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हूती विद्रोहियों और सऊदी अरब के बीच लंबे समय से जारी है टकराव, क्या है इसकी असली वजह, जानें

नई दिल्ली : यमन के हूती विद्रोहियों और सऊदी अरब के बीच टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है. हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब की राजधानी रियाद के पास स्थित किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमला किया, जिसमें कम से कम 12 लोग मारे गए और 300 से अधिक घायल हो गए. इसके बाद हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब की सबसे बड़ी तेल कंपनी आरामको को भी अपना निशाना बनाया. सऊदी अरब भी जवाबी हमला कर रहा है.

यहां हम हूती विद्रोहियों के बारे में बात करेंगे, उनका मकसद क्या है, सऊदी अरब इस टकराव में क्यों शामिल हुआ और हूती विद्रोहियों के साथ ईरान के क्या संबंध हैं ? हूती विद्रोही और उनके मकसद के बारे में पूरी जानकारी.

यह किस प्रकार का संगठन है - विद्रोही, धार्मिक, सामाजिक सेवा प्रदाता, इलाके पर कब्जा रखने वाला और हिंसा में विश्वास रखने वाला संगठन.

- विद्रोही, धार्मिक, सामाजिक सेवा प्रदाता, इलाके पर कब्जा रखने वाला और हिंसा में विश्वास रखने वाला संगठन. विचारधाराए और जुड़ाव - अरब राष्ट्रवादी, जिहादी, इस्लामी, शिया, जैदी.

- अरब राष्ट्रवादी, जिहादी, इस्लामी, शिया, जैदी. उत्पत्ति का स्थान - सादा, यमन.

- सादा, यमन. उत्पत्ति का वर्ष - 1990 का दशक ('बिलीविंग यूथ' आंदोलन के रूप में). 2004 में इसका नाम बदलकर 'हूती विद्रोही आंदोलन' कर दिया गया.

- 1990 का दशक ('बिलीविंग यूथ' आंदोलन के रूप में). 2004 में इसका नाम बदलकर 'हूती विद्रोही आंदोलन' कर दिया गया. संस्थापक - हुसैन बद्र अल-दीन अल-हूती

- हुसैन बद्र अल-दीन अल-हूती वर्तमान नेता - अब्दुलमलिक अल-हूती (आध्यात्मिक, सैन्य और राजनीतिक नेता). वह संस्थापक हुसैन बद्र-अल-दीन अल-हूती के भाई हैं.

- अब्दुलमलिक अल-हूती (आध्यात्मिक, सैन्य और राजनीतिक नेता). वह संस्थापक हुसैन बद्र-अल-दीन अल-हूती के भाई हैं. संचालन का स्थान - यमन

सैनिकों की संख्या - अप्रैल 2025 तक हूती सैनिकों की संख्या का अनुमान 3,50,000 था. हूती सेना में बाल सैनिक, जबरदस्ती भर्ती किए गए अफ्रीकी शरणार्थी और विदेशी भाड़े के सैनिक शामिल हैं.

- अप्रैल 2025 तक हूती सैनिकों की संख्या का अनुमान 3,50,000 था. हूती सेना में बाल सैनिक, जबरदस्ती भर्ती किए गए अफ्रीकी शरणार्थी और विदेशी भाड़े के सैनिक शामिल हैं. कुल विस्थापित लोग - दस साल के युद्ध के बाद, यमन दुनिया के सबसे बुरे मानवीय संकटों में से एक बना हुआ है. अनुमानित 45 लाख लोग—जो आबादी का 14 प्रतिशत हैं—अभी विस्थापित हैं. इनमें से अधिकतर लोग कई सालों में कई बार विस्थापित हुए हैं. 1.82 करोड़ से अधिक लोगों को मानवीय सहायता और सुरक्षा सेवाओं की सख्त जरूरत है. आज, यमन में लगभग दो करोड़ लोग जीवित रहने के लिए सहायता पर निर्भर हैं.

- दस साल के युद्ध के बाद, यमन दुनिया के सबसे बुरे मानवीय संकटों में से एक बना हुआ है. अनुमानित 45 लाख लोग—जो आबादी का 14 प्रतिशत हैं—अभी विस्थापित हैं. इनमें से अधिकतर लोग कई सालों में कई बार विस्थापित हुए हैं. 1.82 करोड़ से अधिक लोगों को मानवीय सहायता और सुरक्षा सेवाओं की सख्त जरूरत है. आज, यमन में लगभग दो करोड़ लोग जीवित रहने के लिए सहायता पर निर्भर हैं. यमन गृहयुद्ध में कुल मौतें - संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि 2015 और 2022 की शुरुआत के बीच यमन में हुई अनुमानित 3,77,000 मौतों में से 60 प्रतिशत मौतें भोजन की कमी और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच न होने जैसे अप्रत्यक्ष कारणों से हुईं. आबादी का दो-तिहाई हिस्सा, यानी 2.16 करोड़ यमनी लोग, अभी भी सहायता की आस में हैं.

- संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि 2015 और 2022 की शुरुआत के बीच यमन में हुई अनुमानित 3,77,000 मौतों में से 60 प्रतिशत मौतें भोजन की कमी और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच न होने जैसे अप्रत्यक्ष कारणों से हुईं. आबादी का दो-तिहाई हिस्सा, यानी 2.16 करोड़ यमनी लोग, अभी भी सहायता की आस में हैं. रेवेन्यू - जनवरी 2025 तक, मिलिशिया द्वारा कमर्शियल शिपिंग पर लगाए गए टोल से हर साल $2.1 बिलियन तक की कमाई हुई, जो हूतियों के अनुमानित $1.8 बिलियन के सरकारी रेवेन्यू से दोगुना है.

हूती विद्रोहियों के समर्थन में प्रदर्शन (AP)

हूती क्या चाहते हैं - यह ग्रुप 1990 के दशक में उत्तरी यमन में शिया इस्लाम के जैदी पंथ को फिर से मजबूत करने वाले आंदोलन के तौर पर उभरा. इस पंथ ने कभी यमन पर राज किया था, लेकिन उसका उत्तरी गढ़ गरीबी और हाशिए पर चला गया था. इसने यमन की राष्ट्रीय सेना के खिलाफ कई गुरिल्ला युद्ध लड़े और सुन्नी सऊदी अरब के साथ सीमा पर एक छोटा संघर्ष भी किया. जब 2011 के "अरब स्प्रिंग" विरोध प्रदर्शनों में यमन के लंबे समय तक राष्ट्रपति रहे अली अब्दुल्ला सालेह को सत्ता से हटा दिया गया, तो इस ग्रुप ने खाड़ी देशों के समर्थन वाले राजनीतिक बदलाव को ठुकराते हुए उत्तरी यमन पर अपना कब्ज़ा मजबूत कर लिया. ईरान के समर्थन से, ग्रुप के नेता अब्दुल मलिक अल-हूती ने पहाड़ी लड़ाकों के अपने गुट को हजारों लोगों की एक फौज में बदल दिया. 2014 में उन्होंने राजधानी सना पर कब्जा कर लिया और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार को दक्षिण में अदन की ओर खदेड़ दिया.

सऊदी अरब के साथ हूती संघर्ष के पीछे प्रमुख कारण - यमन में ईरान का बढ़ता असर और अपनी सीमाओं पर फैली अराजकता से डरे सऊदी अरब ने 2015 की शुरुआत में हूतियों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की. इसका मकसद हूतियों को हटाना, सरकार को बहाल करना और ट्रांजिशन प्लान को फिर से शुरू करना था. इसके बाद हुए गृहयुद्ध ने दुनिया के सबसे बड़े मानवीय संकटों में से एक को जन्म दिया और सऊदी अरब तथा उसके सहयोगी देशों (जिनमें संयुक्त अरब अमीरात भी शामिल था) की ओर से सालों तक चली भीषण लड़ाई और विनाशकारी हवाई हमलों का दौर चला. हालांकि, यमन के पहाड़ी इलाकों में कोई भी पक्ष अधिक बढ़त हासिल नहीं कर सका और उत्तर-पश्चिम हिस्से पर हूतियों का कब्जा बना रहा, जहां बड़ी आबादी रहती है. उन्होंने सऊदी अरब और यूएई में तेल ठिकानों और अहम बुनियादी ढांचों पर हमले करके अपनी मजबूत मिसाइल और ड्रोन क्षमताओं का प्रदर्शन किया. सालों की लड़ाई के बाद यूएन ने 2022 में यमन में लड़ रहे पक्षों के बीच युद्धविराम समझौता कराया, जिससे इस साल तक शांति बनी रही.

हूती विद्रोहियों के हमले में घायल सऊदी अरब के लोग (AP)

हूती - हूती जैदी शिया या जैदिया हैं. शिया मुसलमान इस्लामी दुनिया में अल्पसंख्यक समुदाय हैं और जैदी शियाओं में भी अल्पसंख्यक हैं. उनकी मान्यताएं और सिद्धांत ईरान, इराक और अन्य जगहों पर रहने वाले शियाओं (जिन्हें अक्सर 'ट्वेल्वर' कहा जाता है क्योंकि वे बारह इमामों में विश्वास करते हैं) से काफी अलग हैं.

