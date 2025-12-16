ETV Bharat / international

टेरर अटैक का सामना करने वाले आम नागरिक कैसे बने हीरो, जानिए इन जांबाजों की कहानियां

ऑस्ट्रेलिया के सिडनी बॉंडी बीच के एक आतंकी से उसके हथियार छीनने वाले बहादुर नागरिक का नाम अहमद अल अहमद था. इससे कई जानें बचीं.

CIVILIAN HEROES
ऑस्ट्रेलिया के सिडनी बॉंडी बीच पर आतंकी को दबोचने का दृश्य. (Credit: X@sharmajasmine01)
हैदराबाद: दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है, जिसने आतंक न झेला हो. इन दहशतगर्दों के जुल्मों को बहुतों ने सहा है. इस बीच ऐसे भी मौके आए हैं, जब इन आतंकियों को आम नागरिकों ने अपनी सूझबूझ और जांबाजी से काबू में किया और उनको सबक भी सिखाया है. ऐसी ही घटनाओं से अब रूबरू कराते हैं.

बॉंडी बीच टेरर अटैक अहमद अल अहमद की बहादुरी: ऑस्ट्रेलिया के सिडनी बॉंडी बीच के एक गनमैन से निपटने और उसके हथियार छीनने वाले बहादुर नागरिक का नाम 43 साल के फल की दुकान के मालिक अहमद अल अहमद के तौर पर सामने आया है. सिडनी के बॉंडी बीच पर हुए जानलेवा हमले में एक गनमैन के हथियार छीनने वाले इस आदमी की बहादुरी भरी कोशिशों और जानें बचाने के लिए तारीफ हो रही है.

टेरर अटैक के दौरान आम लोगों की बहादुरी की घटनाओं की टाइमलाइन:

सितंबर 09/11 अटैक: आम लोगों की बहादुरी - 9/11 को हाईजैक हुई 4 फ्लाइट्स, अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट 11, अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट 77, यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 93, और यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 175, के पायलटों और क्रू मेंबर्स के बलिदान की कहानी उस दिन के इतिहास का अहम हिस्सा है.

सैन फ्रांसिस्को जाने वाली फ्लाइट 93 ने भी अपनी बहादुरी का एक काम किया. प्लेन के ऑटोमैटिक पायलट को डिसेबल करने और जमीन पर अधिकारियों और परिवार वालों को कई कॉल करने के बाद, फ्लाइट क्रू और पैसेंजर्स ने प्लेन पर कंट्रोल पाने के लिए लड़ाई लड़ी. फ्लाइट 93 अकेला प्लेन था, जिसे उसके तय टारगेट (शायद U.S. कैपिटल) से सफलतापूर्वक डायवर्ट किया गया था. यह पिट्सबर्ग के दक्षिण-पूर्व में एक खेत में क्रैश हो गया. इससे उसमें सवार सभी लोग मारे गए.

बेट्टी एन ओंग फ्लाइट 11 में एक फ्लाइट अटेंडेंट थीं. वही प्लेन, जिसने सुबह 8:46 बजे नॉर्थ टॉवर पर हमला किया था. नॉर्थ कैरोलिना में एयरलाइन रिजर्वेशन एजेंट को उनका कॉल, अधिकारियों को देश पर हमले की सूचना देने वाला पहला अलार्म था.

ग्यारह मिनट बाद, फ्लाइट अटेंडेंट मैडलिन एमी स्वीनी ने बोस्टन लोगान इंटरनेशनल एयरपोर्ट के एक मैनेजर को हाईजैकिंग की सूचना दी. अपनी 12 मिनट की कॉल के दौरान, स्वीनी ने हाईजैकिंग और हाईजैक करने वालों की पहचान के बारे में जरूरी जानकारी दी.

एक फ्लाइट अटेंडेंट, जिसे रॉबर्ट जॉन फैंगमैन माना जाता है, ने सैन फ्रांसिस्को में एक एयरलाइन ऑपरेटर को फ्लाइट 175 के हाईजैक होने की सूचना दी. इसके तुरंत बाद, प्लेन को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साउथ टावर में उड़ा दिया गया. फ्लाइट 77 में, फ्लाइट अटेंडेंट रेनी ए. मे ने अमेरिकन एयरलाइंस को ऐसा ही कॉल किया था, ठीक उससे पहले जब प्लेन पेंटागन से टकरा गया था. इससे प्लेन में सवार सभी 59 लोग मारे गए थे और इसके बाद U.S. एयरस्पेस में सभी सिविलियन प्लेन को ग्राउंडेड कर दिया गया था.

2017 लंदन ब्रिज अटैक: लंदन ब्रिज टेरर अटैक के हीरो, जिनमें दो की मौत हो गई थी, को उनकी बहादुरी के लिए पहचान मिली है. हमलावरों का सामना करने वाले या दूसरों की मदद करने वाले तीन पुलिस ऑफिसर और 5 आम लोगों को 2018 सिविलियन गैलेंट्री लिस्ट में शामिल किया गया है. क्वीन ने कुल 20 लोगों को उनकी "शानदार बहादुरी" को पहचानने के लिए अवॉर्ड देने की मंजTरी दी है.

इग्नासियो एचेवेरिया: लंदन ब्रिज अटैक के दौरान टेररिस्ट से लड़ते हुए मारे गए स्पेनिश बैंकर को क्वीन ने मरणोपरांत सम्मानित किया है. मिस्टर एचेवेरिया मीडिया में "स्केटबोर्ड हीरो" के तौर पर जाने गए, जब उन्होंने एक महिला की मदद करने के लिए अपने स्केटबोर्ड का इस्तेमाल किया, जिस पर हमला हो रहा था.

कर्स्टी बोडेन: ऑस्ट्रेलियाई मिस बोडेन, जिन्हें "लंदन ब्रिज की एंजल" कहा जाता है, ब्रिटिश लैंडमार्क पर 2017 के टेरर अटैक के बाद लंदन ब्रिज की एंजल के तौर पर जानी जाने वाली कर्स्टी बोडेन को उस बिना स्वार्थ के काम के लिए पहचान मिली है, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलियाई नर्स की जान चली गई थी. 28 साल की महिला, जो लंदन के गाइज हॉस्पिटल में काम कर रही थी, को चाकू मार दिया गया, जब वह 26 साल के एलेक्जेंडर पिगार्ड की मदद करने की कोशिश कर रही थी, उसकी भी मौत हो गई.

पठानकोट टेरर अटैक 2016: ड्राइवर इकागर सिंह: 35 साल के टैक्सी ड्राइवर भगवाल में सड़क पर थे, जो पंजाब के पाकिस्तान बॉर्डर पर एक दूर के गांव है, जब 31 दिसंबर की रात को आतंकवादियों ने अपना पहला शिकार बनाया. सिंह को रात करीब 9.30 बजे चन्नी गांव से एक फोन आया था, जिसमें एक व्यक्ति को अस्पताल ले जाने में मदद करने के लिए कहा गया था, तभी आतंकवादियों ने उनकी कार हाईजैक कर ली और उन्हें गाड़ी चलाने के लिए मजबूर किया. उन्होंने उन्हें रोकने के लिए अपनी इनोवा को एक चट्टान से टकरा दिया, लेकिन आतंकवादियों ने उन्हें मार डाला.

2008 मुंबई टेरर अटैक 26/11:

हीरो जिन्होंने कई जानें बचाईं: मल्लिका जगद: 26/11 हमलों के दौरान ताज पैलेस होटल में बैंक्वेट मैनेजर मल्लिका जगद ने मेहमानों को बचाने के लिए तुरंत काम किया. उन्होंने और उनकी टीम ने दरवाजे बंद कर दिए, लाइटें बंद कर दीं और सभी को चुपचाप बैठने को कहा. धमाकों और धुएं से फैली घबराहट के बावजूद, मल्लिका शांत रहीं, मेहमानों को भरोसा दिलाया और हालात समझाए. जब ​​मदद के लिए चीख-पुकार के साथ डर बढ़ता गया, तो उन्होंने तब तक खुद को शांत रखा जब तक उन्हें पता नहीं चला कि आर्मी मदद के लिए आ गई है.

करमबीर सिंह कांग: करमबीर सिंह कांग ताज मुंबई के जनरल मैनेजर थे, और जब हमले हुए तो वे दूसरी जगह पर थे. वे तुरंत होटल लौट आए, ताकि लोगों को निकालने में मदद कर सकें, और सैकड़ों लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया. कांग होटल से निकलने वाले आखिरी व्यक्ति थे, और उनकी पत्नी और दो बच्चे टेरर अटैक में मारे गए थे.

थॉमस वर्गीस: थॉमस वर्गीस ताज के जापानी रेस्टोरेंट वसाबी में सीनियर वेटर थे, और जब उन्होंने हॉलवे में गोलियों की आवाज़ सुनी तो वह शिफ्ट पर थे. उन्होंने तुरंत सभी मेहमानों को नीचे झुकने के लिए कहा, और आखिर में उन्हें बाहर निकलने में मदद की. वर्गीस रेस्टोरेंट से निकलने वाले आखिरी व्यक्ति थे, लेकिन गली में आतंकवादियों ने उन्हें गोली मार दी.

