियों को 'घृणित' बताया और उन पर अपनी पत्नी के धर्म का अनादर करने का आरोप लगाया. उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, 'कितनी घिनौनी टिप्पणी है. इस तरह की यह अकेली टिप्पणी नहीं है.
सबसे पहले यह सवाल मेरे बाईं ओर बैठे एक व्यक्ति ने मेरे अंतर्धार्मिक विवाह के बारे में पूछा था. मैं एक सार्वजनिक व्यक्ति हूँ और लोग उत्सुक होते हैं और मैं इस सवाल से बचने वाला नहीं था.'
उन्होंने कहा,'दूसरा मेरा ईसाई धर्म मुझे बताता है कि सुसमाचार सत्य है. मानव जाति के लिए अच्छा है. मेरी पत्नी - जैसा कि मैंने टीपीयूएसए में कहा था, मेरे जीवन का सबसे अद्भुत आशीर्वाद है. उसने खुद कई साल पहले मुझे अपने धर्म में फिर से शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया था. वह ईसाई नहीं है और न ही उसका धर्म परिवर्तन करने का कोई इरादा है, लेकिन अंतर्धार्मिक विवाह - या किसी भी अंतर्धार्मिक रिश्ते में रहने वाले कई लोगों की तरह - मुझे उम्मीद है कि एक दिन वह भी चीजों को मेरी तरह देख पाएगी.
फिर भी मैं उससे प्यार और समर्थन करता रहूँगा और उससे आस्था, जीवन और बाकी सब चीजों के बारे में बात करता रहूँगा, क्योंकि वह मेरी पत्नी है. तीसरा, इस तरह की पोस्ट ईसाई-विरोधी कट्टरता को बढ़ावा देती है. हाँ, ईसाइयों की अपनी मान्यताएँ होती हैं. और हाँ, उन मान्यताओं के कई परिणाम होते हैं, जिनमें से एक यह है कि हम उन्हें दूसरों के साथ साझा करना चाहते हैं. यह पूरी तरह से सामान्य बात है और जो कोई भी आपको इसके विपरीत बता रहा है उसका कोई न कोई एजेंडा जरूर है.'