हूती 1990 के दशक में सालेह और उसके भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जैदी प्रतिरोध समूह के रूप में उभरे. इसका नेतृत्व हुसैन अल-हूती नाम के एक नेता ने किया था, जिनके नाम पर ही इस समूह का नाम पड़ा. उन्होंने सालेह पर अरब दुनिया के सबसे गरीब देश की संपत्ति को अपने परिवार के लिए हड़पने का आरोप लगाया, ठीक वैसे ही जैसे ट्यूनीशिया, मिस्र और सीरिया के अन्य अरब तानाशाहों ने किया था. उन्होंने तानाशाह को सऊदी और अमेरिकी समर्थन की भी आलोचना की.

हूती एक सशस्त्र राजनीतिक और धार्मिक समूह है जो यमन के शिया मुस्लिम अल्पसंख्यक, जैदियों का समर्थन करता है.

वे खुद को इजराइल, अमेरिका और व्यापक पश्चिमी दुनिया के खिलाफ ईरान के नेतृत्व वाले "प्रतिरोध के धुरी" का हिस्सा मानते हैं - साथ ही हमास और लेबनान के हिज़्बुल्लाह आंदोलन जैसे सशस्त्र समूहों के साथ भी.

औपचारिक रूप से 'अंसार अल्लाह' (ईश्वर के समर्थक) के रूप में जाने जाने वाले इस समूह का उदय 1990 के दशक में हुआ था और इसका नाम आंदोलन के दिवंगत संस्थापक हुसैन अल-हूती के नाम पर रखा गया है. इसके वर्तमान नेता उनके भाई अब्दुल मलिक अल-हूती हैं.

2000 के दशक की शुरुआत में, हूतियों ने यमन के लंबे समय से सत्ता में रहे तानाशाह राष्ट्रपति अली अब्दुल्ला सालेह के खिलाफ कई विद्रोह किए. वे यमन के उत्तर में स्थित अपने गृह क्षेत्र के लिए अधिक स्वायत्तता चाहते थे.

2003 - इराक पर अमेरिकी हमले ने हूती आंदोलन को बहुत अधिक कट्टर बना दिया, ठीक वैसे ही जैसे इसने कई अन्य अरबों को किया था. यह एक अहम मोड़ था. इराक पर अमेरिका के नेतृत्व वाले हमले के बाद हूतियों ने यह नारा अपनाया. "ईश्वर महान है, अमेरिका का नाश हो, इजराइल का नाश हो, यहूदियों पर लानत हो, और इस्लाम की जीत हो." सऊदी अरब के लिए, जिसने अपनी सेना पर अरबों डॉलर खर्च किए थे, यह बहुत अपमानजनक था.

हूतियों के समर्थन में यमन की राजधानी सना में उतरे लोग (AP)

सादा युद्ध - 2004 में, यमन की सरकारी सेनाओं ने हुसैन अल-हूती के खिलाफ अभियान शुरू किया और उसे मार डाला. हूती विद्रोह को सफलतापूर्वक कुचलने के बजाय, यमन सरकार ने खुद को हुसैन अल-हूती से प्रेरित हथियारबंद मिलिशिया के बड़े समूहों का सामना करते हुए पाया. उसकी हत्या ने उसे एक प्रतीकात्मक हस्ती और नायक बना दिया. उसके भाई, अब्दुल मलिक अल-हूती ने हूती मिलिशिया की कमान संभाली. उन्होंने 2004 और 2010 के बीच यमन सरकार के साथ छह युद्ध लड़े - जिन्हें सादा युद्ध कहा जाता है - और इनमें से अधिकतर लड़ाई देश के उत्तरी इलाकों में हुई.

2011 अरब स्प्रिंग - यमन के लंबे समय तक राष्ट्रपति रहे अली अब्दुल्ला सालेह को 2011 में शुरू हुए अरब स्प्रिंग विरोध प्रदर्शनों के कारण 2012 में पद छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा.

युद्ध - कई वर्षों की लड़ाई के बाद, जिसके दौरान सालेह और उनके वफादारों ने सत्ता वापस पाने की कोशिश में हूतियों के साथ गठबंधन किया. हूतियों ने सितंबर 2014 में सना पर कब्जा कर लिया. 2015 तक, इस समूह ने एक 'शैडो स्टेट' (समानांतर सरकार) स्थापित कर ली थी, जिसका देश के एक-तिहाई इलाके और अधिकतर आबादी पर नियंत्रण था, और इसने मिस्टर हादी को देश छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया.