ब्रिटेन में भारतीय मूल की महिला से दुराचार, गहरे सदमे में सिख समुदाय

वॉल्सॉल पुलिस के मुख्य अधीक्षक फिल डॉल्बी ने इस हमले से "विविध समुदाय" में पैदा हुए "भय और चिंता" को स्वीकार किया.

RAPE
प्रतीकात्मक तस्वीर. (IANS (File))
Published : October 28, 2025 at 11:57 AM IST

वॉल्सॉल (इंग्लैंड): इंग्लैंड के वॉल्सॉल के शांत, हरे-भरे पार्क हॉल इलाके के निवासी इस सप्ताहांत में एक भारतीय मूल की महिला के साथ कथित तौर पर "नस्लीय रूप से उत्तेजित" हमले में बलात्कार की खबर के बीच समुदाय सदमे में हैं.

बलात्कार के संदेह में गिरफ्तार किया गया एक 32 वर्षीय व्यक्ति अभी भी हिरासत में है, क्योंकि वेस्ट मिडलैंड्स पुलिस शनिवार शाम को 20 वर्षीय महिला पर हुए हमले के संबंध में उससे पूछताछ जारी रखे हुए है.

ब्रिटेन की गृह सचिव शबाना महमूद ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, "वाल्सॉल में नस्लीय रूप से उत्तेजित बलात्कार एक जघन्य अपराध है. मेरी संवेदनाएं पीड़िता और उसके परिवार के साथ हैं."

"मैं स्थानीय सिख समुदाय के डर को समझती हूं. मैंने पुलिस और स्थानीय नेताओं से आश्वासन मांगा है कि वे इस अपराध से प्रभावित सभी लोगों की मदद के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं."

"मैं उन सभी से आग्रह करती हूं जिनके पास इस हमले के बारे में अधिक जानकारी है कि वे जल्द से जल्द वेस्ट मिडलैंड्स पुलिस से संपर्क करें." वाल्सॉल के स्थानीय पार्षदों ने सोमवार शाम को पुलिस के साथ एक बैठक निर्धारित की थी, ताकि उनकी जांच की प्रगति के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सके.

डार्लस्टन स्थित स्थानीय श्री गुरु रविदास मंदिर के संस्थापक न्यासी राम के. मेहमी ने कहा, "मैं स्तब्ध और निराश हूं, क्योंकि उस युवती के साथ जो हुआ वह असहनीय है,"

"मैं यहाँ 61 वर्षों से रह रहा हूं और मैंने ऐसी घटना के बारे में कभी नहीं सुना. उन्होंने कहा, "स्थानीय समुदाय गंभीर रूप से चिंतित है, क्योंकि यह वेस्ट मिडलैंड्स में दूसरा (नस्लीय रूप से उत्तेजित) हमला है."

रविवार को पुलिस ने संदिग्ध व्यक्ति का सीसीटीवी फुटेज जारी किया, जिसकी उम्र 30 साल के आसपास बताई जा रही है. पुलिस को शनिवार शाम वॉल्सॉल के पार्क हॉल इलाके में सड़क पर मुसीबत में फंसी एक महिला की सुरक्षा को लेकर चिंता के बाद बुलाया गया था.

वॉल्सॉल के पार्क हॉल में रहने वाले एक भारतीय मूल के दुकानदार ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, "मैं यह सुनकर बिल्कुल स्तब्ध हूं. एक ग्राहक ने मुझे इसकी जानकारी दी और मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि इस शांत इलाके में ऐसा कुछ हो सकता है."

उन्होंने कहा, "मैं भारत से हूं और कुछ सालों से यहां रह रहा हूं. यह एक बहुत ही विविधतापूर्ण इलाका है और यहाँ कभी भी नस्ल-संबंधी कोई समस्या नहीं हुई है." वेस्ट मिडलैंड्स पुलिस ने युवती पर हुए "बेहद भयावह हमले" की निंदा की है, जिसे विशेष रूप से प्रशिक्षित अधिकारियों द्वारा सहायता प्रदान की जा रही है.

वेस्ट मिडलैंड्स पुलिस की जांच की निगरानी कर रहे डिटेक्टिव सुपरिंटेंडेंट (डीएस) रोनन टायरर ने रविवार को कहा, "हमारे पास अधिकारियों की टीमें हैं जो सबूत इकट्ठा कर रही हैं और हमलावर की प्रोफ़ाइल तैयार कर रही हैं, ताकि उसे जल्द से जल्द हिरासत में लिया जा सके. हालांकि हम अभी कई तरह की जांच कर रहे हैं, लेकिन यह जरूरी है कि हम उन सभी लोगों से बात करें. जिन्होंने उस समय उस इलाके में किसी व्यक्ति को संदिग्ध गतिविधियों में शामिल होते देखा था."

वाल्सॉल पुलिस के मुख्य अधीक्षक फिल डॉल्बी ने इस हमले से "विविध समुदाय" में पैदा हुए "भय और चिंता" को स्वीकार किया. स्थानीय लोगों को आश्वस्त करने के प्रयास में उन्होंने कहा, "आने वाले दिनों में पुलिस की मौजूदगी बढ़ाई जाएगी."

सिख फेडरेशन यूके ने पाया है कि शनिवार के हमले की पीड़िता 20 साल की एक सिख छात्रा है. संगठन ने कहा, "हमलावर ने स्पष्ट रूप से उस घर का दरवाजा तोड़ दिया, जहां वह रह रही थी... वेस्ट मिडलैंड्स पुलिस ने पिछले दो महीनों में 20 वर्ष की आयु की युवतियों के साथ नस्लभेदी बलात्कार की दो घटनाएं देखी हैं और इसके लिए जिम्मेदार लोगों को तत्काल ढूंढ़ने की जरूरत है."

पिछले महीने ओल्डबरी में एक ब्रिटिश सिख महिला के साथ नस्लीय रूप से उत्तेजित बलात्कार की जांच में संदिग्धों को ज़मानत पर रिहा करने से पहले, पुलिस बल ने कुछ गिरफ्तारियां की हैं.

ब्रिटिश सिख लेबर सांसदों, प्रीत कौर गिल और तनमनजीत सिंह धेसी ने सोशल मीडिया पर क्षेत्र में महिलाओं पर हिंसक हमलों के "बार-बार होने वाले पैटर्न" की आशंका पर अपनी व्यथा और निंदा व्यक्त की और जनता से पुलिस जांच में सहयोग करने का आग्रह किया. गिल ने कहा, "हमारे क्षेत्र में महिलाओं के खिलाफ हिंसा का बार-बार होना, जो नफरत और नस्लीय भावनाओं से और भी बढ़ जाता है, बेहद परेशान करने वाला है."

