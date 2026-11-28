कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन: दक्षिण एशिया में बदलते समीकरणों के बीच समुद्री सुरक्षा मजबूत कर रहा भारत
जानें हिंद महासागर में चीन के बढ़ते दबदबे के बीच समुद्री सुरक्षा और 'महासागर' विजन के लिए यह बैठक क्यों खास है.
Published : November 28, 2026 at 4:40 PM IST
नई दिल्ली: दक्षिण एशिया और व्यापक हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में बढ़ती भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के बीच इस सप्ताह मालदीव में आयोजित कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन (CSC) की आठवीं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बैठक का विशेष रणनीतिक महत्व है. भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा 26 नवंबर को जारी एक बयान के अनुसार, भारत, मालदीव, मॉरीशस और श्रीलंका ने 'सहमत कार्यवृत्त' पर हस्ताक्षर किए और 2026-27 के लिए सहयोग का रोडमैप अपनाया.
इसमें पांच प्रमुख स्तंभों के तहत प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों की पहचान की गई है- समुद्री सुरक्षा और संरक्षा, आतंकवाद और कट्टरपंथ का मुकाबला करना, तस्करी और अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध से निपटना, साइबर सुरक्षा और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे व प्रौद्योगिकी की सुरक्षा, तथा मानवीय सहायता और आपदा राहत.
बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व एनएसए अजीत डोभाल ने किया, जबकि मालदीव के प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई एनएसए इब्राहिम लतीफ ने की. श्रीलंका का प्रतिनिधित्व रक्षा सचिव एयर वाइस मार्शल (सेवानिवृत्त) संपत थुयाकोंथा ने और बांग्लादेश का प्रतिनिधित्व नेशनल डिफेंस कॉलेज के कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद फैजुर रहमान ने किया. मॉरीशस ने इस बैठक में वर्चुअल माध्यम से हिस्सा लिया, जबकि ऑस्ट्रेलिया और मलेशिया अतिथि के रूप में शामिल हुए.
कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के पहले महासचिव, वाइस एडमिरल (सेवानिवृत्त) एसएन घोरमडे ने 20 नवंबर, 2025 को नई दिल्ली में हुई पिछली एनएसए-स्तरीय बैठक में लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन की समीक्षा की. प्रशिक्षण, सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों और क्षमता निर्माण पर दिया गया जोर कूटनीतिक प्रतिबद्धताओं को व्यावहारिक सहयोग में बदलने के प्रयासों को दर्शाता है.
प्रमुख रणनीतिक केंद्र के रूप में हिंद महासागर
दक्षिण एशिया का भू-राजनीतिक महत्व प्रमुख समुद्री व्यापार और ऊर्जा मार्गों पर स्थित होने से गहराई से जुड़ा हुआ है. हिंद महासागर फारस की खाड़ी और पश्चिम एशिया को पूर्वी एशिया और प्रशांत क्षेत्र से जोड़ता है. होर्मुज जलडमरूमध्य, अदन की खाड़ी, बाब-अल-मंडेब और मलक्का जलडमरूमध्य अंतरराष्ट्रीय व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति के लिए बेहद महत्वपूर्ण रास्ते हैं.
भारत के लिए, आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता, व्यापक समुद्री व्यापार और अफ्रीका, पश्चिम एशिया व दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ बढ़ते संबंध इन जलमार्गों के माध्यम से निर्बाध जहाजरानी को एक राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाते हैं. चीन की बढ़ती नौसैनिक उपस्थिति, बुनियादी ढांचे में निवेश, बंदरगाह विकास, समुद्री अनुसंधान और रक्षा सहयोग ने हिंद महासागर में विशेष रूप से पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और मालदीव में- उसका दबदबा बढ़ाया है.
ग्वादर बंदरगाह पर केंद्रित चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC) बीजिंग को अरब सागर में एक रणनीतिक उपस्थिति प्रदान करता है. प्रमुख पूर्व-पश्चिम शिपिंग मार्गों के करीब होने के कारण श्रीलंका के हंबनटोटा बंदरगाह में चीन की भागीदारी ने भी सबका ध्यान खींचा है. चीनी नौसैनिक और अनुसंधान जहाजों की गतिविधियों ने नई दिल्ली में चिंताएं बढ़ा दी हैं, जैसा कि श्रीलंका में इन जहाजों के दौरों पर भारत की आपत्तियों से स्पष्ट होता है- जिसमें 2023 में कोलंबो में चीनी जहाज 'शी यान 6' (Shi Yan 6) का रुकना भी शामिल है.
