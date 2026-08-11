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कोलंबिया में भूकंप से भारी तबाही, अब तक 132 लोगों की मौत, 570 घायल

रिपोर्ट के अनुसार 60 से ज्यादा इमारतें ढह गईं, 18 स्वास्थ्य केंद्रों और 52 स्कूलों को भी नुकसान पहुँचा है.

Colombia earthquake
कोलंबिया के मनिजालेस में सोमवार को भूकंप आने के बाद एक व्यक्ति गिरी हुई इमारत को देख रहा है. (AP)
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By ANI

Published : August 11, 2026 at 6:59 AM IST

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परेरा: कोलंबिया में सोमवार को 7.4 तीव्रता का भूकंप आने के बाद कम से कम 132 लोगों की मौत हो गई और 570 अन्य घायल हो गए. देश भर के पांच बड़े शहर रेड अलर्ट पर हैं. राहत बचाव अभियान युद्धस्तर पर चलाए जा रहे हैं.

सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रपति के साथ आपदा से निपटने के लिए हुई बैठक में शामिल एसोसिएशन ने बताया कि अकेले परेरा शहर में 60 लोगों की मौत हुई. रिपोर्ट के मुताबिक, एसोसिएशन ने कहा है कि देश भर के पांच बड़े शहर रेड अलर्ट पर हैं. साथ ही, 86 इमारतें ढह गई हैं और सात हवाई अड्डों पर कामकाज रोक दिया गया. 'द न्यूयॉर्क टाइम्स' के अनुसार लगभग 5 लाख की आबादी वाला परेरा शहर भूकंप के केंद्र से 64 किलोमीटर से भी कम दूरी पर स्थित है.

कोलंबिया के कई शहरों में झटके महसूस किए गए, जिनमें राजधानी बोगोटा भी शामिल है. वहां अलार्म बजने और एहतियात के तौर पर कई इमारतों से लोगों के बाहर निकलकर सड़कों पर आने की खबरें हैं. इससे पहले राष्ट्रपति अबेलार्डो डे ला एस्प्रिएला ने बताया कि 1,577 रिहायशी इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं, जबकि 37 इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई. 'द न्यूयॉर्क टाइम्स' की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने कहा कि 60 से ज़्यादा इमारतें ढह गईं और साथ ही 18 स्वास्थ्य केंद्रों और 52 स्कूलों को भी नुकसान पहुँचा है.

रिपोर्ट के मुताबिक, रिसराल्डा के गवर्नर जुआन डिएगो पैटिनो ने रेडियो स्टेशन 'ब्लूरेडियो' को बताया कि पश्चिमी-मध्य कोलंबिया का रिसराल्डा इलाका सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ. एक बयान में डे ला एस्प्रिएला ने कहा कि उन्होंने नुकसान से निपटने के लिए एक आपातकालीन समिति बुलाई है और वादा किया कि सरकार प्रभावित लोगों की सुरक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएगी.

उन्होंने कहा कि भूकंप के बाद की स्थिति से देश को उबारने के प्रयासों का नेतृत्व वे खुद करेंगे. रिपोर्ट के मुताबिक इससे पहले दिन में अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे (USGS) ने स्थानीय समय के अनुसार सुबह लगभग 7:34 बजे भूकंप दर्ज किया. इसका केंद्र कोलंबिया के चोको इलाके में सैन होस डेल पाल्मार के पास था, जो बोगोटा से लगभग 280 किलोमीटर पश्चिम में है और इसकी गहराई 107 किलोमीटर थी.

सीएनएन के अनुसार कोलंबिया के उत्तर-पश्चिमी चोको इलाके की गवर्नर नुबिया कैरोलिना कॉर्डोबा क्यूरी ने पुष्टि की कि क्षेत्रीय राजधानी क्विबडो में लोग घायल हुए हैं और इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है. उन्होंने संभावित आफ्टरशॉक्स (भूकंप के बाद के झटकों) को लेकर चिंता जताई.

इस बीच बोगोटा के मेयर कार्लोस एफ गैलन ने एक्स पर घोषणा की कि दान के लिए छह कलेक्शन पॉइंट बनाए जा रहे हैं. इसके जरिए प्रभावित समुदायों के लिए पीने का पानी, कंबल, खराब न होने वाला खाना, हाइजीन प्रोडक्ट्स और फर्स्ट-एड का सामान जैसी जरूरी चीजें जुटाई जा रही है.

उन्होंने एक्स पर लिखा, 'बोगोटा में हमने भूकंप से सबसे ज़्यादा प्रभावित शहरों के लिए दान इकट्ठा करने के लिए 6 सेंटर बनाए हैं. हमें पीने का पानी, कंबल, रजाइयां, मैट, लंबे समय तक खराब न होने वाला खाना, पर्सनल हाइजीन का सामान और फर्स्ट एड का सामान चाहिए. अगर आप दान कर सकते हैं, तो कृपया जरूर करें.'

उन्होंने आगे कहा, 'अब तक बोगोटा में किसी गंभीर असर की खबर नहीं है. दूसरी ओर, नेशनल सरकार के साथ सब कुछ तय कर लिया गया है ताकि बोगोटा से 100 बचावकर्मी सबसे ज़्यादा प्रभावित शहरों में जा सकें और खोज और बचाव के काम में मदद कर सकें. हम मदद जारी रखने के लिए तैयार हैं ताकि कार्रवाई जितनी जल्दी हो सके. हम सब इस मुश्किल घड़ी में साथ हैं.'

ये भी पढ़ें- कोलंबिया में 7.4 तीव्रता का भूकंप, लोग घरों से बाहर निकलने को हुए मजबूर

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