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कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन: दक्षिण एशिया में बदलते समीकरणों के बीच समुद्री सुरक्षा मजबूत कर रहा भारत

नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल बुधवार, 25 नवंबर, 2026 को मालदीव के माले में कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव की 8वीं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स-लेवल मीटिंग के दौरान. ( IANS/X/@HCIMaldives )

नई दिल्ली: दक्षिण एशिया और व्यापक हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में बढ़ती भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के बीच इस सप्ताह मालदीव में आयोजित कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन (CSC) की आठवीं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बैठक का विशेष रणनीतिक महत्व है. भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा 26 नवंबर को जारी एक बयान के अनुसार, भारत, मालदीव, मॉरीशस और श्रीलंका ने 'सहमत कार्यवृत्त' पर हस्ताक्षर किए और 2026-27 के लिए सहयोग का रोडमैप अपनाया.

इसमें पांच प्रमुख स्तंभों के तहत प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों की पहचान की गई है- समुद्री सुरक्षा और संरक्षा, आतंकवाद और कट्टरपंथ का मुकाबला करना, तस्करी और अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध से निपटना, साइबर सुरक्षा और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे व प्रौद्योगिकी की सुरक्षा, तथा मानवीय सहायता और आपदा राहत.