इस पृष्ठभूमि में, कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन भारत को अपने समुद्री पड़ोसियों के साथ साझा सुरक्षा चिंताओं पर सहयोग गहरा करने के लिए एक संस्थागत ढांचा प्रदान करता है, साथ ही यह सदस्य देशों को अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखने की अनुमति भी देता है.
भारत के समुद्री पड़ोस को मजबूत करना
कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन की शुरुआत भारत, श्रीलंका और मालदीव को शामिल करते हुए एक त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा व्यवस्था के रूप में हुई थी. इसके बाद मॉरीशस इसमें शामिल हुआ और फिर 2024 में बांग्लादेश इसका हिस्सा बना. नवंबर 2025 में हुई सातवीं एनएसए-स्तरीय बैठक में सेशेल्स को पूर्ण सदस्यता के लिए मंजूरी दी गई थी.
इस समूह को अगस्त 2024 में तब और अधिक संस्थागत मजबूती मिली, जब भारत, मालदीव, मॉरीशस और श्रीलंका ने इसके चार्टर और कोलंबो में एक स्थायी सचिवालय स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए.
इस समूह का भौगोलिक विस्तार काफी महत्वपूर्ण है. मालदीव और श्रीलंका भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिण में स्थित प्रमुख शिपिंग मार्गों के करीब हैं, जबकि मॉरीशस और सेशेल्स दक्षिण-पश्चिमी हिंद महासागर में स्थित हैं. वहीं, बांग्लादेश इस समूह को बंगाल की खाड़ी और पूर्वी हिंद महासागर से जोड़ता है.
इन देशों के बीच आपसी सहयोग से समुद्री निगरानी, सूचनाओं के आदान-प्रदान और तटरक्षक बलों के बीच समन्वय को मजबूती मिल सकती है, जिससे संदिग्ध जहाजों की आवाजाही, अवैध मछली पकड़ने और तस्करी का पता लगाने में मदद मिलेगी. कोई भी एक देश अकेले पूरे महासागर की निगरानी नहीं कर सकता, जबकि छोटे द्वीपीय देशों के पास अक्सर अपने समुद्री क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए आवश्यक तकनीक और कर्मियों की कमी होती है.
मालदीव, श्रीलंका और बांग्लादेश: प्रमुख क्षेत्रीय साझेदार
मध्य हिंद महासागर के प्रमुख शिपिंग मार्गों के करीब स्थित होने और भारत के लक्षद्वीप द्वीपसमूह व पश्चिमी तट से निकटता के कारण, मेजबान के रूप में मालदीव की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है.
नवंबर 2023 में राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के पदभार संभालने के बाद, विशेष रूप से 2024 में भारतीय सैन्य कर्मियों की वापसी के मुद्दे पर भारत-मालदीव संबंधों में तनाव आ गया था. इसके बाद हुई बातचीत- जिसमें अक्टूबर 2024 में मुइज्जू की भारत की राजकीय यात्रा भी शामिल है- ने संबंधों को फिर से गति देने में मदद की. दोनों देशों ने 'व्यापक आर्थिक और समुद्री सुरक्षा साझेदारी' के लिए एक विजन दस्तावेज अपनाया और रक्षा, समुद्री निगरानी, क्षमता निर्माण तथा बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में सहयोग जारी रखा है.
इस बैठक की मेजबानी यह दर्शाती है कि राजनीतिक प्राथमिकताओं और विदेश नीति के दृष्टिकोण में मतभेदों के बावजूद दोनों देश क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग को कितना महत्व देते हैं.
