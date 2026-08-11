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कोलंबिया में भूकंप से भारी तबाही, अब तक 132 लोगों की मौत, 570 घायल

कोलंबिया के मनिजालेस में सोमवार को भूकंप आने के बाद एक व्यक्ति गिरी हुई इमारत को देख रहा है. ( AP )

By ANI 4 Min Read

परेरा: कोलंबिया में सोमवार को 7.4 तीव्रता का भूकंप आने के बाद कम से कम 132 लोगों की मौत हो गई और 570 अन्य घायल हो गए. देश भर के पांच बड़े शहर रेड अलर्ट पर हैं. राहत बचाव अभियान युद्धस्तर पर चलाए जा रहे हैं. सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रपति के साथ आपदा से निपटने के लिए हुई बैठक में शामिल एसोसिएशन ने बताया कि अकेले परेरा शहर में 60 लोगों की मौत हुई. रिपोर्ट के मुताबिक, एसोसिएशन ने कहा है कि देश भर के पांच बड़े शहर रेड अलर्ट पर हैं. साथ ही, 86 इमारतें ढह गई हैं और सात हवाई अड्डों पर कामकाज रोक दिया गया. 'द न्यूयॉर्क टाइम्स' के अनुसार लगभग 5 लाख की आबादी वाला परेरा शहर भूकंप के केंद्र से 64 किलोमीटर से भी कम दूरी पर स्थित है. कोलंबिया के कई शहरों में झटके महसूस किए गए, जिनमें राजधानी बोगोटा भी शामिल है. वहां अलार्म बजने और एहतियात के तौर पर कई इमारतों से लोगों के बाहर निकलकर सड़कों पर आने की खबरें हैं. इससे पहले राष्ट्रपति अबेलार्डो डे ला एस्प्रिएला ने बताया कि 1,577 रिहायशी इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं, जबकि 37 इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई. 'द न्यूयॉर्क टाइम्स' की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने कहा कि 60 से ज़्यादा इमारतें ढह गईं और साथ ही 18 स्वास्थ्य केंद्रों और 52 स्कूलों को भी नुकसान पहुँचा है. रिपोर्ट के मुताबिक, रिसराल्डा के गवर्नर जुआन डिएगो पैटिनो ने रेडियो स्टेशन 'ब्लूरेडियो' को बताया कि पश्चिमी-मध्य कोलंबिया का रिसराल्डा इलाका सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ. एक बयान में डे ला एस्प्रिएला ने कहा कि उन्होंने नुकसान से निपटने के लिए एक आपातकालीन समिति बुलाई है और वादा किया कि सरकार प्रभावित लोगों की सुरक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएगी.