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कांगो में विमान दुर्घटनाग्रस्त, 2 लेफ्टिनेंट और क्रू मेंबर समेत 14 की मौत, जांच जारी

दक्षिण-पश्चिमी किकविट से राजधानी किंशासा लौटते समय विमान में तकनीकी खराबी आई, जिससे यह हादसा हुआ.

CONGO PLANE CRASH
कांगो में विमान दुर्घटनाग्रस्त (X/@RT_com)
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By AP (Associated Press)

Published : September 26, 2026 at 8:53 AM IST

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किंशासा (कांगो): कांगो में शुक्रवार को एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया. इस दुर्घटना में कम से कम 14 लोगों की मौत होने की खबर मिली है, जिसमें सेना के दो सीनियर अधिकारी भी शामिल हैं. हादसे की जानकारी मिलते ही राहत कार्य शुरू कराया गया. वहीं, जांच भी शुरू हो गई है.

जानकारी के मुताबिक विमान दुर्घटना उस समय हुई, जब विमान दक्षिणी-पश्चिमी किकविच से कांगो की राजधानी किंशासा लौट रहा था. अधिकारियों ने बताया कि इस हादसे में सेना के दो सीनियर अधिकारी सैन्य अदालत के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल मुटोम्बो कटालाई टिएन्डे और सशस्त्र बलों के ऑडिटर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल बाकुमी लिकुलिया की मौत हो गई है.

कांगो की सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल एफोमी एकेन्गे ने इस दुर्घटना पर बयान देते हुए कहा कि इस हादसे में दो जनरल अधिकारियों के अलावा, प्रतिनिधिमंडल के बारह सदस्यों और क्रू के सदस्यों की भी जान चली गई.

स्थानीय अधिकारियों के अनुसार, दक्षिण-पश्चिमी किकविट से राजधानी किंशासा लौटते समय विमान में तकनीकी खराबी आ गई और वह केंगे में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सवार सभी लोगों की मौत हो गई. एकेन्गे ने कहा कि दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी गई है. सिविल एविएशन अथॉरिटी के बोर्ड के चेयरमैन ट्राइफॉन किन-की मुलुम्बा ने कहा कि दुर्घटना का कारण अभी पता नहीं चल पाया है.

वहीं, कांगो की सेना पिछले साल से पूर्वी इलाके में कई विद्रोही समूहों से लड़ रही है, जिनमें रवांडा समर्थित M23 विद्रोही समूह भी शामिल है. इन समूहों ने कई हमलों के बाद प्रमुख शहरों पर कब्जा कर लिया था.

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