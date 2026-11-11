एनवीडिया बॉस की जासूसी करने की आरोपी चीनी महिला हांगकांग पासपोर्ट पर ताइवान में घुसी
ताइवान के गृह मंत्री लियू शाइह-फैंग ने कहा कि एलिस हुआंग असल में देश में आई हैं, लेकिन वह अभी विदेश में हैं.
Published : November 11, 2026 at 3:08 PM IST
ताइपे (ताइवान) : एनवीडिया के सीईओ (CEO) जेन्सन हुआंग के साथ अफेयर के दौरान चीन के लिए जासूसी करने की आरोपी महिला ने ताइवान में घुसने के लिए हांगकांग का पासपोर्ट इस्तेमाल किया. द्वीप की आव्रजन एजेंसी ने बुधवार को कहा कि अधिकारी इस घटना की जांच कर रहे हैं.
जेन्सेन हुआंग ने माना है कि उनका सिंगापुर की मेगास्पीड में काम करने वाली चीनी पूर्व एग्जीक्यूटिव एलिस हुआंग के साथ अफेयर था. अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि एलिस हुआंग चीनी इंटेलिजेंस के लिए काम कर रही थी.
बीजिंग ने जासूसी के आरोपों को खारिज कर दिया है. एनवीडिया के बोर्ड ने रविवार को घोषणा की कि उसने कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव और को-फाउंडर जेन्सेन हुआंग के खिलाफ जांच शुरू की है, जिनका एलिस हुआंग से कोई रिश्ता नहीं है.
राष्ट्रीय आव्रजन एजेंसी के डायरेक्टर-जनरल लिन हॉर्नग-एन ने रिपोर्टर्स से कहा, "हमारी सरकार की संबंधित एजेंसियों को संबंधित रिकॉर्ड और जानकारी की पूरी जानकारी है." उन्होंने कन्फर्म किया कि एलिस हुआंग ने ताइवान में एंट्री करने के लिए हांगकांग पासपोर्ट का इस्तेमाल किया था. "हमें उसके सभी जरूरी एंट्री और एग्ज़िट रिकॉर्ड के बारे में पता था."
आम तौर पर हांगकांग पासपोर्ट धारक के लिए ताइवान में एंट्री करना, मेनलैंड चीनी पासपोर्ट धारक के मुकाबले ज़्यादा आसान होता है, जिन्हें वहां जाने के लिए विशेष अनुमति के लिए भी अप्लाई करना पड़ता है. ये और रोक कुछ हद तक चीन और ताइवान के बीच मुश्किल रिश्तों की वजह से हैं, जिस पर बीजिंग अपना दावा करता है और उसे अपने नियंत्रण में लाने की कसम खाई है.
ताइवान के गृह मंत्री लियू शाइह-फैंग ने कहा कि एलिस हुआंग "असल में देश में आई हैं, लेकिन वह अभी विदेश में हैं." लियू ने संसद में सांसदों से कहा, "अगर हमें पता होता कि वह एक जासूस है, तो हम उसे ताइवान में घुसने नहीं देते."
उन्होंने कहा, "हम अपने प्रोसीजर, खासकर हमारी प्री-स्क्रीनिंग, अंतरिम स्पॉट चेक और इंटरव्यू, और विजिट के बाद के तरीकों का रिव्यू करेंगे. जहां तक हमें पता है, मिस हुआंग का परमिट कैंसल कर दिया गया है, जिसका मतलब है कि अब उनका दोबारा ताइवान में आना नामुमकिन है."
ताइवान के अधिकारियों ने एलिस हुआंग की ताइवान यात्राओं की तारीखें बताने या यह बताने से इनकार कर दिया कि वह कितनी बार वहां गई थीं. मंगलवार को लियू ने कहा कि ताइवान की "नेशनल सिक्योरिटी यूनिट्स इस मामले की सक्रियता से जांच कर रही हैं."
एलिस हुआंग, जिन्हें हुआंग ले के नाम से भी जाना जाता है, को मई 2025 में ताइपे के एक चीनी रेस्टोरेंट में जेन्सेन हुआंग के होस्ट किए गए डिनर में देखा गया था. यह आइलैंड का टॉप टेक एक्सपो कंप्यूटेक्स (Computex) था.
पत्रकार रेस्टोरेंट के बाहर खड़े होकर कांच की खिड़कियों और दरवाजों से फिल्म बना रहे थे, जब जेन्सेन हुआंग और गुलाबी ड्रेस पहनी एलिस हुआंग नाम की एक महिला, दूसरे लोगों के साथ मिल रहे थे. प्रेस लाइवस्ट्रीम में दिखाया गया है कि एक समय पर, जेन्सेन हुआंग को एलिस हुआंग के गले में हाथ डाले देखा जा सकता है, जब वह उसके दाहिने गाल पर किस कर रही होती है.
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