हिंद महासागर को पूर्वी एशिया और यूरोप से जोड़ने वाले शिपिंग मार्गों से श्रीलंका की निकटता और कोलंबो व हंबनटोटा बंदरगाहों में अंतरराष्ट्रीय रुचि, इसे भारत की समुद्री सुरक्षा के लिए सीधे तौर पर महत्वपूर्ण बनाती है. नई दिल्ली ने बाहरी साझेदारियों के प्रति संतुलित दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करते हुए कोलंबो के साथ रक्षा, निगरानी और आर्थिक सहयोग को मजबूत किया है. कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन तस्करी, अवैध मछली पकड़ने और नशीले पदार्थों की स्मगलिंग के खिलाफ आपसी समन्वय को आसान बना सकता है.
दक्षिण एशिया में हो रहे राजनीतिक और रणनीतिक बदलावों के बीच बांग्लादेश की भागीदारी बेहद महत्वपूर्ण है. अगस्त 2024 में शेख हसीना की सरकार हटने और फरवरी 2026 में प्रधानमंत्री तारिक रहमान के नेतृत्व में नई सरकार बनने से भारत की 'पूर्वी पड़ोसी नीति' में एक नया आयाम जुड़ गया है.
भारत के हितों में अपने पूर्वोत्तर राज्यों के साथ संपर्क (कनेक्टिविटी), सीमा पार व्यापार, ऊर्जा सहयोग और पूर्वी सीमा की सुरक्षा शामिल है. बुनियादी ढांचे, रक्षा खरीद और आर्थिक सहयोग के क्षेत्र में चीन के साथ ढाका की बढ़ती नजदीकी भी काफी अहम है. चीन लंबे समय से बांग्लादेश के सैन्य उपकरणों का एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता रहा है, जबकि अब दोनों के संबंध समुद्री बुनियादी ढांचे, प्रौद्योगिकी और कनेक्टिविटी तक भी फैल गए हैं.
नई दिल्ली को बांग्लादेश के अपनी साझेदारियों में विविधता लाने के अधिकार का सम्मान करते हुए उसके साथ रचनात्मक संबंध बनाए रखने होंगे. कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन (CSC) में भागीदारी एक ऐसा मंच प्रदान करती है जो उत्तरी बंगाल की खाड़ी को मध्य और दक्षिण-पश्चिमी हिंद महासागर से जोड़ते हुए सुरक्षा संवाद को आगे बढ़ाता है.
पांच स्तंभ उभरती सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करते हैं
समुद्री सुरक्षा और संरक्षा का मुख्य उद्देश्य समुद्री डकैती, अवैध मछली पकड़ने, तस्करी और संदिग्ध जहाजों की आवाजाही को रोकना है. यह आपसी सहयोग भारत के 'इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर-इंडियन ओशन रीजन' (IFC-IOR) के प्रयासों को और मजबूत कर सकता है, जो समुद्री सूचनाओं के आदान-प्रदान और समुद्री क्षेत्र की निगरानी में मदद करता है.
आतंकवाद का मुकाबला करने और कट्टरपंथ को रोकने के प्रयास चरमपंथी नेटवर्क, उनकी फंडिंग और दुष्प्रचार पर केंद्रित हैं. खुफिया जानकारी साझा करने और सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों के आदान-प्रदान से देशों की राष्ट्रीय क्षमताओं को मजबूत किया जा सकता है. तस्करी और अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध से जुड़ा स्तंभ नशीले पदार्थों व मानव तस्करी, हथियारों की स्मगलिंग, मनी लॉन्ड्रिंग और दक्षिण एशिया, पश्चिम एशिया, अफ्रीका व दक्षिण-पूर्व एशिया के बीच के रास्तों का इस्तेमाल करने वाले आपराधिक नेटवर्क से निपटने पर काम करता है.
साइबर सुरक्षा भी तेजी से महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि बंदरगाह, हवाई अड्डे, बैंकिंग प्रणाली, दूरसंचार और बिजली नेटवर्क अब डिजिटल तकनीकों पर निर्भर हैं. आपसी सहयोग से साइबर खतरों से जुड़ी जानकारी साझा करने और संस्थागत तैयारियों को बेहतर बनाया जा सकता है.
हिंद महासागर के देशों में चक्रवात, सुनामी और बाढ़ जैसी आपदाओं के खतरे को देखते हुए मानवीय सहायता और आपदा राहत भी बेहद जरूरी है. संयुक्त अभ्यास, प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली, खोज और बचाव अभियान और समन्वित राहत कार्यों के जरिए क्षेत्रीय तैयारियों को और मजबूत किया जा सकता है.
चीन का प्रभाव और व्यापक इंडो-पैसिफिक प्रतिस्पर्धा
हालांकि कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन को किसी देश के खिलाफ बने गठबंधन के रूप में पेश नहीं किया जाता है, लेकिन इसकी बढ़ती प्रासंगिकता को इंडो-पैसिफिक (हिंद-प्रशांत) क्षेत्र में चल रही रणनीतिक प्रतिस्पर्धा से अलग करके नहीं देखा जा सकता. हिंद महासागर में चीन की बढ़ती मौजूदगी, बंदरगाहों में निवेश, नौसैनिक क्षमताओं और रक्षा साझेदारियों ने भारतीय उपमहाद्वीप के आसपास के देशों के साथ उसकी सक्रियता को बढ़ा दिया है.
ग्वादर और चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे सहित पाकिस्तान के साथ चीन के रणनीतिक संबंधों का भारत की पश्चिमी जमीनी सीमा और समुद्री मार्गों पर सीधा असर पड़ता है. हालांकि, सीएससी को केवल चीन को घेरने या रोकने के एक प्रयास के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए. इसके सदस्य देशों की राजनीतिक व्यवस्थाएं, प्राथमिकताएं और बाहरी साझेदारियां अलग-अलग हैं और इस बात की संभावना कम है कि वे प्रतिस्पर्धी महाशक्तियों में से किसी एक को चुनेंगे.
इस समूह को राष्ट्रीय स्वायत्तता को बनाए रखते हुए साझा सुरक्षा हितों के इर्द-गिर्द आपसी सहयोग को संगठित करने के एक प्रयास के रूप में बेहतर ढंग से समझा जा सकता है. इसका गैर-सैन्य स्वरूप बेहद महत्वपूर्ण है. इसका उद्देश्य आम खतरों से निपटना है, न कि कोई सामूहिक सैन्य कमान या आपसी रक्षा समझौता स्थापित करना.
व्यापक क्षेत्रीय जुड़ाव और भारत का समुद्री विजन
ऑस्ट्रेलिया की भागीदारी कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के क्षेत्रीय दायरे को और व्यापक बनाती है. हिंद महासागर और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया के महत्वपूर्ण हित जुड़े हैं और वह जापान तथा अमेरिका के साथ 'क्वाड' (Quad) के माध्यम से भारत का एक प्रमुख साझेदार है. बैठक में उसकी उपस्थिति समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद-रोधी प्रयासों और क्षमता निर्माण में सहयोग की नई संभावनाएं खोलती है.
प्रमुख वैश्विक समुद्री मार्ग 'मलक्का जलडमरूमध्य' के करीब स्थित होने के कारण क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा में मलेशिया की भी बड़ी हिस्सेदारी है. उसकी उपस्थिति दक्षिण एशिया से परे अंतरराष्ट्रीय खतरों पर चर्चा को व्यापक बना सकती है, हालांकि अतिथि के रूप में शामिल होने का मतलब सीएससी (CSC) की औपचारिक सदस्यता का विस्तार नहीं है.
यह सम्मेलन भारत की समुद्री प्राथमिकताओं के बिल्कुल अनुरूप है, जिनमें 'सागर' (SAGAR - क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास) विजन और उसके बाद की 'महासागर' (MAHASAGAR) पहल शामिल है. ये पहलें समुद्री सहयोग, क्षेत्रीय विकास, क्षमता निर्माण, आपदा प्रबंधन और एक खुले व समावेशी हिंद महासागर पर जोर देती हैं.
सीएससी अन्य क्षेत्रीय संगठनों जैसे 'इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन' (IORA), 'इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम' (IONS), 'बिम्सटेक' (BIMSTEC) और 'क्वाड' (Quad) के पूरक के रूप में काम करता है. इसका केंद्रित भौगोलिक दायरा और सुरक्षा-उन्मुख एजेंडा इसे भारत की क्षेत्रीय कूटनीति में एक विशिष्ट स्थान दिलाता है.
कार्यान्वयन तय करेगा सीएससी की प्रभावशीलता
2026-27 के रोडमैप को अपनाना इस सम्मेलन के संस्थागत ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन इसकी विश्वसनीयता इसके सही कार्यान्वयन पर निर्भर करेगी.
महासचिव घोरमडे द्वारा की गई समीक्षा और कोलंबो सचिवालय इस काम में निरंतरता बनाए रखने के लिए एक ठोस तंत्र प्रदान करते हैं. इसके बावजूद, संस्थागत और तकनीकी क्षमताओं, राजनीतिक प्राथमिकताओं और बाहरी साझेदारियों में अंतर के कारण आपसी सहयोग की गति धीमी पड़ सकती है. छोटे द्वीपीय देशों को समुद्री निगरानी, साइबर सुरक्षा और आपदा-प्रतिक्रिया से जुड़े बुनियादी ढांचे के लिए मदद की आवश्यकता हो सकती है.
इसके अलावा, सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए राष्ट्रीय संप्रभुता और संवेदनशील सुरक्षा डेटा की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी करने होंगे. इसलिए, सीएससी (CSC) को केवल समय-समय पर होने वाली बैठकों और घोषणाओं से आगे बढ़कर संयुक्त अभ्यास, परिचालन समन्वय, विशेष प्रशिक्षण और समुद्री सुरक्षा एजेंसियों के बीच नियमित आदान-प्रदान की दिशा में कदम बढ़ाना होगा.
यह बैठक भारत के उस प्रयास को आगे बढ़ाती है, जिसका उद्देश्य अपने समुद्री पड़ोस में एक सहकारी सुरक्षा ढांचे को मजबूत करना और एक क्षेत्रीय सुरक्षा साझेदार के रूप में अपनी भूमिका को और सुदृढ़ करना है.
छोटे सदस्य देशों के लिए, यह संगठन उन्हें अपनी रणनीतिक स्वतंत्रता बनाए रखते हुए भारत की समुद्री क्षमताओं, विशेषज्ञता और प्रशिक्षण तक पहुंच प्रदान करता है. सीएससी अकेले क्षेत्र के शक्ति संतुलन को नहीं बदल सकता, लेकिन यह आपसी विश्वास पैदा कर सकता है, समन्वय में सुधार कर सकता है और आम खतरों के खिलाफ सामूहिक प्रतिक्रिया को मजबूत कर सकता है.
इसका रणनीतिक महत्व सहयोग, साझा जिम्मेदारी और संप्रभुता के सम्मान पर आधारित एक क्षेत्रीय ढांचे को आगे बढ़ाने में निहित है, जो हिंद महासागर को प्रतिस्पर्धी रणनीतिक हितों का अखाड़ा बनाने के बजाय शांति, स्थिरता और आर्थिक अवसरों का क्षेत्र बनाए रखने में मदद करता है.
क्या कहते हैं विशेषज्ञ
नई दिल्ली स्थित थिंक टैंक 'विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन' की सीनियर फेलो और अफ्रीका मामलों की विशेषज्ञ रुचिता बेरी ने बताया कि पड़ोस और व्यापक हिंद महासागर क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए सीएससी भारत के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण माध्यम है.
बेरी ने ईटीवी भारत (ETV Bharat) से कहा, "हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा की चुनौतियां और भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा लगातार बढ़ रही है। सीएससी सदस्य देशों को बढ़ते सुरक्षा खतरों से निपटने और तैयार रहने के लिए एक ठोस ढांचा प्रदान करता है."
उन्होंने आगे समझाया कि यह भारत के 'सागर' (SAGAR - क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास) और 'महासागर' (MAHASAGAR - क्षेत्रों में सुरक्षा और विकास के लिए पारस्परिक और समग्र उन्नति) के विजन को भी आगे बढ़ाता है, जो इस क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने की बात करता है. बेरी ने यह भी कहा, "बैठक में सदस्य देशों ने भविष्य में आपसी सहयोग को और मजबूत करने के रोडमैप पर विस्तार से चर्चा की."
इसे भी पढ़ेंः